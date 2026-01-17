Česko může poslat Ukrajině bojové letouny, prohlásil podle tamních médií Pavel v Kyjevě

Česká republika může v blízké době posílit ukrajinské letectvo o stroje určené k likvidaci ruských bezpilotních letounů. Během své návštěvy Kyjeva to podle ukrajinských médií oznámil prezident Petr Pavel. Podle jeho slov může Česko v relativně krátkém časovém horizontu poskytnout několik bojových letounů, které vykazují vysokou efektivitu právě při potírání útoků drony.
Prezident sice konkrétní typ techniky nespecifikoval, mohlo by ale jít o lehké bitevníky L-159 české výroby. Tyto letouny jsou pro podobné úkoly vhodné díky své obratnosti a nižším provozním nákladům ve srovnání s těžkými stíhači. Pavel vyjádřil přesvědčení, že celý proces předání proběhne hladce a bez zbytečných průtahů.
Kromě samotných letadel zmínila hlava státu i možnost dodávek systémů včasného varování. Konkrétně by mohlo jít o pasivní radary, které jsou schopny detekovat cíle, aniž by samy vysílaly signál, což zvyšuje jejich šanci na přežití na bojišti. Tato technologie by výrazně pomohla ukrajinské protivzdušné obraně lépe reagovat na hrozby ze vzduchu.
Spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti zbrojení se neustále prohlubuje. Na konci loňského roku česká společnost LPP představila novou střelu s plochou dráhou letu s názvem Narwhal. Tato zbraň by měla projít testováním přímo v reálném boji na Ukrajině už v průběhu ledna či února 2026. Pokud se osvědčí, počítá se s jejím sériovým nasazením do výroby během letošního jara.
Česká republika zůstává jedním z nejvýznamnějších dodavatelů munice. Bývalý premiér Petr Fiala nedávno potvrdil, že česká muniční iniciativa splnila své ambiciózní cíle. Za uplynulý rok 2025 bylo na ukrajinskou frontu doručeno celkem 1,8 milionu kusů velkorážové munice, což zásadním způsobem ovlivnilo schopnost země čelit pokračující ruské agresi.
