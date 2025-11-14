Británie se chystá na revoluci. Chce napodobit tvrdý dánský azylový model, jak ale ve skutečnosti vypadá?

Libor Novák

14. listopadu 2025 14:45

Uprchlíci, ilustrační foto
Uprchlíci, ilustrační foto Foto: Pixabay

Dánsko se snaží omezit počet žadatelů o azyl především udělováním pouze krátkodobého statusu, což je často citováno jako nejúčinnější opatření zavedené za poslední desetiletí. Před rokem 2015 měli uprchlíci v Dánsku původně povolen pobyt na pět až sedm let, po kterých se jejich povolení k pobytu automaticky stalo trvalým. Pravidla se dramaticky změnila před deseti lety, kdy do Evropy dorazil více než milion lidí prchajících před konflikty, převážně ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku a Eritrey.

Od té doby jsou dočasná povolení k pobytu udělována pouze na jeden až dva roky, přičemž už neexistuje žádná záruka získání trvalého víza. K získání trvalého statusu musí uprchlíci plynně ovládat dánštinu a mít několik let zaměstnání na plný úvazek. Michala Clante Bendixen, která vede poradní skupinu Refugees Welcome Denmark, k tomu uvedla, že jde o postoj a pocit dočasného návštěvníka. Člověk neví, jakým směrem se bude jeho budoucnost ubírat, a dokonce i pokuta za rychlou jízdu může posunout udělení trvalého pobytu o mnoho let.

Dánská imigrační politika se dostala do popředí poté, co se ukázalo, že britská labouristická vláda se snaží tento přístup napodobit, aby se Spojené království stalo pro žadatele o azyl méně atraktivní destinací. Navzdory kritice ze strany OSN a organizací pro lidská práva se zdá, že tato omezení, která patří k nejpřísnějším v Evropě, přinesla politikům požadovaný efekt. Zatímco v roce 2014 dorazilo do Dánska celkem 14 792 žadatelů o azyl, přičemž největší počet pocházel ze Sýrie a Eritrey, do roku 2021 se tento počet snížil na 2 099 a v roce 2024 na 2 333. Z téměř 100 000 povolení k pobytu, která byla loni v Dánsku udělena, bylo pouze 1 % zaznamenáno u uprchlíků. Zbylých 99 % zahrnovalo 9 623 uprchlíků z Ukrajiny (kteří jsou kategorizováni zvlášť), migranty z Evropského hospodářského prostoru, sloučení rodin a osoby s pracovními a studijními povoleními.

Kritici však tvrdí, že snížení počtu imigrantů jde na úkor reputace Dánska a jeho hodnot. Naznačují, že začlenění populistických pravicových myšlenek do politiky nominálně středolevé strany narušilo některé ideály, jimiž je Dánsko mezinárodně proslulé. Šéfredaktor deníku Information, Rune Lykkeberg, tvrdí, že argumentem proti tomuto přístupu je vznik extremismu ve středu, čímž mizí silná pozice pro legitimitu lidských práv a ochrany menšin. Když v roce 2019 nastoupila do funkce sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksen, jejím cílem bylo snížit počet žadatelů o azyl v Dánsku na nulu.

Cestu pro Frederiksen připravil její předchůdce Lars Løkke Rasmussen, který stál za změnou na dočasná povolení k pobytu v roce 2015. Pod jeho dohledem došlo také k tzv. „paradigm shift“ v roce 2019, sérii pravidel, která zaměřila oficiální úsilí a rétoriku spíše na repatriaci než na integraci. Frederiksen, která je stále ve funkci, těží z nekompromisního přístupu k migraci. Bendixen k tomu říká, že Dánsko praktikuje politiku odstrašování, která má lidi vystrašit, aby si Dánsko nevybrali.

