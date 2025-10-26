Burevestnik. Rusové otestovali novou raketu s jaderným pohonem

Lucie Podzimková

26. října 2025 10:07

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Kremlin.ru

Ruská armáda v tomto týdnu otestovala novou mezikontinentální raketu s jaderným pohonem. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina jde o zbraň, jakou nemá k dispozici žádná jiná armáda na světě. 

O úspěšném provedení testu v neděli informoval ruský prezident Vladimir Putin, uvedl web Moscow Times. Šéf Kremlu předtím přijal informace o zkoušce od náčelníka generálního štábu armády Valerije Gerasimova. Test proběhl v úterý, raketa v jeho průběhu urazila 14 tisíc kilometrů za přibližně 15 hodin. 

Putin v neděli navštívil jedno z armádních velitelských stanovišť, kde proběhlo jednání s Gerasimovem a veliteli, kteří se účastní konfliktu na Ukrajině. "Je to unikátní produkt, kterým nedisponuje nikdo jiný na světě," řekl ruský prezident o raketě Burevestnik podle státní agentury TASS

"Velmi dobře si pamatuji, když jsme oznámili, že jsme ve vývojové fázi takové zbraně, jak i vysoce postavení experti říkali, že jde o chvályhodný cíl, ale v tak historicky krátké době není realizovatelný," připomněl Putin, aby zdůraznil úspěch ruského vojenského průmyslu. 

Burevestnik je součástí ruského programu pokročilých zbraní, který je v kódovém jazyku NATO označován jako SSC-X-9 Skyfall. Raketa se do povědomí dostala už v roce 2019, kdy došlo k neúspěšnému testu, připomněly Moscow Times. 

