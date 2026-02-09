Brexit obráceně. Sadiq Khan chce vrátit Británii do Evropské unie

Libor Novák

9. února 2026 18:01

Londýnský starosta Sadiq Khan
Londýnský starosta Sadiq Khan Foto: Facebook Khan, Sadiq

Londýnský starosta Sadiq Khan zintenzivnil své výzvy k přehodnocení vztahů s Evropskou unií a prohlásil, že jeho „konečným cílem“ je návrat Spojeného království do bloku. V rozhovoru pro týdeník The Observer uvedl, že věří v opětovné připojení k EU ještě během svého života. Zároveň vyzval premiéra Keira Starmera, aby prokázal větší ambice při obnovování vazeb s Bruselem, k čemuž dochází šest let po britském vystoupení.

Khanovy komentáře přicházejí v době, kdy se Starmer pokouší o „reset“ vztahů s EU, ovšem při zachování červených linií, které vylučují návrat na jednotný trh nebo do celní unie. Premiér minulý týden potvrdil, že labouristická vláda pracuje na nových dohodách v oblasti potravinářství, zemědělství a obrany. Evropský komisař pro finance Valdis Dombrovskis následně uvedl, že Brusel je připraven jednat, pokud by Londýn projevil zájem o spolupráci na bázi celní unie.

Starosta Londýna se netají tím, že by si přál návrat k celní unii i jednotnému trhu. Podle jeho názoru se geopolitická situace změnila natolik, že Evropa Británii potřebuje stejně jako Británie potřebuje Evropu. Khan připomněl, že podle studií stál brexit britskou ekonomiku přibližně 140 miliard liber, a opakovaně upozorňuje na to, že současný stav nefunguje.

Zatímco zastánci celní unie poukazují na snížení byrokracie a nákladů na obchod, kritici se obávají ztráty schopnosti uzavírat samostatné globální obchodní smlouvy. Labouristický volební manifest přitom vstup do stávající celní unie EU vyloučil. Napětí uvnitř strany naznačila i nedávná situace, kdy ministr Pat McFadden mírnil vyjádření vicepremiéra Davida Lammyho, který o výhodách celní unie spekuloval.

Přestože vláda oficiálně odmítá návrat k předchozímu stavu, téma brexitu zůstává klíčovým bodem politické debaty. Labouristé se domnívají, že jejich snaha o užší spolupráci s EU nejlépe odráží názory široké veřejnosti. Sadiq Khan však požaduje rychlejší postup, protože věří, že Británie nyní může vyjednat mnohem lepší podmínky než v letech 2016 nebo 2019.

včera

Norskem hýbe soud se synem princezny. Zpovídá se i ze znásilnění

Související

Londýnský starosta Sadiq Khan

Londýn beze změny. Starostou metropole bude nadále Sadiq Khan

V čele Londýna bude nadále labourista Sadiq Khan, který byl v sobotu zvolen na rekordní třetí po sobě jdoucí funkční období. Podle agentur je jeho aktuální vítězství nad konzervativci o to důležitější, že Velkou Británii čekají za několik měsíců všeobecné volby. Labouristé v nich budou favority. 

Více souvisejících

Sadiq Khan

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Londýnský starosta Sadiq Khan

Brexit obráceně. Sadiq Khan chce vrátit Británii do Evropské unie

Londýnský starosta Sadiq Khan zintenzivnil své výzvy k přehodnocení vztahů s Evropskou unií a prohlásil, že jeho „konečným cílem“ je návrat Spojeného království do bloku. V rozhovoru pro týdeník The Observer uvedl, že věří v opětovné připojení k EU ještě během svého života. Zároveň vyzval premiéra Keira Starmera, aby prokázal větší ambice při obnovování vazeb s Bruselem, k čemuž dochází šest let po britském vystoupení.

před 1 hodinou

Princ Andrew

Britská policie opět vyšetřuje Andrewa. Měl předávat informace Epsteinovi

Britská policie v současné době prověřuje podezření, že Andrew Mountbatten-Windsor předával důvěrné informace ze své role vládního obchodního zmocněnce odsouzenému agresorovi Jeffreymu Epsteinovi. Podle dokumentů, které začátkem měsíce zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, měl přeposílat oficiální zprávy o zahraničních cestách do Singapuru, Hongkongu či Vietnamu z let 2010 a 2011. Mluvčí policie v Thames Valley potvrdil přijetí podnětu a uvedl, že informace jsou vyhodnocovány standardním postupem.

