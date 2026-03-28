Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5

Americký prezident Donald Trump zvažuje radikální reorganizaci Severoatlantické aliance, která by mohla zásadně změnit její fungování. Podle nových návrhů, se kterými byl obeznámen server Daily Telegraph, by členské státy, které nesplní jeho požadavek na výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, mohly být zbaveny hlasovacích práv. Tento model „zaplať, abys mohl hrát“ (pay-to-play) by fakticky zablokoval neplatičům možnost podílet se na klíčových rozhodnutích bloku. Právě Česko je na tom přitom podle webu Politico nejhůře, co se výdajů na obranu týče.
Trumpova frustrace pramení především z neochoty evropských spojenců vojensky se angažovat v probíhajícím konfliktu v Perském zálivu. Konkrétně mu vadí, že členské země odmítly vyslat své válečné lodě k uvolnění Hormuzského průlivu, který je v současnosti zablokován. Tento postoj vnímá Washington jako nedostatek solidarity v době, kdy USA nesou hlavní tíhu operací.
Podle zdrojů blízkých Bílému domu by země, které nedosáhnou nové pětiprocentní hranice, neměly mít právo hlasovat o budoucích výdajích NATO, o rozšiřování aliance ani o společných misích. Nejdrastičtějším prvkem návrhu je však možnost zmrazení účasti na rozhodování o aktivaci článku 5 o vzájemné obraně, který je základním pilířem celé aliance.
Generální tajemník NATO Mark Rutte potvrdil, že diskuse o navýšení obranných rozpočtů bude hlavním tématem nadcházejícího summitu v Ankaře. Přestože v současnosti již všechny členské státy plní původní dvouprocentní cíl, Trumpova nová laťka je pro většinu Evropy v krátkodobém horizontu prakticky nedosažitelná.
Situace je napjatá zejména ve vztahu k Velké Británii. Londýn sice splňuje hranici 2 %, ale jeho obranné výdaje v poměru k HDP jsou nyní nižší než u třinácti jiných spojenců. Trumpova administrativa neskrývá zklamání z vlády sira Keira Starmera, a to zejména poté, co britský premiér zablokoval USA využívání strategické základny Diego Garcia na Čagoských ostrovech.
Američtí představitelé otevřeně hovoří o tom, že se na Británii již nelze spoléhat jako na nejbližšího partnera. Tento rozkol mezi Washingtonem a Londýnem jen prohlubuje Trumpovo přesvědčení, že aliance v její současné podobě nefunguje. Prezident dokonce pohrozil úplným vystoupením USA z NATO, pokud se přístup Evropy k financování a vojenské podpoře nezmění.
Jako formu nátlaku již Pentagon oznámil záměr přesunout přibližně 750 milionů dolarů z programu na podporu Ukrajiny do vlastních armádních zásob. Trump k tomu poznamenal, že jde o test loajality, a varoval spojence, že si jejich nečinnost v Perském zálivu bude dobře pamatovat. „Nikdy nezapomínejte,“ vzkázal evropským lídrům během zasedání kabinetu.
Kromě diplomatického tlaku zvažuje Trump také fyzické stažení amerických jednotek z Německa. Tento krok, o kterém uvažoval již během svého prvního funkčního období, by znamenal zásadní oslabení americké vojenské přítomnosti v Evropě a mohl by destabilizovat bezpečnostní architekturu celého kontinentu.
Zatímco v Bruselu se o modelu „pay-to-play“ mluví spíše v kuloárech, americký ministr zahraničí Marco Rubio již informoval lídry G7 o dalším postupu v íránském konfliktu. Válka by podle něj měla trvat ještě několik týdnů, což zvyšuje tlak na to, aby se NATO konečně rozhodlo, na čí straně v tomto sporu stojí.
Bílý dům zároveň plánuje posílit své jednotky na Blízkém východě o dalších 10 000 vojáků, podporovaných letkami stíhaček a obrněnými vozidly. Tyto síly by se připojily k tisícům mariňáků a výsadkářů, kteří již v regionu jsou. Sílí spekulace, že se prezident připravuje na rozsáhlou pozemní invazi na ostrov Chark, kde se nachází hlavní íránský terminál pro export ropy.
Změna pravidel hlasování v NATO však vyžaduje konsenzus všech členů, což znamená, že evropské státy mají v rukou nástroj, jak Trumpův plán zablokovat. To však pravděpodobně povede k dalšímu vyostření konfliktu mezi USA a zbytkem aliance, který by mohl skončit jejím faktickým rozpadem nebo americkou izolací.
Všech dvaatřicet členských států NATO přitom poprvé v historii splnilo stanovený cíl a vynaložilo na obranu minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu. Výroční zpráva zveřejněná v Bruselu ukazuje, že po dekádě od stanovení tohoto závazku v roce 2014 se společenství konečně dočkalo plošného plnění.
Celkové výdaje na obranu v rámci aliance loni dosáhly závratné částky 1,4 bilionu dolarů. K tomuto nárůstu přispěl i neutuchající tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa. Přestože spojenci sáhli hlouběji do kapes, Trump nešetří ostrou kritikou a NATO označuje za „papírového tygra“. Rozladění Bílého domu pramení především z odmítavého postoje spojenců k přímému zapojení do války proti Íránu.
Šéf NATO Mark Rutte ocenil posun v myšlení evropských spojenců a Kanady. Přiznal, že tyto země byly příliš dlouho závislé na vojenské síle Spojených států a nepřebíraly dostatečnou zodpovědnost za vlastní bezpečnost. Nyní se však situace mění, o čemž svědčí i nový ambiciózní plán zvýšit výdaje na obranu až na 5 % HDP do roku 2035.
Při bližším pohledu na „vysvědčení“ jednotlivých zemí však vyvstávají značné rozdíly, upozornil server Politico. Mezi premianty patří především státy sousedící s Ruskem. Polsko s výdaji 4,3 % a Litva se 4 % HDP suverénně vedou celou alianční tabulku. Tyto země vnímají bezpečnostní hrozby bezprostředně a jejich investice tomu plně odpovídají.
V těsném závěsu za nejlepšími se drží Lotyšsko, Estonsko a skandinávské země jako Norsko a Dánsko. Tyto státy si vysloužily pomyslnou jedničku za to, že jejich rozpočty na obranu výrazně převyšují stanovené minimum. Solidní výsledky a známku dvě si odnášejí také Finsko, Řecko či Německo, které se stabilně drží nad hranicí 2,5 %.
Specifickou roli hrají Spojené státy. Přestože na obranu vydávají 3,2 % HDP, což je v absolutních číslech stále nejvíce, jejich procentuální podíl oproti předchozímu roku mírně klesl. To je řadí do malé skupiny zemí, které ve svém úsilí polevily, byť z velmi vysokých hodnot.
Skupina států, které „prolezly“ jen s odřenýma ušima, je poměrně početná. Patří sem například Francie, Velká Británie nebo Slovensko, které se pohybují těsně nad hranicí 2,1 %. Na samé hraně splnění závazku pak balancují země jako Itálie, Belgie, Španělsko nebo Kanada, které loni vydaly přesně požadovaná 2 %.
Nejhůře dopadly země, které sice formálně limit splnily, ale jejich reálné výdaje vykazují sestupnou tendenci. Mezi tyto „záškoláky“ patří Maďarsko a Česká republika. Budapešť loni na obranu vynaložila 2,1 %, resp. o 6 % méně než v roce 2024, což je trend, který u spojenců vyvolává značné znepokojení.
Nejhůře dopadla Česká republika, která se ocitla pod palbou kritiky zejména ze strany USA kvůli plánovanému snižování výdajů. Praha dosáhla hranice 2 % a její výdaje se meziročně snížily o 0,3 %. Zatímco Maďarsku pod vedením Viktora Orbána se zatím ostřejší výtky vyhýbaly, u České republiky jsou spojenci v hodnocení přísnější.
Jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropské unie v astronomické výši 1,8 bilionu eur se ocitla v kritickém bodě. Podle diplomatů v Bruselu bude pro budoucí směřování sedmadvacítky a schválení finančního rámce do roku 2026 klíčový výsledek dubnových parlamentních voleb v Maďarsku. Ty jsou momentálně považovány za důležitější milník než nadcházející prezidentská volba ve Francii.
Zdroj: Libor Novák