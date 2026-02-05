Británie se po zveřejnění Epsteinových dokumentů zmítá v krizi. Pod Starmerem se láme větev

Libor Novák

5. února 2026 13:46

Keir Starmer (labouristi)
Keir Starmer (labouristi) Foto: president.gov.ua

Britský premiér Keir Starmer čelí nejvážnější krizi své dosavadní kariéry. V emotivním projevu, který musel být na poslední chvíli zcela přepsán, se pokusil ospravedlnit svou pozici a vysvětlit skandál kolem jmenování Petera Mandelsona britským velvyslancem ve Spojených státech. Starmer přiznal, že jeho autorita je pod tlakem, ale odmítá výzvy k rezignaci.

Hlavním kamenem úrazu je Mandelsonův dlouholetý vztah s odsouzeným pedofilem Jeffreym Epsteinem. Premiér se přímo omluvil obětem Epsteina za to, že Mandelsona do funkce vůbec jmenoval. Uvedl, že oběti musely žít s traumatem, které si většina lidí nedokáže ani představit, a že odpovědnost za tyto činy byla příliš dlouho odkládána či odpírána.

Starmer svou obhajobu postavil na tvrzení, že byl Mandelsonem oklamán. Během prověřovacího procesu před jmenováním byl prý Mandelson na vztah s Epsteinem dotazován, ale své odpovědi formuloval tak, aby vyvolal dojem, že se téměř neznají. Podle premiéra Mandelson lhal o hloubce jejich vztahu i o tom, zda u Epsteina pobýval po jeho odsouzení.

„V té době jsem neměl důvod vědět, že jsou to lži,“ prohlásil Starmer před novináři. Dodal, že pravda vyšla najevo až v září, kdy se objevily nové e-maily a další důkazy o jejich úzkém kontaktu a přijímání darů. Jakmile bylo zřejmé, že Mandelson neprošel „základním testem čestnosti“, byl ze své funkce okamžitě odvolán.

Atmosféra během premiérova vystoupení byla napjatá. Političtí komentáři popisují Starmera jako muže zahnaného do kouta, který bojuje o svou politickou budoucnost. Premiér zdůraznil, že do politiky nevstoupil pro osobní zisk nebo status, ale s cílem učinit zemi spravedlivější a bezpečnější, což je v ostrém kontrastu s tím, jak nyní vykresluje Mandelsonovo jednání.

Na otázky, zda je jeho pozice nadále udržitelná, reagoval Starmer tvrzením, že sdílí frustraci a hněv svých vlastních poslanců. Chápe prý, že chování jednotlivce, který upřednostní osobní zájmy před službou komunitě, podkopává důvěru v politiku jako celek. Právě hněv spolustraníků je pro něj nyní největší hrozbou.

Politický editor BBC Chris Mason poznamenal, že se Starmer snaží bojovat proti „zdi hluku“, kterou si částečně vytvořil sám svými rozhodnutími. Premiér čelí tlaku nejen od opozice, ale i z vlastních řad, kde někteří poslanci otevřeně volají po jeho odchodu. Starmer však trvá na tom, že hodlá pokračovat v práci, která má změnit zemi k lepšímu.

Během tiskové konference byl Starmer dotázán i na to, zda by bojoval o svou funkci, kdyby se ho strana pokusila sesadit. Místo přímé odpovědi poukázal na dosavadní úspěchy své vlády, jako je snižování inflace, pokles úrokových sazeb a boj proti dětské chudobě. Vyjádřil frustraci nad tím, že pozornost veřejnosti je kvůli „podvodnému chování jiných“ upřena jinam než na tyto výsledky.

Kromě omluv se premiér vyjádřil i k zveřejnění kompletních spisů k případu Mandelson. Uvedl, že si přeje jejich uvolnění co nejdříve, ale v současné době mu v tom brání doporučení policie. Předčasné zveřejnění by totiž mohlo ohrozit budoucí vyšetřování nebo soudní procesy, a Starmer prý nehodlá podnikat politicky lákavé kroky na úkor spravedlnosti pro oběti.

Původním cílem Starmerova projevu mělo být oznámení o investici 800 milionů liber do komunitních projektů v rámci programu „Pride in Place“. Premiér se pokusil k tomuto tématu vrátit a zdůraznil, že „hrdost je sociálním tmelem“, který má zvrátit úpadek britských sousedství. Tato zpráva však zůstala zcela ve stínu skandálu kolem jeho bývalého poradce.

Skandál s Mandelsonem Starmerovi komplikuje i jeho mezinárodní pozici, zejména v citlivém vztahu se Spojenými státy. Jmenování diplomata s vazbami na Epsteina do Washingtonu je vnímáno jako zásadní úsudková chyba, která dává munici jeho politickým rivalům, včetně Reform UK a Zelených, s nimiž Labouristická strana soupeří o voliče. 

před 9 minutami

Kyjev a Moskva si vyměňují zajatce, potvrdil Zelenskyj. Ruský útok se po vypnutí Starlinku hroutí

Související

Více souvisejících

Velká Británie Keir Starmer (labouristi)

Aktuálně se děje

před 9 minutami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Kyjev a Moskva si vyměňují zajatce, potvrdil Zelenskyj. Ruský útok se po vypnutí Starlinku hroutí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil konání výměny zajatců, o které dříve informoval zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff. V příspěvku na sociální síti X Zelenskyj uvedl, že se domů vrací 157 Ukrajinců. Mezi osvobozenými jsou vojáci ozbrojených sil, příslušníci národní gardy i státní pohraniční služby, a to v hodnostech od vojáků přes seržanty až po důstojníky.

