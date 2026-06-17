Česko nesplnilo svůj závazek vůči NATO, potvrdil Rutte

Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance se sejdou v Bruselu na svém posledním zasedání před červencovým summitem v Ankaře. Generální tajemník NATO Mark Rutte před tímto jednáním oznámil, že program zahájí schůzka Skupiny pro jaderné plánování za účasti dotčených spojenců. Následovat bude zasedání Severoatlantické rady v kompletním složení třiceti dvou států, které se zaměří na závěrečné přípravy summitu. Odpolední část bude patřit jednání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, kterému společně předsedají Velká Británie a Německo.
Šéf Aliance ve svém projevu ocenil dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Íránem, která podle něj představuje příležitost zajistit, aby Teherán nikdy nezískal jadernou zbraň. Krok Spojených států, jenž vedl ke snížení hrozby jaderného Íránu a oslabení jeho kapacit v oblasti balistických raket, podle Rutteho zvyšuje bezpečnost pro všechny. Za masivní krok vpřed označil obnovení svobodné plavby skrze Hormuzský průliv a vyzdvihl připravenost mnoha spojenců tuto situaci podpořit v rámci iniciativy vedené Francií a Velkou Británií.
Hlavním bodem agendy ministrů bude budování silnější Evropy v silnějším NATO, což vyžaduje více sil, zdrojů a podstatně robustnější průmyslovou základnu. Před ankrarským summitem budou členské země prokazovat, jak plní závazky z loňského roku z Haagu, kde se dohodly na investování pěti procent HDP do obrany do roku dva tisíce třicet pět. Rutte proto od jednotlivých vlád očekává jasné, konkrétní a věrohodné plány na dosažení tohoto cíle, ideálně ještě před stanoveným termínem, což už některé země v praxi předvádějí.
Čísla ukazují rapidní nárůst investic do obrany v loňském roce, kdy evropské státy a Kanada zvýšily své základní obranné výdaje o více než devadesát miliard dolarů. Tento téměř dvacetiprocentní meziroční skok přinesl reálné vojenské kapacity a převzetí větší odpovědnosti v rámci velitelských struktur i v oblasti odrazování v době míru či obrany během krizí. Další zvyšování rozpočtů je naplánováno na letošní rok. V této souvislosti Rutte vysvětlil úpravu amerických příspěvků do silového modelu NATO, která bývá mylně vykládána jako stahování USA ze závazků vůči spojencům.
Americký jaderný odstrašující deštník zůstává pevný, avšak Washington požaduje spravedlivější rozdělení zátěže na konvenčním poli, jelikož musí zohledňovat své povinnosti po celém světě. Nové nastavení se týká především dělby práce v případě aktivace obranných plánů, kde byla v minulosti závislost na USA příliš vysoká. Evropa a Kanada jsou nyní ochotné a schopné převzít větší díl odpovědnosti, což Rutte označil za základní pilíř konceptu NATO tři nula. Aliance zároveň úzce spolupracuje s obranným průmyslem na obou stranách Atlantiku, aby zajistila rychlé navyšování produkce a technologické inovace.
Podpora Ukrajiny zůstává pro Alianci prioritou i v pátém roce trvání ruské agrese. Kyjev podle generálního tajemníka dokazuje, že ruskou válečnou mašinerii lze zastavit, a úspěšně mění dynamiku na bojišti. Spojenci již poskytli miliardovou pomoc v podobě dělostřelectva, munice a dalšího materiálu, v kontinuální podpoře je však nutné vytrvat pro udržení ukrajinské výhody. Mark Rutte zároveň potvrdil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnily starší závazek vynakládat na obranu dvě procenta HDP. Česká vláda však podle jeho slov tvrdě pracuje na tom, aby tohoto dvouprocentního cíle dosáhla v průběhu letošního roku.
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Česká republika , NATO , Mark Rutte
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Zdroj: Jan Hrabě