Dánsko bylo pravidelně kritizováno Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky, ale kritiku vyvolaly i mnohé integrační politiky. Nejvíce kontroverzní je tzv. zákon proti „gettům“ (nyní známým jako „paralelní společnosti“), který státu umožňuje zbourat bytové domy v oblastech, kde má alespoň polovina obyvatel „nezápadní“ původ. V únoru dospěl vysoký poradce nejvyššího soudu EU k závěru, že zákon představuje přímou diskriminaci na základě etnického původu.

Kritika však nevedla ke změně politické agendy. Domácí debata se dokonce v poslední době stala extrémnější. Krajně pravicová Dánská lidová strana (DPP), která není ve vládě, ale jejíž podpora roste, volá po „remigraci“ – masové deportaci lidí s přistěhovaleckým původem žijících v Dánsku. Eva Singer z Dánské rady pro uprchlíky uvedla, že protipřistěhovalecké nálady neřídí veřejnost, ale politici, kteří tvrdí, že se řídí populární náladou, jež však pramení z jejich výroků a není založena na faktech.

Vzhledem ke stárnutí populace čelí všechny evropské země, včetně Spojeného království, rostoucímu dilematu. Martin Lidegaard, lídr Sociálně liberální strany a bývalý dánský ministr zahraničí, uvedl, že zemím chybí pracovní síla a lidé kvůli klesající plodnosti. Hospodářství a pracovní trh zoufalé potřebují imigraci. Na druhou stranu existují populistické pravicové strany, které proti ní chtějí bojovat, stejně jako odpor vůči lidem přicházejícím ze zemí s odlišným etnickým původem. Podle Lidegaarda musí všichni chytře vyvážit tyto potřeby.

Lykkeberg popsal způsob, jakým sociální demokraté řeší imigraci, jako součást „dánského modelu“: nesnaží se tzv. populisty spálit, ale ukrást jim jejich oheň. Tím drží tzv. extremisty mimo centrum moci a brání starý politický řád. Kritici tvrdí, že tvrdá politika vlády je často kontradiktorní. Zatímco obce musí uprchlíkům říkat, co mají dělat pro integraci, zároveň jim musí připomínat, jak je jejich pobyt dočasný. Bendixen vnímá dočasný charakter statusu uprchlíka jako „jed pro integraci“, protože lidem nedává čas na změnu jazyka, kariéry a usazení se v nové zemi.

před 4 hodinami

Rusko po vzoru Ukrajiny zakládá vlastní Síly bezpilotních systémů

Související

Donald Trump

Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou

Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá podniknout právní kroky proti britské veřejnoprávní stanici BBC kvůli tomu, jak byla upravena část jeho projevu z 6. ledna 2021 v dokumentu Panorama. Podle Trumpa došlo ke „zmanipulování“ jeho slov, což podle něj „podvedlo veřejnost“. 

Více souvisejících

Velká Británie dánsko uprchlíci

Aktuálně se děje

před 58 minutami

Uprchlíci, ilustrační foto

Británie se chystá na revoluci. Chce napodobit tvrdý dánský azylový model, jak ale ve skutečnosti vypadá?

Dánsko se snaží omezit počet žadatelů o azyl především udělováním pouze krátkodobého statusu, což je často citováno jako nejúčinnější opatření zavedené za poslední desetiletí. Před rokem 2015 měli uprchlíci v Dánsku původně povolen pobyt na pět až sedm let, po kterých se jejich povolení k pobytu automaticky stalo trvalým. Pravidla se dramaticky změnila před deseti lety, kdy do Evropy dorazil více než milion lidí prchajících před konflikty, převážně ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku a Eritrey.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Bundeswehr, ilustrační fotografie

"Nežijeme v době míru." Německo chce vytvořit nejsilnější armádu v Evropě, 18leté pošle na prohlídku