před 2 hodinami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Evropský sen o vlastních stíhačkách šesté generace se rozpadá. Macronův projekt je prakticky mrtvý

Budoucnost prestižního evropského zbrojního projektu FCAS, jehož cílem je vývoj stíhačky šesté generace, bezpilotních letounů a bojového cloudu, je ve vážném ohrožení. Podle vyjádření několika evropských představitelů se zdá být pravděpodobnější úplné ukončení spolupráce než její nový restart. Jeden z francouzských zákonodárců dokonce uvedl, že projekt je prakticky mrtvý, i když to zatím nikdo nechce oficiálně přiznat.

před 2 hodinami

WhatsApp

Evropská komise zasáhla proti WhatsAppu. Populární aplikaci zřejmě čeká zásadní změna

Evropská komise zasáhla proti americkému technologickému gigantu Meta kvůli podezření z porušování antimonopolních pravidel v oblasti umělé inteligence. Brusel zaslal společnosti formální soupis námitek, v němž vyjadřuje předběžné obavy, že Meta brání konkurenčním AI chatbotům v přístupu k platformě WhatsApp. Podle komise jde o jednání, které vylučuje asistenty třetích stran z interakce s uživateli, což poškozuje tržní prostředí.

před 4 hodinami

Vzdor a diplomacie: Vyhlídky pro budoucnost Ukrajiny - MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

USA se bouří proti závěrům MSC: Nechceme rozbít NATO ani podkopat světové uspořádání. Pak zaútočily na EU

Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker se ostře ohradil proti závěrům zprávy Mnichovské bezpečnostní konference (MSC), která varovala před zásadním posunem v uvažování americké administrativy. Editoři zprávy uvedli, že největší výzva pro liberální mezinárodní řád nyní přichází „zevnitř“, a to kvůli změně postupu USA vůči svým spojencům. Whitaker tato tvrzení rezolutně odmítl a prohlásil, že Spojené státy se nepokoušejí rozložit NATO ani podkopat současné světové uspořádání.

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Olympiáda bez umělého sněhu? Kvůli globálnímu oteplování prakticky nemožné

Oteplující se klima a masivní využívání umělého sněhu mění podobu zimních olympijských her. V italských Dolomitech se v těchto dnech připravují sněžná děla, která mají vyprodukovat 50 000 metrů krychlových technického sněhu. Cílem je zajistit perfektní podmínky pro lyžařské a snowboardové disciplíny nadcházejících her v roce 2026. Přestože Cortina d'Ampezzo leží ve výšce 1 816 metrů a má přirozených srážek dostatek, organizátoři potvrzují, že umělý sníh bude tvořit 85 % povrchu tratí.

před 5 hodinami

Adam Vojtěch přichází na zasedání nové vlády

Vláda ruší NERV. Pavla pustí do Mnichova, Macinka pojede samostatně

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády (NERV), která v uplynulém období poskytovala odborná doporučení například v oblasti důchodové reformy nebo úpravy veřejných financí. Ministryně financí Alena Schillerová tento krok odůvodnila tím, že rada byla zřízena pro potřeby předchozího kabinetu a současná vláda již využívá široké spektrum vlastních expertů na úrovni poradců premiéra i jednotlivých ministerstev.  

před 6 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Epstein pronikal i do nejvyšších pater ruské politiky. Pokusil se dostat až k Putinovi

Nové dokumenty zveřejněné americkým ministerstvem spravedlnosti odhalují dosud neznámé podrobnosti o snahách finančníka Jeffreyho Epsteina proniknout do nejvyšších pater ruské politiky. Epstein se pokoušel navázat kontakt přímo s prezidentem Vladimirem Putinem a pravidelně se setkával s významnými ruskými diplomaty. Tyto materiály vyvolávají vlnu spekulací o tom, zda aktivity tohoto odsouzeného pedofila nebyly koordinovány ruskými zpravodajskými službami.

před 7 hodinami

Očkování, ilustrační foto

„Vezměte si prosím vakcínu.“ USA čelí rozsáhlé epidemii spalniček, lékaři kvůli očkování apelují na občany

Vysoký představitel amerického veřejného zdravotnictví vyzval Američany k očkování proti spalničkám v době, kdy se nákaza šíří v několika státech. Existují vážné obavy, že by Spojené státy mohly přijít o svůj status země, kde byly spalničky oficiálně eliminovány. Doktor Mehmet Oz, kardiochirurg a současný administrátor Center pro zdravotní služby, v neděli veřejně podpořil očkování jako řešení současné krize.

