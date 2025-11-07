Chodorkovskij: Putinova studená válka s Evropou potrvá nejméně 10 let

Přední kritik Kremlu a bývalý ropný magnát Michail Chodorkovskij varoval Evropu, že by se měla připravit na dlouhodobou konfrontaci s Ruskem, bez ohledu na výsledek války na Ukrajině. Během soukromé akce v Bruselu předpověděl, že "určitý druh studené války potrvá nejméně deset let". Podle Chodorkovského bude jediným odstrašujícím prostředkem proti další ruské agresi přesvědčení prezidenta Vladimira Putina o tom, že Západ představuje věrohodnou vojenskou hrozbu.
Bývalý majitel ropného gigantu Jukos a kdysi nejbohatší Rus, který strávil deset let v Putinových věznicích a nyní žije v exilu v Londýně, zpochybnil účinnost západních sankcí. Ty sice "vytvářejí určitý tlak na ruskou ekonomiku, ale nic dramatického". Podobně skeptický byl i k dlouhodobé kampani ukrajinských dronů proti ruským ropným rafinériím. Vysvětlil, že i nejvýkonnější drony zasáhnou nanejvýš dva hektary, zatímco typické sibiřské zařízení zabírá obvykle 1 500 hektarů.
Chodorkovskij se domnívá, že jediný okamžik, kdy bylo možné reálně zlomit Putinovu mocenskou kontrolu, byl během prvních dvou let po invazi, a to v případě, že by Rusko utrpělo na Ukrajině rozhodující vojenskou porážku. Toto "okno," podle něj, je nyní již uzavřeno. Cynicky však dodal, že "máme [v Rusku] tradici, že naši diktátoři obvykle odcházejí někdy mezi 70 a 80 lety". Putinovi bylo v říjnu 73 let.
Exilový podnikatel se vyjádřil, že by se jednoho dne chtěl vrátit do Ruska, ale varoval, že bude trvat desítky let, než se země osvobodí od "imperialisticko-vojenského narativu". Ten vykresluje Rusko jako obklíčené nepřáteli a ospravedlňuje invazi do sousedních zemí. Řekl, že jeho generace se nedožije dne, kdy se ruská společnost vrátí do stavu normality.
Ruské úřady minulý měsíc zahájily proti Chodorkovskému nové trestní řízení, v němž ho obvinily z vedení "teroristické organizace" a spiknutí s cílem násilného převzetí moci za pomoci ukrajinských polovojenských jednotek. Federální bezpečnostní služba (FSB) zařadila na seznam 22 dalších osob spojených s Chodorkovského Ruským protiválečným výborem. Mezi nimi jsou akademici i podnikatelé.
Tato nová obvinění přišla jen dva týdny poté, co Parlamentní shromáždění Rady Evropy oznámilo vytvoření "platformy pro dialog" s ruskými demokratickými opozičními silami. Chodorkovskij v Bruselu uvedl, že tato silná reakce Kremlu ukazuje, "jak moc Putina znepokojuje představa, že by ruské demokratické síly získaly legitimitu, byť jen symbolickou". Ačkoli stíhané osoby žijí v exilu, obvinění z terorismu jim komplikuje cestování a bankovní záležitosti kvůli obavám z vydání do Ruska.
Poslanecká sněmovna má od středy nového šéfa. Po Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) zaujal nejvyšší funkci v rámci dolní komory parlamentu Tomio Okamura (SPD). K informacím zpravodajských služeb by se každopádně dostat neměl, zdůraznila Bezpečnostní informační služba (BIS).
Zdroj: Jan Hrabě