Německá koaliční vláda se po měsících politických sporů dohodla na novém plánu vojenské služby, jehož cílem je navýšit počet vojáků. Nový model nařídí všem 18letým mužům vyplnit dotazník o jejich vhodnosti ke službě a od roku 2027 také podstoupit lékařskou prohlídku. Toto rozhodnutí přichází v době, kdy se Berlín snaží vytvořit nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Šéf největší německé zbrojovky Rheinmetall, Armin Papperger, vyjádřil přesvědčení, že by tohoto cíle mohlo být dosaženo během pěti let. Očekává se, že zákonodárci budou o plánu hlasovat do konce roku 2025.

před 3 hodinami

Kim Čong-Un

Sok-jol chtěl vyprovokovat Kim Čong-una. Měl posílat drony do Pchjongjangu

Jihokorejská prokuratura tvrdí, že tajné lety dronů z Jižní Koreje do samého srdce Pchjongjangu byly součástí plánu bývalého prezidenta Jun Sok-jola na vyprovokování severokorejského vůdce Kim Čong-una. Cílem mělo být vytvoření situace, která by ospravedlnila šokující vyhlášení stanného práva z loňského prosince. Prokurátoři v pondělí zveřejnili nové důkazy, které údajně potvrzují dřívější tvrzení Severní Koreje, že Jižní Korea v říjnu loňského roku vyslala drony k shození protirežimních letáků.

před 4 hodinami

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Rusko po vzoru Ukrajiny zakládá vlastní Síly bezpilotních systémů

Rusko, inspirované úspěchem Ukrajiny, vytvořilo novou složku svých ozbrojených sil, která se má výhradně zaměřit na bezpilotní systémy (UAS). Tímto krokem Rusko následuje Ukrajinu, která svou vlastní jednotku bezpilotních systémů (USF) zřídila již v září 2024. V současné válce se bezpilotní letouny staly klíčovou vojenskou součástí na frontových liniích. Rusko tento měsíc oznámilo, že zformovalo Síly bezpilotních systémů pro dohled nad svou doktrínou a operacemi s drony.

před 4 hodinami

FSB (ruská kontrarozvědka)

Ruská tajná služba tvrdí, že zmařila ukrajinský pokus o atentát na vysoce postaveného úředníka

Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) oznámila, že se jí podařilo zabránit pokusu Ukrajiny o atentát na vysoce postaveného kremelského úředníka, ke kterému mělo dojít na území Ruska během jeho návštěvy hřbitova. Toto tvrzení přišlo v době, kdy obyvatelé Kyjeva zažili další těžkou noc pod smrtícími ruskými vzdušnými útoky, při nichž podle ukrajinských představitelů zahynuli nejméně čtyři lidé. FSB ve svém pátečním prohlášení uvedla, že se ukrajinské speciální služby pokoušely zaútočit na nejmenovaného, ale jako „jednoho z nejvýše postavených činitelů ruského státu“ popsaného úředníka. K útoku mělo dojít, když dotyčný navštěvoval hroby svých příbuzných na hřbitově nedaleko Moskvy.

před 5 hodinami

Maduro, Nicolas

Maduro se svého postu nevzdá. Američanům poslal jasný vzkaz

Venezuelský prezident Nicolás Maduro exkluzivně pro CNN v Caracasu během čtvrtečního shromáždění vyzval obyvatele Spojených států, aby se spojili s Venezuelou pro mír v Amerikách. Jeho prohlášení přichází v době zvýšeného napětí se Spojenými státy, které do Karibiku vyslaly válečné lodě, oficiálně zaměřené na plavidla údajně zapojená do obchodu s drogami z Venezuely. Caracas však tvrdí, že skutečným cílem Washingtonu je vynucená změna režimu.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

BBC Studios in Northern Ireland, Belfast, Northern Ireland. Credit: K. Mitch Hodge

