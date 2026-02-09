Brexit obráceně. Sadiq Khan chce vrátit Británii do Evropské unie

Londýnský starosta Sadiq Khan zintenzivnil své výzvy k přehodnocení vztahů s Evropskou unií a prohlásil, že jeho „konečným cílem“ je návrat Spojeného království do bloku. V rozhovoru pro týdeník The Observer uvedl, že věří v opětovné připojení k EU ještě během svého života. Zároveň vyzval premiéra Keira Starmera, aby prokázal větší ambice při obnovování vazeb s Bruselem, k čemuž dochází šest let po britském vystoupení.
Khanovy komentáře přicházejí v době, kdy se Starmer pokouší o „reset“ vztahů s EU, ovšem při zachování červených linií, které vylučují návrat na jednotný trh nebo do celní unie. Premiér minulý týden potvrdil, že labouristická vláda pracuje na nových dohodách v oblasti potravinářství, zemědělství a obrany. Evropský komisař pro finance Valdis Dombrovskis následně uvedl, že Brusel je připraven jednat, pokud by Londýn projevil zájem o spolupráci na bázi celní unie.
Starosta Londýna se netají tím, že by si přál návrat k celní unii i jednotnému trhu. Podle jeho názoru se geopolitická situace změnila natolik, že Evropa Británii potřebuje stejně jako Británie potřebuje Evropu. Khan připomněl, že podle studií stál brexit britskou ekonomiku přibližně 140 miliard liber, a opakovaně upozorňuje na to, že současný stav nefunguje.
Zatímco zastánci celní unie poukazují na snížení byrokracie a nákladů na obchod, kritici se obávají ztráty schopnosti uzavírat samostatné globální obchodní smlouvy. Labouristický volební manifest přitom vstup do stávající celní unie EU vyloučil. Napětí uvnitř strany naznačila i nedávná situace, kdy ministr Pat McFadden mírnil vyjádření vicepremiéra Davida Lammyho, který o výhodách celní unie spekuloval.
Přestože vláda oficiálně odmítá návrat k předchozímu stavu, téma brexitu zůstává klíčovým bodem politické debaty. Labouristé se domnívají, že jejich snaha o užší spolupráci s EU nejlépe odráží názory široké veřejnosti. Sadiq Khan však požaduje rychlejší postup, protože věří, že Británie nyní může vyjednat mnohem lepší podmínky než v letech 2016 nebo 2019.
Související
Británie by se neměla bát kritizovat lídra. Trump čelí od vedení Londýna velké vlně kritiky
Londýn beze změny. Starostou metropole bude nadále Sadiq Khan
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Brexit obráceně. Sadiq Khan chce vrátit Británii do Evropské unie
před 1 hodinou
Britská policie opět vyšetřuje Andrewa. Měl předávat informace Epsteinovi
před 2 hodinami
Evropský sen o vlastních stíhačkách šesté generace se rozpadá. Macronův projekt je prakticky mrtvý
před 2 hodinami
Evropská komise zasáhla proti WhatsAppu. Populární aplikaci zřejmě čeká zásadní změna
před 4 hodinami
USA se bouří proti závěrům MSC: Nechceme rozbít NATO ani podkopat světové uspořádání. Pak zaútočily na EU
před 4 hodinami
Olympiáda bez umělého sněhu? Kvůli globálnímu oteplování prakticky nemožné
před 5 hodinami
Vláda ruší NERV. Pavla pustí do Mnichova, Macinka pojede samostatně
před 6 hodinami
Epstein pronikal i do nejvyšších pater ruské politiky. Pokusil se dostat až k Putinovi
před 7 hodinami
„Vezměte si prosím vakcínu.“ USA čelí rozsáhlé epidemii spalniček, lékaři kvůli očkování apelují na občany
před 8 hodinami
Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce
před 9 hodinami
Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí
před 9 hodinami
Zemře za mřížemi? Jimmy Lai dostal 20 let vězení, svět vyzývá k jeho propuštění
před 11 hodinami
Předpověď počasí na týden. Po oteplování přijde zvrat
včera
Norskem hýbe soud se synem princezny. Zpovídá se i ze znásilnění
včera
Českou televizi opouští známá moderátorka. Už má nové angažmá
včera
Žena v Praze překvapila policisty. Přinesla protitankovou střelu
včera
Rychlobruslař Jílek při debutu na olympiádě dojel na pěti kilometrech pro stříbro
včera
Umělci zorganizují debatu, pozvání pro ministra Klempíře platí
včera
Sázka na Davidovou nevyšla. Biatlonová smíšená štafeta skončila až jedenáctá, slaví Francie
včera
Olympiáda ve znamení nacistického režimu začala před 90 lety. Češi nechyběli
Před 90 lety, šestého únorového dne roku 1936, byly zahájeny v pořadí čtvrté zimní olympijské hry. Konaly se v německém Bavorsku, v Garmisch-Partenkirchenu a proměnily se v demonstraci moci Adolfa Hitlera a nacistického režimu. Zúčastnili se jich i mnozí čeští sportovci se zajímavými i tragickými životními osudy.
Zdroj: Lucie Žáková