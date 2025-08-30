Červený kříž: Evakuace Gazy je prakticky nemožná

Mezinárodní červený kříž varoval, že plán Izraele evakuovat civilisty z města Gaza je za současných podmínek nepředstavitelný. Izraelská armáda zpřísnila obležení města a připravuje se na rozsáhlou ofenzivu.
Prezidentka Mezinárodního výboru Červeného kříže Mirjana Spoljaric uvedla, že masová evakuace města Gaza za současných podmínek není bezpečná. Kvůli vážnému nedostatku přístřeší, zdravotní péče a jídla je plánovaná operace neproveditelná a nepochopitelná. OSN odhaduje, že v oblasti, do níž spadá i město Gaza, žije téměř milion lidí.
Izraelská armáda vyhlásila město Gaza za „nebezpečnou bojovou zónu“ a zrušila denní přestávky v bojích, které dosud sloužily k dodávkám jídla. Ačkoliv armáda nevyzvala obyvatele k okamžité evakuaci, izraelské ministerstvo obrany připravuje plán na přesun civilistů na jih země.
Žurnalista, který pracuje pro tiskovou agenturu AFP a nachází se na severním okraji Gazy, uvedl, že mu armáda nařídila evakuaci. Popsal, že se podmínky zhoršují a bombové útoky se přibližují k jeho pozici. Mnoho obyvatel Gazy se navíc podle něj nemá kam evakuovat.
Jeden z obyvatel, Abu Mohammed Kishko, řekl, že bombardování nepřestalo ani na sekundu a celou noc nemohl spát. Obává se také, že se bude situace zhoršovat, a nemá kam utéct. Další obyvatelka Mariam Yassine zase uvedla, že její děti nespaly kvůli neustálému ostřelování a že se s manželem snaží najít bezpečné místo. Podle ní neexistuje žádné místo, kam by mohli odejít.
Šéf Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA Philippe Lazzarini varoval, že téměř milion lidí na severu Gazy nemá kam jít a ani nemá prostředky na přesun. Navzdory mezinárodním i domácím výzvám k ukončení bojů a uzavření dohody o propuštění rukojmích se izraelská armáda připravuje na ofenzivu v Gaze. Oponenti války se obávají, že by nová operace mohla stát životy dalších vojáků a ohrozit rukojmí, kteří jsou stále drženi Hamásem.
Hamas při útoku na Izrael v říjnu 2023 zabil 1 219 lidí a dalších 251 vzal jako rukojmí. V současnosti je stále drženo 47 rukojmích, přičemž se předpokládá, že jich 20 je naživu. V odvetné operaci Izraele v Gaze dosud zahynulo 63 025 Palestinců, většinou civilistů.
Zdroj: Libor Novák