BBC se omluvila Trumpovi, odškodné platit odmítá

BBC se omluvila Donaldu Trumpovi, prezidentovi Spojených států, za způsob, jakým byl upraven jeho projev z 6. ledna 2021 v rámci pořadu Panorama. Televizní stanice však striktně odmítla požadavek na zaplacení odškodného. Společnost uznala, že úprava videa v pořadu vyvolala mylný dojem, že Trump přímo vybízel k násilnému jednání. Z tohoto důvodu se rozhodla, že už pořad, který byl vysílán v roce 2024, nebude znovu odvysílán.

před 8 hodinami

včera

včera

Kyjev

Ukrajina do EU patří. Na její problémy ale ani Unie nemusí stačit

Slib, že Ukrajina „patří do Evropy“, se dnes ukazuje jako možná unáhlený a příliš velkorysý. Summit ve Lvově sice potvrzuje politickou podporu Kyjevu, zároveň ale odhaluje tvrdou realitu: vstup země uprostřed války by zatížil obranný systém EU, rozpočet i institucionální stabilitu. Riziko kolapsu zemědělské politiky, přetrvávající korupce, organizovaný zločin a slabá sociální struktura vyvolávají zásadní pochybnosti, zda je Unie schopna integrovat stát takové velikosti a nároků. Evropě tak nezbývá než přiznat, že závazek učiněný v návalu solidarity může přesahovat její současné možnosti.

včera

COP30

COP30: Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků, lidstvo se samo vyhubí

Mezinárodní skupina aktivistů shromážděná v Belému, dějišti klimatického summitu COP30, vydala naléhavou výzvu k uzavření Smlouvy o postupném vyřazení fosilních paliv. Aktivisté naléhají na brazilské předsednictví, aby podnítilo země k ukončení éry uhlí, ropy a plynu, která je hlavní příčinou klimatické krize.

včera

včera

Prezident Trump

Trumpova bezohlednost odhalila jedno podstatné. Americká ekonomická hegemonie je spíše impozantní dům z papíru

Rekordní americký shutdown odkryl nejen politickou krizi, ale i hlubší problém – drahotu a nerovnost amerického zdravotního systému. Prezident Donald Trump využil rozpočtové paralýzy k nátlaku na demokraty a neváhal přitom sáhnout na potravinové lístky i mzdy federálních zaměstnanců. Zatímco miliony Američanů se ocitly bez jistoty jídla a zdravotní péče, Evropa zůstává připomínkou, že základní sociální bezpečí nemusí být luxusem, ale právem každého občana.

včera

včera

Jeffrey Epstein

Epsteinovy e-maily odhalují kontakty s šéfem Rady Evropy ohledně ruských představitelů

Nově zveřejněné dokumenty amerického Kongresu odhalují, že odsouzený sexuální delikvent a finančník Jeffrey Epstein komunikoval s tehdejším generálním tajemníkem Rady Evropy, Thorbjørnem Jaglandem, o navázání kontaktu s vysokými ruskými představiteli. Rada Evropy je přední evropská organizace pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku, dohlížející na Evropský soud pro lidská práva (ECHR). 

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj vyhodil ministry zapletené do obřího korupčního skandálu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přistoupil k rázným opatřením s cílem potlačit rostoucí veřejné pobouření kvůli korupčnímu skandálu v energetickém sektoru. Zelenskyj odvolal dva ministry obviněné ze zapojení do rozsáhlého úplatkářského schématu a zároveň vyzval k uvalení sankcí na svého přítele a bývalého obchodního partnera, který je považován za organizátora celé aféry. 

včera

Evropský parlament couvá. Schválil mírnější klimatický cíl pro rok 2040

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili návrh na stanovení závazného cíle Evropské unie snížit emise skleníkových plynů do roku 2040 o 90 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Hlasování dopadlo ve prospěch kontroverzního cíle, kdy pro bylo 379 poslanců, proti 248 a 10 se zdrželo. Tento text, který je nyní stanoviskem Parlamentu, se do značné míry shoduje s pozicí, kterou členské státy EU schválily 5. listopadu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy