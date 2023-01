České prezidentské volby jsou o tom, zda hlasovat pro Babiše, nebo proti, píše ARD

Ve věku 54 let dnes zemřela americká zpěvačka Lisa Marie Presleyová, která byla jedinou dcerou rokenrolové legendy Elvise Presleyho. V prohlášení to oznámila její matka Priscilla Presleyová. Americká média krátce předtím informovala, že Lisa Marie Presleyová měla zástavu srdce a byla převezena do nemocnice v Los Angeles.