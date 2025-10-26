Ruská armáda v tomto týdnu otestovala novou mezikontinentální raketu s jaderným pohonem. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina jde o zbraň, jakou nemá k dispozici žádná jiná armáda na světě.
O úspěšném provedení testu v neděli informoval ruský prezident Vladimir Putin, uvedl web Moscow Times. Šéf Kremlu předtím přijal informace o zkoušce od náčelníka generálního štábu armády Valerije Gerasimova. Test proběhl v úterý, raketa v jeho průběhu urazila 14 tisíc kilometrů za přibližně 15 hodin.
Putin v neděli navštívil jedno z armádních velitelských stanovišť, kde proběhlo jednání s Gerasimovem a veliteli, kteří se účastní konfliktu na Ukrajině. "Je to unikátní produkt, kterým nedisponuje nikdo jiný na světě," řekl ruský prezident o raketě Burevestnik podle státní agentury TASS.
"Velmi dobře si pamatuji, když jsme oznámili, že jsme ve vývojové fázi takové zbraně, jak i vysoce postavení experti říkali, že jde o chvályhodný cíl, ale v tak historicky krátké době není realizovatelný," připomněl Putin, aby zdůraznil úspěch ruského vojenského průmyslu.
Burevestnik je součástí ruského programu pokročilých zbraní, který je v kódovém jazyku NATO označován jako SSC-X-9 Skyfall. Raketa se do povědomí dostala už v roce 2019, kdy došlo k neúspěšnému testu, připomněly Moscow Times.
Související
Noční ruské útoky na Ukrajinu nepolevují. Zemřeli tři lidé, mezi zraněnými jsou děti
Mrtví a desítky zraněných. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku
Ruská armáda , Vladimír Putin , Valerij Gerasimov , Rusko
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Policie pokročila s případem krádeže v Louvru. Zadržela dva podezřelé
před 53 minutami
Noční ruské útoky na Ukrajinu nepolevují. Zemřeli tři lidé, mezi zraněnými jsou děti
před 1 hodinou
Burevestnik. Rusové otestovali novou raketu s jaderným pohonem
před 2 hodinami
Babiš potvrdil, že úvahy o zrušení jednoho z ministerstev se nenaplní
před 3 hodinami
Zklamaný Trump se teď s Putinem nesetká. Pro příští jednání má jasnou podmínku
před 4 hodinami
Víkendové počasí. Meteorologové tuší, jak bude za týden
včera
Soucitem proti nenávisti. Pekarová Adamová prozradila, jak reaguje na osobní útoky
včera
Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS
včera
Jurečka podrobil sliby ANO kritice. Na vyšší důchody nemáme, vzkázal lidem
včera
Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici
včera
Zemřel známý sběratel lidových písní Zdeněk Bláha. Ocenilo ho i ministerstvo
včera
Babišova vláda má v zásadě hotový program. Šéf ANO se chystá na Hrad
včera
Meteorologové slibují inverzní počasí. Prozradili, kdy nastane změna
včera
Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem
včera
Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem
včera
Policie vyšetřuje napadení dívky ve Vimperku. O pomoc žádá svědky
včera
Kdo povede ODS po Fialovi? První z favoritů potvrdil kandidaturu, druhý zatím váhá
včera
Mrtví a desítky zraněných. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku
včera
Větrné počasí zaúřaduje i zítra. Meteorologové vydali výstrahu
Aktualizováno včera
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
Po Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) přišla s osobní zpovědí o zdravotních potížích další výrazná česká politička. Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) odhalila, že se už dvě dekády potýká s vážnou nemocí.
Zdroj: Jan Hrabě