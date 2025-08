Británie se obává návratu dětí do škol. Vakcíny v zemi nedosahují nutné proočkovanosti, hrozí epidemie spalniček

Podle nedávné zprávy Královské pediatrické a dětské zdravotnické společnosti (RCPCH) žádné z běžně podávaných očkování dětí v Británii od roku 2021 nedosáhlo cílové proočkovanosti 95 % stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

V některých oblastech dosahuje míra proočkovanosti dokonce pouze 60 %, zatímco celková míra očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) za čtvrtletí 2024/25 činila 88,8 %, což je pokles z 92,7 % před deseti lety.

Podle statistik Britské agentury pro bezpečnost zdraví (UKHSA) bylo v červenci 2025 v Anglii zaznamenáno 145 nových případů spalniček. S ohledem na výskyt epidemií v Evropě a dalších oblastech mají odborníci na veřejné zdraví obavy, že by rodiny mohly přivést tento virus zpět do Británie, když se po prázdninách vrátí do škol.

Rutinní dětská očkování zahrnují vakcíny proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, Hib (Haemophilus influenzae typu b) a hepatitidě B (6 v 1 vakcína), dále vakcínu MMR a vakcínu MenB proti meningokokovým infekcím. Tyto vakcíny jsou poskytovány zdarma ve dvou až třech dávkách do věku pěti let, přičemž většina očkování se provádí v prvním roce života.

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby země dosahovaly 95% proočkovanosti u všech tří vakcín, aby zajistily kolektivní imunitu a chránily ty, kteří nemohou být očkováni z důvodu oslabené imunity.

V Británii byla míra očkování MMR dlouhodobě nejnižší. Nejnovější pokles začal v roce 2013/14, kdy míra očkování ve věku dvou let dosáhla vrcholu 92,7 %. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány zejména v Londýně a severozápadní Anglii, kde například v roce 2023/24 mělo v Hackney ve východním Londýně pouze 60 % dětí očkování proti MMR do pátého roku života. V severozápadní Anglii, konkrétně v Liverpoolu, bylo očkováno pouze 73 % dětí.

Pokles očkování začal již v 90. letech, kdy došlo k prudkému poklesu míry proočkovanosti, zejména po publikaci kontroverzní studie britského lékaře Andrewa Wakefielda v roce 1998, která neoprávněně spojovala vakcínu MMR s autizmem. I když byla tato studie v roce 2010 vyvrácena a Wakefield dostal zakáz vykonávat lékařskou praxi, obavy z očkování přetrvávají dodnes.

Profesor Stephen Griffin z University of Leeds k tomu říká: „I když byla tato teorie široce vyvrácena, způsobila velký zmatek a otrávila veřejnou diskusi o očkování."

Další pokles proočkovanosti souvisí s pandemií COVID-19, která vedla k rozmachu anti-vakcinačních hnutí. Vznikly obavy ohledně rychlé distribuce vakcín proti COVID-19 a odpor vůči povinným očkováním v určitých oblastech, jako je zdravotní a sociální péče. Odborníci tvrdí, že tento odpor byl silnější v některých menšinových komunitách, které mají obecně menší důvěru ve zdravotnické služby.

Kromě toho se v poslední době ve veřejném prostoru objevily nepodložené konspirační teorie, které například tvrdí, že vakcíny jsou nástrojem ke sledování pohybu lidí. Výroky veřejných činitelů, včetně prezidenta USA Donalda Trumpa, které dávají prostor těmto teoriím, ještě více legitimizují anti-vakcinační názory.

Jedním z hlavních problémů, který ovlivňuje míru očkování, je také nedostatečný přístup k očkování. Helen Bedford, profesorka dětského zdraví na UCL Great Ormond Street Institute, upozorňuje na to, že pro některé rodiče může být problémem i samotné objednání termínu, stejně jako logistické překážky, například doprava na očkování. Někteří rodiče, kteří čelí chudobě, se nemohou dostavit k lékaři kvůli nákladům na dopravu, i když si uvědomují důležitost očkování.

Odborníci také varují před nedostatkem zdravotních pracovníků, kteří by byli schopni odpovědět na otázky rodičů, což je často vede k tomu, že hledají informace na internetu nebo na sociálních médiích, kde jsou časté dezinformace.

Pokles míry očkování dětí v Británii tak představuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví, zejména v souvislosti s opětovným výskytem nemocí, jako jsou spalničky. Odborníci apelují na potřebu vysoce efektivní osvěty a zajištění přístupu k očkování pro všechny děti, aby bylo možné čelit tomuto trendu a chránit zdraví celé společnosti.