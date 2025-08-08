Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?

Libor Novák

8. srpna 2025 18:13

Palestina
Palestina Foto: Pixabay

Británie se před několika dny rozhodla následovat příkladu Francie a oznámila, že by mohla v září uznat stát Palestina, pokud Izrael splní několik zásadních podmínek. Ty zahrnují uzavření udržitelného míru, povolení humanitární pomoci, schválení příměří a zastavení anexe Západního břehu Jordánu. Vláda Spojeného království zároveň vyzvala Hamás, aby propustil zbývající rukojmí, odzbrojil se a přestal se podílet na vládě v Gaze. 

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil svůj záměr již 24. července. Pokud Francie a Spojené království skutečně tento krok uskuteční, stanou se prvními členy G7 a Rady bezpečnosti OSN, kteří Palestinu uznají.

Toto rozhodnutí podle webu The Conversation signalizuje odklon od dlouhodobého západního konsensu, podle kterého mělo být uznání palestinské státnosti odloženo až do finalizace mírových jednání. 

Uznání státní suverenity není pouze symbolickým gestem, ale opírá se o mezinárodní právo, konkrétně o Montevidejskou úmluvu z roku 1933. Ta definuje čtyři základní kritéria, která musí stát splňovat: stálá populace, definované území, efektivní vláda a schopnost navazovat mezinárodní vztahy.

Uznání suverenity tak otevírá cestu k navazování diplomatických vztahů, otevírání velvyslanectví a podepisování bilaterálních dohod. Pro Palestince by to mohlo posílit jejich nárok na suverenitu a usnadnit získání širší mezinárodní podpory.

I přesto, že se jedná o významný krok, stále zůstává mnoho nezodpovězených otázek. Změní uznání skutečně situaci v Gaze a na Západním břehu? Experti na mezinárodní vztahy poukazují na to, že zatím nebyly zveřejněny žádné konkrétní kroky, které by uznání doprovázely.

Neobjevily se zmínky o uvalení sankcí na Izrael, zastavení vývozu zbraní, nebo o zvýšení humanitární pomoci. Francie i Spojené království zůstávají klíčovými ekonomickými a vojenskými partnery Izraele a nezdá se, že by to chtěly měnit.

Podobná symbolická uznání už v minulosti provedly jiné evropské země. Švédsko uznalo palestinský stát v roce 2014, a stalo se tak prvním západoevropským státem, který tak učinil. V roce 2024 ho následovalo Španělsko.

Avšak ani jeden z těchto kroků neměl výrazný dopad na politickou a humanitární situaci. Hrozí proto, že i tentokrát se z uznání stane gesto, které jen málo změní. Bez politického procesu, který by zaručoval územní kontinuitu a konec osad, by státnost mohla zůstat pouhým pojmem.

Francouzský prezident Macron navíc ve svém prohlášení zdůraznil, že by mělo jít o „demilitarizovaný palestinský stát“. Mnozí Palestinci to ale vnímají jako posílení statusu quo, kdy jsou bezpečnostní zájmy téměř výhradně zaměřeny na Izrael. Argumentují, že jejich právo na sebeurčení zahrnuje i právo na obranu proti okupaci.

Pokud chce Spojené království a Francie jít nad rámec symboliky, měli by zvážit několik možností. Mohou pozastavit vývoz zbraní do Izraele, tak jako Německo, vyzvat k nezávislému vyšetřování válečných zločinů, nebo využít svého vlivu k prosazení větší odpovědnosti za ilegální osady a blokádu Gazy.

Důležitá je také přímá podpora palestinských institucí. Bez těchto kroků zůstane uznání spíše politickým poselstvím než skutečnou změnou. Klíčová je proto podle expertů nejen podpora, ale i podpora spravedlnosti, práv a skutečné suverenity.

před 2 hodinami

Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena

Související

Více souvisejících

Velká Británie Francie palestina

Aktuálně se děje

před 46 minutami

Palestina

Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?

