Británie by se neměla bát kritizovat lídra. Trump čelí od vedení Londýna velké vlně kritiky

Donald Trump dorazil do Velké Británie a hned se setkal s vlnou kritiky ze strany londýnského starosty Sadiqa Khana. Podle něj udělal americký prezident v poslední době víc než kdokoli jiný, aby podpořil netolerantní krajní pravici po celém světě. Khanovy poznámky lze vnímat jako přímou výzvu vládě Keira Starmera, aby zaujala k Trumpovi pevnější postoj.
Starosta Londýna v článku pro britský deník The Guardian uvedl, že ačkoliv chápe pragmatické důvody pro udržení dobrých vztahů s USA, Velká Británie by se neměla bát kritizovat lídra. Podle Khana jsou akce Donalda Trumpa, jako je používání armády ve městech a zaměřování se na menšiny, „přímo z autokratické příručky“.
Návštěva Donalda Trumpa ve Velké Británii je pro premiéra Starmera plná politických rizik. Prezident má na programu setkání s králem a královnou, slavnostní večeři a prohlídku hradu Windsor. Ve čtvrtek pak bude jednat se Starmerem na jeho venkovském sídle Chequers. Trumpův program je naplánován tak, aby se vyhnul protestům, které se proti němu chystají.
V souvislosti s návštěvou se objevila další kontroverze. Plán na zrušení cel na britský hliník a ocel do USA se rozpadl. Přitom Starmer často uváděl právě snahu o zrušení cel jako důvod pro svůj smířlivý postoj k Trumpovi.
Premiér a ministři čelí kritice také kvůli nedostatečné reakci na víkendovou demonstraci krajní pravice v Londýně. Na protestu, který vedl Tommy Robinson, promluvil i miliardář Elon Musk, který davu řekl, že „přichází násilí“ a ať se „buď brání, nebo zemřou“.
Keir Starmer v úterý na setkání s kabinetem uvedl, že Spojené království čelí „boji našich časů“ proti rozdělení, které demonstroval víkendový pochod. Mnozí Britové, zejména ti z etnických menšin, se podle něj cítí kvůli takovým událostem „legitimně vystrašeni a zastrašeni“. Wes Streeting, ministr zdravotnictví, řekl, že je „k smíchu“, že rostoucí rasismus a homofobii lze považovat za projev svobody slova. Podle něj se Spojené království stává zemí, ve které nikdo nechce žít.
Zpráva OSN popisuje a odsuzuje jednání Izraele v Gaze jako genocidu. Podle komise OSN Izrael porušil Úmluvu o genocidě z roku 1948, která byla přijata po holocaustu, během něhož bylo nacistickým Německem zavražděno šest milionů Židů. Izrael všechna obvinění odmítá, označuje je za antisemitské lži a zprávu prohlašuje za zaujatou.
Zdroj: Libor Novák