Chaos, šílenství... Česko má mezinárodní ostudu, o excesu slavistických fanoušků píše celý svět

Český fotbal zažívá černý víkend, který nezůstal bez odezvy za hranicemi. Prestižní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou sportu a pravděpodobnou korunovací nového mistra, skončilo ostudou, o níž informují největší světová média jako CNN, Reuters či britský deník The Sun. I mnohé další zahraniční servery popisují scény, které do moderního evropského fotbalu nepatří, a shodují se na jednom: český fotbal čelí bezprecedentnímu skandálu.
Americká stanice CNN ve svém reportu zdůrazňuje, že Slavia nyní čelí „tvrdým trestům“ poté, co stovky jejích příznivců v nastaveném čase vtrhly na trávník. Zahraniční novináři si všímají kontrastu mezi sportovním úspěchem a selháním pořadatelské služby – Slavia totiž v momentě přerušení vedla 3:2 a zbývaly jí sekundy k obhajobě titulu. Místo oslav však svět obletěly snímky fanoušků s dýmovnicemi, kteří útočili na hráče soupeře.
Agentura Reuters přinesla exkluzivní svědectví a detaily o policejním vyšetřování. Cituje především slovenského brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, který se stal jedním z hlavních terčů agrese. Surovčík pro Reuters potvrdil, že byl zasažen pyrotechnikou a čelil přímým fyzickým útokům a výhrůžkám. „Je naprosto nepřijatelné, aby na mě někdo během zápasu vyběhl a fyzicky mě napadl. Budu to řešit právní cestou,“ uvedl brankář pro světovou agenturu.
Britský bulvární deník The Sun volí ještě ostřejší rétoriku a situaci označuje titulkem „Chaos v Česku“. Popisuje „momenty šílenství“, kdy se hráči obou týmů v panice snažili probít do tunelu, aby se zachránili před davem. Deník také upozorňuje na tragikomický rozměr celé události – zatímco radikálové pustošili hřiště, zbytek stadionu na ně v znechucení pískal a skandoval urážky, protože výtržníci připravili vlastní klub o možnost oslavit titul přímo na ploše.
Zahraniční média detailně monitorují i reakce vedení klubu. Citují šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka, který chování fanoušků označil za „odporné a politováníhodné“. Svět si všímá drastických opatření, která klub okamžitě přijal: doživotní zákazy vstupu pro útočníky, uzavření Tribuny Sever a dokonce vyřazení reprezentantů Tomáše Chorého a Davida Douděry z kádru. Pro zahraniční čtenáře je pikantním detailem fakt, že oba hráči figurují v nominaci na nadcházející mistrovství světa, kam se Česko probojovalo po dlouhých dvaceti letech.
Podle CNN a Reuters nyní český fotbal čeká na úterní verdikt disciplinární komise. Ve hře je nejen vysoká pokuta a uzavření stadionu, ale i kontumace zápasu ve prospěch Sparty. Zahraniční weby uzavírají své zprávy s tím, že tento incident fatálně poškodil jméno českého fotbalu v očích mezinárodní veřejnosti a slušných fanoušků.
Fotbalová Slavia Praha už přistoupila k nekompromisnímu řešení událostí, které v sobotu otřásly českou sportovní scénou. Po předčasně ukončeném derby se Spartou padly první exemplární tresty, které mají jasně deklarovat nulovou toleranci klubu k násilí na stadionech. Vedení se rozhodlo jednat okamžitě a s maximální tvrdostí, což pocítili jak lidé v hledišti, tak i samotní hráči prvního týmu.
Klíčovým momentem pro udělení nejpřísnějšího trestu byl útok na hostujícího brankáře Jakuba Surovčíka. Jeden z návštěvníků, který neoprávněně vnikl na hrací plochu, polil gólmana soupeře pivem a fyzicky jej napadl. Na základě precizní práce bezpečnostních složek a detailních kamerových záznamů se podařilo útočníka identifikovat, přičemž ten se pod tíhou důkazů ke svému činu nakonec sám přiznal.
Tento konkrétní výtržník obdržel doživotní zákaz vstupu do Fortuna Areny, což potvrdil i předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. Podle jeho slov takoví lidé na stadion Slavie nepatří a klub nehodlá podobné excesy přehlížet. Tvrdík zároveň upozornil, že se jedná o první z řady rozhodnutí, a naznačil, že proces identifikace dalších viníků bude pokračovat i v následujících dnech.
Vedení klubu nyní úzce spolupracuje s policií, aby byli potrestáni všichni, kdo se na sobotním chaosu podíleli. Pro Slavii se jedná o bezprecedentní krizi, která kromě reputační škody přinese pravděpodobně i tvrdé sankce od Disciplinární komise LFA. Jaroslav Tvrdík v této souvislosti apeluje na slušné fanoušky a zdůrazňuje, že cílem je vrátit na stadion bezpečné prostředí, kde nebudou mít agresoři své místo.
Orbánova vláda definitivně skončila. Péter Magyar se stal premiérem Maďarska
Maďarsko dnes zažilo historický zlom, který uzavřel jednu z nejvýraznějších kapitol jeho moderních dějin. Na ustavujícím zasedání parlamentu byl novým předsedou vlády zvolen Péter Magyar, lídr hnutí Tisza. Tímto aktem po šestnácti letech oficiálně skončila éra Viktora Orbána, jehož národně konzervativní politika formovala zemi od roku 2010.
