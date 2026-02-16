Čech ve Vídni kradl čokolády v supermarketu. Skončil v rukou policie

Přes čtyřicet čokolád se o víkendu pokusil ukrást čtyřicetiletý Čech v supermarketu ve Vídni. O případu informovala agentura APA. Muž čelí hned několika obviněním, navíc zranil jednoho ze zaměstnanců obchodu.
Podezřelého muže si v sobotu všimli zaměstnanci supermarketu. Nebylo to složité, protože dotyčný naplnil batoh zbožím a ven z obchodu se nevydal přes pokladny. Ke konfrontaci došlo před prodejnou, kde byl muž vyzván, aby vrátil ukradené věci.
Zloděj reagoval otevřením batohu a vysypáním ukradeného zboží na chodník. Následně se pokusil jednoho ze zaměstnanců napadnout, jenže ztratil balanc a upadl. Na zem se sebou vzal jiného z pracovníků, který utrpěl menší zranění.
Policie k případu uvedla, že zadrženým lupičem je český občan. Podle strážců zákona se snažil zmocnit drahých švýcarských čokolád, které obsahují hodně kakaa. Muž byl agresivní a vůči policistům.
Čech byl po zadržení a provedení úkonů propuštěn na svobodu, kde je nadále vyšetřován. Policisté ho obvinili z ublížení na zdraví a z pokusů o krádež a kladení odporu proti úřední moci.
krimi , Policie Rakousko , Rakousko
Na Mnichovské bezpečnostní konferenci se o víkendu odehrál diplomatický souboj o budoucí směřování světového řádu. Jen několik minut poté, co americký ministr zahraničí Marco Rubio ve svém projevu ujistil evropské spojence, že k sobě obě strany patří, vystoupil se svou nabídkou jeho čínský protějšek Wang I. Čínský diplomat prohlásil, že Čína a Evropská unie jsou partnery, nikoliv rivaly. Podle něj je klíčové tento vztah udržet, aby se předešlo rozdělení mezinárodního společenství.
Zdroj: Libor Novák