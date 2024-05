Británie: Máme důkazy, že Čína dodává Rusku bojovou techniku pro použití na Ukrajině

Shapps uvedl, že zpravodajské informace Británie a USA jsou v rozporu s předchozími pokusy Pekingu prezentovat se jako aktér s umírňujícím vlivem na Moskvu.

"Dnes můžu odhalit, že máme důkazy, že Rusko a Čína spolupracují na bojové technice, která má být použita na Ukrajině," řekl Shapps ve vystoupení na Londýnské konferenci o obraně. Argumentoval v něm, že NATO a všichni jeho členové se musí "probudit" a posílit výdaje na obranu.

"Americké a britské obranné zpravodajství může prokázat, že z Číny nyní proudí do Ruska a na Ukrajinu smrtící pomoc," uvedl britský ministr.

Vyjádření přišlo poté, co čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento měsíc na setkání v Pekingu, ostře sledovaném v západních metropolích, důrazně demonstrovali jednotu.

Čínský lídr řekl, že konflikt na Ukrajině by měl mít politické řešení, podrobnosti však neposkytl, ačkoli ho západní země vyzývaly, aby naléhal na Rusko ve věci ukončení války.

Peking je klíčovým podporovatelem Putina. Moskvě nadále dodává důležité komponenty, které potřebuje pro své válečné úsilí, přičemž nákupem ruské ropy a zemního plynu podporuje ruskou ekonomiku, napsala britská tisková agentura PA Media.

Americká velvyslankyně při NATO Julianne Smithová dříve v rozhovoru pro online noviny Politico uvedla, že Čína stále prodává Rusku například dodávku dronové technologie či složky střelného prachu. Čína podle ní nemůže tvrdit, že je v případě konfliktu na Ukrajině naprosto neutrální.

"Pokud by nedodávaly některé z těchto komponent nebo materiální podporu, Rusko by se ocitlo ve velmi jiné situaci a mělo by problémy pokračovat v některých útočných činech," dodala Smithová.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken už dříve v Pekingu varoval, že Washington zakročí, pokud Čína nepřestane zásobovat Rusko komponenty pro válku na Ukrajině. Charakter těchto opatření neupřesnil, informovala stanice BBC.

Blinken v rozhovoru pro stanici BBC uvedl, že čínským představitelům dal jasně najevo, že svým jednáním "přispívají k největší hrozbě" pro evropskou bezpečnost od dob studené války.

Podle Blinkena by pro Rusko bylo obtížnější pokračovat v invazi na Ukrajinu bez podpory Číny. Uvedla to agentura AFP po setkání Blinkena s nejvyššími čínskými představiteli, včetně prezidenta Si Ťin-pchinga. Předtím Blinken dlouze diskutoval s čínským ministrem zahraničí Wang Iem.

Blinken sdělil novinářům, že vyjádřil Siovi své trvalé znepokojení ohledně dodávek materiálů, jako jsou obráběcí stroje a mikroelektronika, které Peking poskytuje Moskvě a které prezident Vladimir Putin využívá k podpoře ruské války na Ukrajině.

"Budování ruského obranného průmyslu ohrožuje nejen bezpečnost Ukrajiny, ale i Evropy jako celku," uvedl Blinken. "Jasně jsem Číně připomněl, že zajištění transatlantické bezpečnosti je hlavním cílem USA. Během našeho dnešního setkání jsem Číně zdůraznil, že je to problém, který nelze ignorovat."

Si zdůraznil potřebu hledat společné řešení mezi Čínou a USA místo zbytečného soupeření. "Čína vítá sebevědomé, otevřené, prosperující a vzestupující Spojené státy," poznamenal čínský vůdce. "Doufáme, že USA budou schopny pozitivně nahlížet na rozvoj Číny. Je to klíčová otázka, kterou musíme společně řešit."