Britské maloměsto řeší název ulice. Kvůli zneuznanému členovi královské rodiny

Kauza kolem prince Andrewa vyvolala akci i na jednom britském maloměstě. Místní požadují, aby se ulice Prince Andrew's Road v Hellesdonu nedaleko Norwiche přejmenovala. Informovala o tom BBC. Obecní úřad je ale varuje, že by šlo o nákladnou změnu. Snaží se také vysvětlit, že adresa nese jméno jiného prince Andrewa.
Podle úřednice Shelagh Gurneyové se na ni obrátilo několik obyvatel Hellesdonu, kterým se nelíbí domnělé spojení s mladším bratrem panovníka Andrewem, jenž už o titul prince přišel. Gurneyová zmínila, že v případě změny by se všichni lidé žijící na této adrese museli vyřídit nové úřední dokumenty. Souhlasit by s ní navíc museli všichni do jednoho.
Úřednice raději napíná síly v tom směru, že se místním snaží vysvětlit, že ulice nese jméno zesnulého prince Andrewa (v češtině prince Ondřeje Řeckého a Dánského), otce prince Philipa, manžela královny Alžběty II.
"Je tady jistá mýlka, že se tato ulice jmenuje po princi Andrewovi, nynějším panu Mountbatten Windsorovi," uvedla Gurneyová pro BBC. Dokonce podle jejích slov existují důkazy, že nynější adresa existovala už v době, kdy kontroverzní sourozenec současného krále ještě nebyl naživu.
Princ Andrew přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru, rozhodl král Karel III. v uplynulých dnech. Informovala o tom BBC. "Jeho královská Výsost dnes iniciovala formální proces k odebrání stylu, titulů a poct prince Andrewa. Princ Andrew bude odteď znám jako Andrew Mountbatten Windsor," píše se v úvodu prohlášení, které ve čtvrtek zveřejnil Buckinghamský palác.
Mladší bratr panovníka je pro tuto chvíli chráněn smlouvou a může nadále bydlet v pronájmu v Royal Lodge ve Windsoru. Andrew byl nicméně informován, že bude zmíněné královské sídlo muset opustit a přestěhovat se do soukromého ubytování.
"Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože on (Andrew) nadále popírá obvinění proti své osobě," uvedl palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání.
Sám princ Andrew se v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči synovi zesnulé královny Alžběty II. Dotyčná uvedla, že jako teenagerka měla s princem nejméně třikrát pohlavní styk.