Británie se před několika dny rozhodla následovat příkladu Francie a oznámila, že by mohla v září uznat stát Palestina, pokud Izrael splní několik zásadních podmínek. Ty zahrnují uzavření udržitelného míru, povolení humanitární pomoci, schválení příměří a zastavení anexe Západního břehu Jordánu. Vláda Spojeného království zároveň vyzvala Hamás, aby propustil zbývající rukojmí, odzbrojil se a přestal se podílet na vládě v Gaze. 

Aktualizováno před 2 hodinami

před 2 hodinami

Ilustraní foto

Francií otřásá mohutný skandál: Třetina minerálních vod byla nelegálně upravena

Rozsáhlý skandál, který se týká francouzských miliardových firem vyrábějících balenou minerální vodu, otřásá nejen Francií, ale i Evropou. Vyvstávají otázky, zda mohou světově proslulé značky, jako je Perrier, i nadále používat označení „přírodní minerální voda“. Celá kauza se rozjela poté, co francouzská média odhalila, že řada firem v oboru používá nezákonné filtrační systémy, aby vodu zbavila kontaminace, která se v ní objevila po letech sucha.

před 2 hodinami

Hans Petter Midttun

Viděli jsme, že se blíží, ale neudělali jsme nic. Expert kvůli Ukrajině připomněl slova Churchilla o zbytečné válce

Západ stojí na historické křižovatce. Válka na Ukrajině, konflikt v Gaze i rostoucí napětí kolem Tchaj-wanu ukazují, že liberální demokracie ztrácejí iniciativu a autoritářské režimy ji ochotně přebírají. Norský bezpečnostní expert Hans Peter Midttun pro EuroZprávy.cz v kontextu války na Ukrajině promluvil o „zbytečné válce“, kterou Západ viděl přicházet, ale nedokázal jí zabránit – stejně, jako během 30. let minulého století. Varoval, že bez odvahy, strategie a jednoty hrozí opakování chyb, jež v minulosti vedly k největším tragédiím moderních dějin.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Volker Türk

Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že izraelský plán na úplné vojenské převzetí Pásma Gazy musí být okamžitě zastaven. Ve svém prohlášení uvedl, že takovýto krok je v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, které nařizuje Izraeli ukončit okupaci. Dále dodal, že plán je v rozporu s dohodnutým řešením dvou států a právem Palestinců na sebeurčení.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu dostal zelenou. Kabinet schválil převzetí kontroly nad Gazou

Izraelský bezpečnostní kabinet schválil plán premiéra Benjamina Netanjahua na převzetí kontroly nad městem Gaza, a to i přes mezinárodní obavy z humanitární krize v Pásmu Gazy a značný nesouhlas izraelské veřejnosti. Úřad premiéra potvrdil, že Izraelské obranné síly se připraví na operaci, přičemž ale zajistí humanitární pomoc civilistům mimo bojové zóny. Rozhodnutí přichází v době, kdy se v Izraeli konaly masové protesty. Ty vyjádřily obavy, že rozšíření vojenských akcí ohrozí rukojmí.

před 11 hodinami

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Fotbalistům Plzně se vidina Ligy mistrů vzdálila. Ve Skotsku s Rangers padli jasně 0:3

Poté, co si Viktoria Plzeň poradila ve 2. předkole Ligy mistrů se Servette Ženeva, když v ženevské odvetě dokázala vyhrát 3:1, možná čeští fotbaloví fanoušci doufali v podobný výkon i v dalším venkovním zápase v boji o Ligu mistrů. Jenže Rangers i navzdory tomu, že prochází po příchodu nového kouče jejich kádr změnami, na svém hřišti vládli a i díky dvěma brankám Gassamy a trefě Desserse z přísné penalty nedali Západočechům žádnou šanci.

Aktualizováno včera

Nebyl to jen Parkinson. Lékaři odhalili příčinu smrti Ozzyho Osbournea

Svět už ví, proč přišel o jednu z největších rockových legend. Média odhalila příčinu smrti Ozzyho Osbournea, který zemřel v úterý 22. července ve věku 76 let. Parkinsonova choroba, kterou trpěl v posledních letech svého života, nebyla uvedena na prvním místě. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy