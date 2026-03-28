Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5

Libor Novák

28. března 2026 16:39

Summit NATO
Summit NATO Foto: NATO

Americký prezident Donald Trump zvažuje radikální reorganizaci Severoatlantické aliance, která by mohla zásadně změnit její fungování. Podle nových návrhů, se kterými byl obeznámen server Daily Telegraph, by členské státy, které nesplní jeho požadavek na výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, mohly být zbaveny hlasovacích práv. Tento model „zaplať, abys mohl hrát“ (pay-to-play) by fakticky zablokoval neplatičům možnost podílet se na klíčových rozhodnutích bloku. Právě Česko je na tom přitom podle webu Politico nejhůře, co se výdajů na obranu týče.

Trumpova frustrace pramení především z neochoty evropských spojenců vojensky se angažovat v probíhajícím konfliktu v Perském zálivu. Konkrétně mu vadí, že členské země odmítly vyslat své válečné lodě k uvolnění Hormuzského průlivu, který je v současnosti zablokován. Tento postoj vnímá Washington jako nedostatek solidarity v době, kdy USA nesou hlavní tíhu operací.

Podle zdrojů blízkých Bílému domu by země, které nedosáhnou nové pětiprocentní hranice, neměly mít právo hlasovat o budoucích výdajích NATO, o rozšiřování aliance ani o společných misích. Nejdrastičtějším prvkem návrhu je však možnost zmrazení účasti na rozhodování o aktivaci článku 5 o vzájemné obraně, který je základním pilířem celé aliance.

Generální tajemník NATO Mark Rutte potvrdil, že diskuse o navýšení obranných rozpočtů bude hlavním tématem nadcházejícího summitu v Ankaře. Přestože v současnosti již všechny členské státy plní původní dvouprocentní cíl, Trumpova nová laťka je pro většinu Evropy v krátkodobém horizontu prakticky nedosažitelná.

Situace je napjatá zejména ve vztahu k Velké Británii. Londýn sice splňuje hranici 2 %, ale jeho obranné výdaje v poměru k HDP jsou nyní nižší než u třinácti jiných spojenců. Trumpova administrativa neskrývá zklamání z vlády sira Keira Starmera, a to zejména poté, co britský premiér zablokoval USA využívání strategické základny Diego Garcia na Čagoských ostrovech.

Američtí představitelé otevřeně hovoří o tom, že se na Británii již nelze spoléhat jako na nejbližšího partnera. Tento rozkol mezi Washingtonem a Londýnem jen prohlubuje Trumpovo přesvědčení, že aliance v její současné podobě nefunguje. Prezident dokonce pohrozil úplným vystoupením USA z NATO, pokud se přístup Evropy k financování a vojenské podpoře nezmění.

Jako formu nátlaku již Pentagon oznámil záměr přesunout přibližně 750 milionů dolarů z programu na podporu Ukrajiny do vlastních armádních zásob. Trump k tomu poznamenal, že jde o test loajality, a varoval spojence, že si jejich nečinnost v Perském zálivu bude dobře pamatovat. „Nikdy nezapomínejte,“ vzkázal evropským lídrům během zasedání kabinetu.

Kromě diplomatického tlaku zvažuje Trump také fyzické stažení amerických jednotek z Německa. Tento krok, o kterém uvažoval již během svého prvního funkčního období, by znamenal zásadní oslabení americké vojenské přítomnosti v Evropě a mohl by destabilizovat bezpečnostní architekturu celého kontinentu.

Zatímco v Bruselu se o modelu „pay-to-play“ mluví spíše v kuloárech, americký ministr zahraničí Marco Rubio již informoval lídry G7 o dalším postupu v íránském konfliktu. Válka by podle něj měla trvat ještě několik týdnů, což zvyšuje tlak na to, aby se NATO konečně rozhodlo, na čí straně v tomto sporu stojí.

Bílý dům zároveň plánuje posílit své jednotky na Blízkém východě o dalších 10 000 vojáků, podporovaných letkami stíhaček a obrněnými vozidly. Tyto síly by se připojily k tisícům mariňáků a výsadkářů, kteří již v regionu jsou. Sílí spekulace, že se prezident připravuje na rozsáhlou pozemní invazi na ostrov Chark, kde se nachází hlavní íránský terminál pro export ropy.

Změna pravidel hlasování v NATO však vyžaduje konsenzus všech členů, což znamená, že evropské státy mají v rukou nástroj, jak Trumpův plán zablokovat. To však pravděpodobně povede k dalšímu vyostření konfliktu mezi USA a zbytkem aliance, který by mohl skončit jejím faktickým rozpadem nebo americkou izolací.

