Čínský prezident Si Ťin-pching se v Rijádu zúčastnil summitu arabských zemí

V ČR podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) přibývá akutních respiračních infekcí (ARI) včetně chřipky a respiračně syncytiálních virů (RSV). V některých evropských zemích včetně sousedního Německa už se chřipka šíří se střední intenzitou, v Česku zatím počet případů roste hlavně u dětí ve věku šest až 14 let. SZÚ ale upozorňuje na to, že vzorků, které lékaři odesílají do národní referenční laboratoře, není dostatek.