před 8 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Američtí sportovci na olympiádě kritizují dění v USA. Z Bílého domu přišla ostrá reakce

Americký prezident Donald Trump podrobil ostré kritice olympionika Huntera Hesse poté, co se tento akrobatický lyžař negativně vyjádřil k současné politické situaci ve Spojených státech. Hess na tiskové konferenci před zahájením her v Itálii prohlásil, že nošení národní vlajky neznamená automatický souhlas se vším, co se v jeho vlasti děje. Zdůraznil, že reprezentuje ty aspekty USA, které jsou v souladu s jeho morálními hodnotami.

před 9 hodinami

Donald Trump

Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí

Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.

před 9 hodinami

Jimmy Lai

Zemře za mřížemi? Jimmy Lai dostal 20 let vězení, svět vyzývá k jeho propuštění

Známý mediální magnát a zastánce demokracie v Hongkongu Jimmy Lai byl odsouzen k dvaceti letům vězení za trestné činy proti národní bezpečnosti. Jeho dcera Claire Lai označila tento verdikt za srdceryvně krutý, zejména s ohledem na zhoršující se zdravotní stav jejího osmasedmdesátiletého otce. Podle jejích slov hrozí, že pokud bude trest vykonán, její otec zemře za mřížemi jako mučedník. Syn Sebastien Lai doplnil, že se jedná o drakonické a zničující rozhodnutí.

před 11 hodinami

Zimní počasí, ilustrační fotografie.

Předpověď počasí na týden. Po oteplování přijde zvrat

V Česku se bude během probíhajícího únorového týdne oteplovat. Teploty mohou vyšplhat až na 11 stupňů nad nulou, než o nadcházejícím víkendu dojde k ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Soudy, ilustrační fotografie.

Norskem hýbe soud se synem princezny. Zpovídá se i ze znásilnění

V Norsku začal ostře sledovaný soudní proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Høibym, který je obviněn z více než tří desítek trestných činů. Čtyři ženy měl podle obžaloby znásilnit. Kauza se k soudu dostává jen krátce poté, co se jméno jeho matky Mette-Marit objevilo v tzv. Epstein Files. 

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Žena v Praze překvapila policisty. Přinesla protitankovou střelu

V Česku se od začátku roku koná tzv. zbraňová amnestie, která přináší i kuriózní momenty. Jeden takový se stal v Praze, kde žena přinesla na policejní služebnu protitankovou střelu. Policie toho využila, aby upozornila občany, jak se má s takovým arzenálem manipulovat. 

včera

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek při debutu na olympiádě dojel na pěti kilometrech pro stříbro

Premiéra jako hrom. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek se poprvé představil v olympijském závodě, konkrétně v závodě na 5000 metrů, a ihned se mu podařilo získat pro Českou republiku olympijskou medaili. V Miláně si dojel pro stříbro poté, co v předposlední rozjížďce z celkových deseti zajel čas 6:06,48, který mu nakonec stačil na druhé místo.

včera

včera

Markéta Davidová

Sázka na Davidovou nevyšla. Biatlonová smíšená štafeta skončila až jedenáctá, slaví Francie

Byl to jeden z největších otazníků v české olympijské výpravě. Zda se olympiády zúčastní dlouhodobě zdravotně se trápící biatlonová jednička mezi ženami Markéta Davidová, nebo nikoli, a popřípadě, pokud ano, jak na tom fyzicky bude. Nakonec se Davidová zúčastnila hned prvního biatlonového závodu v Anterselvě pod pěti olympijskými kruhy, kterým byla smíšená štafeta, přičemž český trenérský štáb se ji rozhodl nasadit jako finišmanku štafety. Ta tak jela ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Přestože to před poslední předávkou vypadalo nadějně z českého pohledu, jelikož české kvarteto figurovalo na páté pozici, Davidové se finiš vůbec nevydařil. Češi tak propadli až na 11. místo. Závod ovládli Francouzi.

včera

Olympiáda ve znamení nacistického režimu začala před 90 lety. Češi nechyběli

Před 90 lety, šestého únorového dne roku 1936, byly zahájeny v pořadí čtvrté zimní olympijské hry. Konaly se v německém Bavorsku, v Garmisch-Partenkirchenu a proměnily se v demonstraci moci Adolfa Hitlera a nacistického režimu. Zúčastnili se jich i mnozí čeští sportovci se zajímavými i tragickými životními osudy.

Zdroj: Lucie Žáková

Další zprávy