před 53 minutami

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Unikát letošní olympiády: Sportovci obdrží nejdražší medaile v historii her

Sportovci, kteří tento měsíc vystoupí na stupně vítězů během zimních olympijských her v Itálii, obdrží nejdražší medaile v historii her. Za tímto rekordem stojí strmý nárůst cen drahých kovů na světových trzích. Pro nejlepší zimní sportovce v disciplínách od lyžování až po hokej či krasobruslení je připraveno více než 700 zlatých, stříbrných a bronzových cenných kovů.

před 1 hodinou

před 3 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj řekl, kolik ukrajinských vojáků zemřelo od začátku války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu poprvé po delší době aktualizoval oficiální bilanci ztrát ukrajinské armády. V předtočeném rozhovoru pro francouzskou televizi France 2 uvedl, že od začátku ruské invaze v plném rozsahu v únoru 2022 padlo v boji 55 000 ukrajinských vojáků. Toto číslo zahrnuje jak vojáky z povolání, tak mobilizované záložníky, přičemž prezident doplnil, že značný počet dalších osob zůstává nezvěstný.

před 3 hodinami

umělá inteligence (AI), Photo by BoliviaInteligente

Je hotovo. Umělá inteligence dosáhla lidské úrovně, tvrdí část vědců

Vize o umělé inteligenci na lidské úrovni, kterou v 50. letech 20. století nastínil Alan Turing, se podle skupiny předních vědců stala realitou. V článku pro prestižní vědecký časopis Nature odborníci z oblastí filozofie, strojového učení, lingvistiky a kognitivní vědy tvrdí, že současné systémy již dosáhly obecné inteligence (AGI). Podle nich je důkazní situace na začátku roku 2026 zcela jednoznačná a dlouhodobý problém vytvoření AGI byl vyřešen.

před 4 hodinami

Jan Darmovzal přistál v Česku

Jan Darmovzal popsal drastické podmínky venezuelského vězení. Dodnes má zdravotní problémy

Jan Darmovzal, který byl po 500 dnech strávených ve venezuelském vězení propuštěn na svobodu, popsal v otevřeném dopise drastické podmínky svého věznění. Čech byl zadržen v září 2024 tamními úřady kvůli vykonstruovanému obvinění z plánování atentátu na prezidenta Nicoláse Madura a pokusu o svržení vlády. Na svobodu se dostal až 16. ledna 2026 poté, co došlo k zásadnímu zvratu v zemi v důsledku americké vojenské intervence a zajetí samotného Madura.

před 5 hodinami

António Guterres

OSN stojí před kolapsem, varoval Guterres. Podle nejhorších scénářů nastane za pár měsíců

Generální tajemník OSN António Guterres varoval členské státy, že organizaci hrozí „bezprostřední finanční kolaps“. V dopise, který obdrželi velvyslanci koncem ledna, Guterres uvádí, že kombinace neuhrazených příspěvků a zastaralých rozpočtových pravidel ohrožuje samotnou existenci této globální instituce. Podle nejhorších scénářů by OSN mohla vyčerpat veškerou hotovost již v červenci letošního roku.

před 6 hodinami

Jaderný výbuch

Svět spadnul do nejistoty. Jaderné smlouvy exspirovaly, jaderný konflikt hrozí víc než kdy dřív

Vypršení platnosti poslední zbývající jaderné smlouvy mezi Spojenými státy a Ruskem, ke kterému došlo tento čtvrtek, vyvolalo vážné obavy z nového kola závodů ve zbrojení. Poprvé po desítkách let se dvě největší jaderné supervelmoci ocitly v situaci, kdy jejich strategické arzenály nepodléhají žádným vzájemným limitům. Odborníci varují, že absence kontroly zvyšuje riziko nepředvídatelných incidentů, které by mohly eskalovat až v jaderný konflikt.

před 7 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Plzeň prošla ligovou fází Evropské ligy jako nůž máslem. Po Portu neprohrála ani s Basilejí

Rozhodně je to nevídaný úspěch, který se málokdy českému fotbalovému klubu na evropské scéně stane. Takoví slávisté v Lize mistrů by mohli Západočechům jejich bilanci závidět. Viktoria Plzeň totiž prošla ligovou fází Evropské ligy s nabitými soupeři bez jediné prohry s tím, že se jí to podařilo jako jedinému účastníkovi v této soutěži. Nic na tom nezměnily ani její poslední dva zápasy, v rámci nichž nejprve doma s Portem remizovala 1:1, i když sahala po senzační výhře. Basilej pak venku porazila 1:0.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Plán ukrajinské armády eliminovat 50 000 ruských vojáků měsíčně znepokojil odborníky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vytyčil své armádě a novému ministrovi obrany Mychajlu Fedorovovi ambiciózní, ale krvavý cíl: zvýšit počet eliminovaných ruských vojáků na 50 000 měsíčně. Tato strategie má podle Kyjeva učinit náklady na válku pro Kreml neúnosnými a vynutit si „mír skrze sílu“. Zatímco v prosinci dosáhly ruské ztráty podle ukrajinských údajů 35 000 mužů, nová hranice má Moskvu definitivně zlomit.

včera

Kyjev chystá strategii „ocelový dikobraz.“ Pokud zůstane proti Rusku opuštěný, aktivuje plán B

Kyjev se v obavách z nespolehlivosti západních bezpečnostních záruk připravuje na scénář, ve kterém bude muset čelit ruské hrozbě zcela sám. Strategie pojmenovaná „ocelový dikobraz“ (steel porcupine) představuje ukrajinský plán B pro případ, že sliby spojenců v rámci případné mírové dohody nebudou stačit k odrazení Vladimira Putina od dalšího útoku. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy