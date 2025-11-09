Britské maloměsto řeší název ulice. Kvůli zneuznanému členovi královské rodiny

Lucie Podzimková

9. listopadu 2025 21:52

Princ Andrew
Princ Andrew Foto: Depositphotos

Kauza kolem prince Andrewa vyvolala akci i na jednom britském maloměstě. Místní požadují, aby se ulice Prince Andrew's Road v Hellesdonu nedaleko Norwiche přejmenovala. Informovala o tom BBC. Obecní úřad je ale varuje, že by šlo o nákladnou změnu. Snaží se také vysvětlit, že adresa nese jméno jiného prince Andrewa. 

Podle úřednice Shelagh Gurneyové se na ni obrátilo několik obyvatel Hellesdonu, kterým se nelíbí domnělé spojení s mladším bratrem panovníka Andrewem, jenž už o titul prince přišel. Gurneyová zmínila, že v případě změny by se všichni lidé žijící na této adrese museli vyřídit nové úřední dokumenty. Souhlasit by s ní navíc museli všichni do jednoho. 

Úřednice raději napíná síly v tom směru, že se místním snaží vysvětlit, že ulice nese jméno zesnulého prince Andrewa (v češtině prince Ondřeje Řeckého a Dánského), otce prince Philipa, manžela královny Alžběty II. 

"Je tady jistá mýlka, že se tato ulice jmenuje po princi Andrewovi, nynějším panu Mountbatten Windsorovi," uvedla Gurneyová pro BBC. Dokonce podle jejích slov existují důkazy, že nynější adresa existovala už v době, kdy kontroverzní sourozenec současného krále ještě nebyl naživu. 

Princ Andrew přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru, rozhodl král Karel III. v uplynulých dnech. Informovala o tom BBC. "Jeho královská Výsost dnes iniciovala formální proces k odebrání stylu, titulů a poct prince Andrewa. Princ Andrew bude odteď znám jako Andrew Mountbatten Windsor," píše se v úvodu prohlášení, které ve čtvrtek zveřejnil Buckinghamský palác. 

Mladší bratr panovníka je pro tuto chvíli chráněn smlouvou a může nadále bydlet v pronájmu v Royal Lodge ve Windsoru. Andrew byl nicméně informován, že bude zmíněné královské sídlo muset opustit a přestěhovat se do soukromého ubytování. 

"Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože on (Andrew) nadále popírá obvinění proti své osobě," uvedl palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání. 

Sám princ Andrew se v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči synovi zesnulé královny Alžběty II. Dotyčná uvedla, že jako teenagerka měla s princem nejméně třikrát pohlavní styk. 

Aktualizováno před 3 hodinami

Rusové trýzní obyčejné Ukrajince. Výpadky dodávek energií mají trvat většinu dne

Související

Více souvisejících

princ Andrew (syn královny Alžběty) Velká Británie

Aktuálně se děje

před 18 minutami

před 1 hodinou

Biatlon, ilustrační fotografie.

Biatlonistka Simonová se přiznala ke krádeži. Na zimní olympiádě se ale představí

Před pár dny se našlo řešení ve vleklé a ostudné kauze jedné ze špičkových francouzských biatlonistek Julie Simonové. Ta byla dříve obviněna z toho, že opakovaně použila bankovní karty své reprezentační kolegyně Justine Braisazové-Bouchetové a i týmové fyzioterapeutky, přičemž celkově je měla takovýmto způsobem okrást o 2400 eur. K této krádeži se již koncem října sama závodnice přiznala a soud tak rozhodl v tomto případě o následujícím trestu – tříměsíční podmínka a pokuta ve výši 15 000 eur.

před 2 hodinami

Dominik Duka

Duka bojoval, měl zaťaté pěsti, prozradila dominikánská sestřička

Poslední dny života strávil zesnulý kardinál Dominik Duka v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Vrátil se tam po třech dnech, které po předchozí hospitalizaci strávil doma. Svědectví o posledních chvílích duchovního mezi námi poskytla jedna z dominikánských sester. 

před 3 hodinami

Ilustrační fotografie.

Čech poprvé povede unijní úřad OLAF. Rozhodla Evropská komise

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) nově povede Čech Petr Klement, dosavadní náměstek evropské nejvyšší žalobkyně. O jeho jmenování rozhodla Evropská komise. Jde o historicky první případ, kdy se do čela tohoto prestižního protikorupčního úřadu postaví zástupce České republiky.

Aktualizováno před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie

Čeští fotbaloví rozhodčí budou pod dohledem kapacity. Pomáhat jim má Carlos Clos Gómez

Jak to s největší pravděpodobností vypadá, tak Fotbalová asociace ČR (FAČR) nehledá momentálně odborníka ze zahraničí pouze na post trenéra reprezentace, ale v posledních dnech lovila v zahraničních vodách i na pozici muže, který bude pomáhat rozhodčím. Přivolána byla nakonec podle serveru infotbal.cz rozhodcovská kapacita ze Španělska, Carlos Clos Gómez se zkušenostmi ze zápasů El Clásica.

před 6 hodinami

Nákupy potravin, ilustrační fotografie.

Podzimní sbírka potravin. Češi jich opět vybrali více než minule

Podzimní kolo Sbírky potravin potvrdilo, že solidarita a ochota pomáhat jsou v Česku živou tradicí. Lidé po celé republice darovali celkem 719 tun potravin a drogerie, což představuje nárůst o 15 procent oproti minulé sbírce. Jen potravin se vybralo 645 tun, což odpovídá více než 1 290 000 porcím jídla. Dalších 74 tun tvořily hygienické potřeby. 

před 7 hodinami

Karel Havlíček v Poslanecké sněmovně

Havlíček připustil stažení ukrajinských vlajek z dalších veřejných budov

Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v týdnu jako jeden z prvních kroků ve funkci sundal ukrajinskou vlajku ze sněmovní budovy. Stal se terčem kritiky některých občanů i vybraných politiků. Babišův nejbližší spolupracovník Karel Havlíček (ANO) nicméně naznačil, že by ukrajinské vlajky mohly zmizet i z budov dalších státních institucí. 

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Uprchlíci z Ukrajiny se registrují v Česku

Ukrajinci pomáhají české ekonomice. Příjmy do rozpočtu převyšují výdaje na pomoc

Nová data Ministerstva práce a sociálních věcí potvrzují, že pomoc lidem prchajícím před válkou na Ukrajině je nejen humanitárním, ale i ekonomicky přínosným krokem. Za třetí čtvrtletí letošního roku dosáhly modelované příjmy do státního rozpočtu z daní a odvodů osob s dočasnou ochranou 8,2 miliardy Kč, zatímco výdaje spojené s jejich podporou činily 3,9 miliardy Kč. Český rozpočet tak byl v „plusu“ o 4,3 miliardy korun.

před 11 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Dostane Trump „fotbalovou Nobelovu cenu míru“? FIFA představila nové ocenění

Tolik kýženou Nobelovu cenu míru americký prezident Donald Trump letos nedostal, přestože on sám pro to od svého znovuzvolení do úřadu dělal, co mohl – jak sám říkal, ukončil již šest válek. Nemusí to však znamenat, že by snad v tomto roce žádnou cenu za své mírové úsilí ještě nemohl dostat. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se totiž rozhodla vytvořit nové ocenění s názvem Cena míru FIFA a není vyloučeno, že by se jejím prvním držitelem mohla stát současná americká hlava státu. Jestli tomu tak opravdu bude, to se svět dozví 5. prosince.

před 13 hodinami

před 13 hodinami

před 15 hodinami

včera

včera

Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce

Na přelomu srpna a září letošního roku došlo k bezprecedentní situaci v rámci tuzemského fotbalu, kdy hned trojice českých profesionálních klubů (Slavia, Plzeň a Ostrava) sáhla k odebrání akreditací novinářům Deníku Sport na jejich domácí zápasy, protože kluby nesouhlasily s několika články vydanými v těchto novinách. Nyní se tento spor podařilo vyřešit i prostřednictvím Etické komise Klubu sportovních novinářů (KNS), kteří by se rádi zasadili o nová akreditační pravidla.

Zdroj: David Holub

Další zprávy