Všech dvaatřicet členských států NATO přitom poprvé v historii splnilo stanovený cíl a vynaložilo na obranu minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu. Výroční zpráva zveřejněná v Bruselu ukazuje, že po dekádě od stanovení tohoto závazku v roce 2014 se společenství konečně dočkalo plošného plnění.

Celkové výdaje na obranu v rámci aliance loni dosáhly závratné částky 1,4 bilionu dolarů. K tomuto nárůstu přispěl i neutuchající tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa. Přestože spojenci sáhli hlouběji do kapes, Trump nešetří ostrou kritikou a NATO označuje za „papírového tygra“. Rozladění Bílého domu pramení především z odmítavého postoje spojenců k přímému zapojení do války proti Íránu.

Šéf NATO Mark Rutte ocenil posun v myšlení evropských spojenců a Kanady. Přiznal, že tyto země byly příliš dlouho závislé na vojenské síle Spojených států a nepřebíraly dostatečnou zodpovědnost za vlastní bezpečnost. Nyní se však situace mění, o čemž svědčí i nový ambiciózní plán zvýšit výdaje na obranu až na 5 % HDP do roku 2035.

Při bližším pohledu na „vysvědčení“ jednotlivých zemí však vyvstávají značné rozdíly, upozornil server Politico. Mezi premianty patří především státy sousedící s Ruskem. Polsko s výdaji 4,3 % a Litva se 4 % HDP suverénně vedou celou alianční tabulku. Tyto země vnímají bezpečnostní hrozby bezprostředně a jejich investice tomu plně odpovídají.

V těsném závěsu za nejlepšími se drží Lotyšsko, Estonsko a skandinávské země jako Norsko a Dánsko. Tyto státy si vysloužily pomyslnou jedničku za to, že jejich rozpočty na obranu výrazně převyšují stanovené minimum. Solidní výsledky a známku dvě si odnášejí také Finsko, Řecko či Německo, které se stabilně drží nad hranicí 2,5 %.

Specifickou roli hrají Spojené státy. Přestože na obranu vydávají 3,2 % HDP, což je v absolutních číslech stále nejvíce, jejich procentuální podíl oproti předchozímu roku mírně klesl. To je řadí do malé skupiny zemí, které ve svém úsilí polevily, byť z velmi vysokých hodnot.

Skupina států, které „prolezly“ jen s odřenýma ušima, je poměrně početná. Patří sem například Francie, Velká Británie nebo Slovensko, které se pohybují těsně nad hranicí 2,1 %. Na samé hraně splnění závazku pak balancují země jako Itálie, Belgie, Španělsko nebo Kanada, které loni vydaly přesně požadovaná 2 %.

Nejhůře dopadly země, které sice formálně limit splnily, ale jejich reálné výdaje vykazují sestupnou tendenci. Mezi tyto „záškoláky“ patří Maďarsko a Česká republika. Budapešť loni na obranu vynaložila 2,1 %, resp. o 6 % méně než v roce 2024, což je trend, který u spojenců vyvolává značné znepokojení. 

Nejhůře dopadla Česká republika, která se ocitla pod palbou kritiky zejména ze strany USA kvůli plánovanému snižování výdajů. Praha dosáhla hranice 2 % a její výdaje se meziročně snížily o 0,3 %. Zatímco Maďarsku pod vedením Viktora Orbána se zatím ostřejší výtky vyhýbaly, u České republiky jsou spojenci v hodnocení přísnější.

Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem

NATO

Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko

Alianční „třída“ roku 2025 složila maturitu úspěšně. Všech dvaatřicet členských států NATO poprvé v historii splnilo stanovený cíl a vynaložilo na obranu minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu. Výroční zpráva zveřejněná v Bruselu ukazuje, že po dekádě od stanovení tohoto závazku v roce 2014 se společenství konečně dočkalo plošného plnění.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán je šílený národ a vy jste absolutně nic neudělali, naštval se Trump na NATO

Americký prezident Donald Trump opět rozvířil vody mezinárodní diplomacie svým nekompromisním vystoupením na sociální síti Truth Social. Ve svém příspěvku psaném velkými písmeny ostře zaútočil na spojence z NATO a obvinil je, že ohledně pomoci Spojeným státům v probíhajícím vojenském tažení proti Íránu „absolutně nic neudělali“. Podle Trumpa jsou členské státy aliance v tomto konfliktu zcela nečinné, přestože íránský režim označuje za hrozbu pro celý svět.

Summit NATO

Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5

Americký prezident Donald Trump zvažuje radikální reorganizaci Severoatlantické aliance, která by mohla zásadně změnit její fungování. Podle nových návrhů, se kterými byl obeznámen server Daily Telegraph, by členské státy, které nesplní jeho požadavek na výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, mohly být zbaveny hlasovacích práv. Tento model „zaplať, abys mohl hrát“ (pay-to-play) by fakticky zablokoval neplatičům možnost podílet se na klíčových rozhodnutích bloku. Právě Česko je na tom přitom podle webu Politico nejhůře, co se výdajů na obranu týče.

Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.

Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem

Atmosféra na setkání ministrů zahraničí zemí G7 v pátek zhoustla, když došlo k ostré slovní přestřelce mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a šéfkou diplomacie Evropské unie Kajou Kallasovou. Podle svědků z místa jednání byla rozbuškou otázka dalšího postupu vůči Rusku a nespokojenost Evropy s dosavadními výsledky amerického tlaku na Moskvu.

Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek ostře odmítl tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by administrativa Donalda Trumpa nutila Kyjev k postoupení východního Donbasu Rusku. Podle Zelenského mělo být odevzdání tohoto průmyslového srdce Ukrajiny podmínkou pro získání amerických bezpečnostních záruk v rámci jakéhokoli plánu na příměří. Rubio však takové interpretace označil za nepravdivé.

Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda“ už se dostala i do Česka

Ve světě se v tichosti šíří nová varianta koronaviru SARS-CoV-2, která si díky svému specifickému chování vysloužila přezdívku „cikáda“. Odborníci ji vědecky označují jako BA.3.2 a poprvé byla identifikována v Jihoafrické republice v listopadu 2024. Od té doby se jí podařilo proniknout do nejméně 23 zemí světa, přičemž pozornost budí především neobvykle vysokým počtem mutací.

Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko

Alianční „třída“ roku 2025 složila maturitu úspěšně. Všech dvaatřicet členských států NATO poprvé v historii splnilo stanovený cíl a vynaložilo na obranu minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu. Výroční zpráva zveřejněná v Bruselu ukazuje, že po dekádě od stanovení tohoto závazku v roce 2014 se společenství konečně dočkalo plošného plnění.

Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi

V souvislosti se zprávami o vyslání tisíců amerických pozemních jednotek na Blízký východ sílí dohady o jejich možném nasazení. Spekuluje se především o ovládnutí íránského ostrova Chark v severní části Perského zálivu, který představuje zásadní energetický uzel. Tento terminál zajišťuje odbavení přibližně 90 % íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl pro ochromení ekonomiky Teheránu.

Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení

Slunečný bude místy začátek posledního březnového víkendu, ale počasí se v jeho průběhu pokazí. Podle předpovědi může ve vyšších polohách připadnout další sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích

Důchodů se týkaly změny za předchozí vlády a nevyhnou se jim ani pod vedením Andreje Babiš (ANO). Ministerstvo práce a sociálních věcí si plánované úpravy, které vycházejí z programového prohlášení, rozdělilo do dvou fází. První novinky by měly platit od příštího roku.

V USA se rozjíždí tichá mocenská válka. Demokraté se snaží vyplnit vakuum po Bidenovi

V americkém Washingtonu se pod povrchem aktuálních krizí začínají rýsovat kontury nové politické éry. Zatímco pozornost světa upírá zraky k Blízkému východu, kam jsou vysílány výsadkové jednotky, uvnitř Demokratické strany probíhá hluboké ideologické a generační přeskupování. Tato vnitřní dynamika naznačuje, že základy budoucí americké politiky se začínají nenápadně, ale zásadně měnit.

Německo chce proměnit armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy, než Rusko zaútočí na NATO. Má na to tři roky

Generál Carsten Breuer, nejvýše postavený voják německého Bundeswehru, čelí úkolu, který by byl ještě před několika lety nemyslitelný: proměnit německou armádu v nejsilnější bojovou sílu Evropy. Podle Breuera je situace naléhavá, neboť Rusko masivně investuje do zbrojení a náboru. Varuje, že do roku 2029 bude Moskva schopna zahájit rozsáhlý útok proti území NATO, a Německo proto musí být připraveno na scénář velké války.

Evropa bude prosit Moskvu o energetické suroviny, my si vybereme, komu pomůžeme, tvrdí Putinova pravá ruka

Přední spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina a šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev přišel s varováním, že Evropa a Velká Británie budou brzy nuceny „prosit“ Moskvu o dodávky energetických surovin. Podle jeho slov globální trhy čelí drastickému nedostatku zásob, který je umocněn probíhající válkou v Íránu. Rusko si pak bude moci samo vybrat, zda a komu případné žádosti o pomoc vyhoví.

Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice

Jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropské unie v astronomické výši 1,8 bilionu eur se ocitla v kritickém bodě. Podle diplomatů v Bruselu bude pro budoucí směřování sedmadvacítky a schválení finančního rámce do roku 2026 klíčový výsledek dubnových parlamentních voleb v Maďarsku. Ty jsou momentálně považovány za důležitější milník než nadcházející prezidentská volba ve Francii.

