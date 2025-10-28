CNN: Proč brát možnost, že Trump bude vládnout i ve třetím funkčním období, vážně?

Libor Novák

28. října 2025 13:47

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Když se prezident Lyndon B. Johnson v roce 1968 rozhodl nestartovat v primárkách, řekl národu jasně: "Nebudu usilovat a nepřijmu nominaci své strany na další funkční období prezidenta." Jeho prohlášení tehdy převrátilo volby. Dnešní vyjádření Donalda Trumpa o třetím funkčním období jsou ovšem daleko méně jednoznačná.

Trump se nechal slyšet, že o třetím funkčním období "opravdu nepřemýšlel". Zároveň však pochválil své potenciální nástupce, viceprezidenta JD Vance a ministra zahraničí Marca Rubia, a okamžitě dodal, že má nejlepší čísla podpory, jaká kdy měl. Trumpova popularita sice konstantně nedosahuje padesáti procent, ale i tak jsou jeho slova zneklidňující.

Zatímco Johnson mohl v roce 1968 legálně kandidovat, Trumpovi výslovně brání v opětovné volbě do prezidentského úřadu 22. dodatek Ústavy. Ten jasně stanoví, že nikdo nesmí být zvolen prezidentem více než dvakrát.

Trump se sice veřejně vyloučil z jedné navrhované ústavní "obcházky", kdy by kandidoval na viceprezidenta, aby se později po rezignaci prezidenta vrátil do Bílého domu. Takový postup by byl podle něj "příliš chytrý" a nebyl by správný. Snažil se však ponechat si otevřené zadní vrátka tvrzením, že by to legálně udělat směl, i když tak neučiní.

Jeden z Trumpových nejvěrnějších spojenců, kontroverzní Steve Bannon, stále otevřeně hovoří o plánu, jak udržet Trumpa v úřadě. Bannon, který nemá v Bílém domě žádnou oficiální roli, ale pomáhal prosazovat snahu udržet Trumpa v úřadu i po prohraných volbách v roce 2020, odmítl sdílet konkrétní detaily.

Bannon prohlásil, že s tím by se lidé měli smířit, protože "Trump bude prezidentem v roce 2028". Samotná Trumpova administrativa se navíc snažila přetvořit politický systém a tlačí na "červené státy", aby překreslily hranice kongresových obvodů ve prospěch republikánů.

Kandidatura na viceprezidenta by kromě etických problémů narazila na 12. dodatek Ústavy. Ten uvádí, že nikdo, kdo není ústavně způsobilý pro úřad prezidenta, není způsobilý ani pro úřad viceprezidenta. Spekuluje se, zda by nemohla nastat situace, kdy by odstoupil prezident i viceprezident, aby uvolnili místo Trumpovi.

Takový scénář připomíná kroky Vladimira Putina v Rusku, který se ústavním omezením vyhnul tím, že nechal za sebe sloužit důvěryhodného zástupce. Změna 22. dodatku by vyžadovala souhlas tří čtvrtin amerických států, což je v současné politické situaci prakticky nemožné.

Trumpovi bude v lednu 2029, kdy jeho druhé funkční období skončí, už 82 let. Nedávno sice podstoupil magnetickou rezonanci a kognitivní testy ve Walter Reed National Military Medical Center a novinářům sdělil, že je ve skvělém zdraví. Přesto budou otázky týkající se zdraví muže blížícího se osmdesátce jen přibývat.

Politický komentátor Scott Jennings míní, že Trump svými výroky spíše "trolí" své oponenty, protože ví, jak moc je tím rozčiluje. Dokud ale budou lidé jako Bannon vážně mluvit o "plánu" a Trump bude nadále mlžit, je třeba brát snahy o třetí funkční období velmi vážně. Kdyby se Trump pokusil zůstat v úřadu, věc by se nepochybně dostala až k Nejvyššímu soudu. Jedna ze tří jím nominovaných soudkyň, Amy Coney Barrettová, již potvrdila zjevné: 22. dodatek brání třetímu funkčnímu období.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Může být Trump prezidentem potřetí?

Donald Trump nevyloučil možnost, že by se ucházel o třetí prezidentské funkční období, a prohlásil, že by to „rád udělal". Jeho organizace dokonce již prodává červené kšiltovky s jednoduchým nápisem „Trump 2028", čímž jej propaguje jako kandidáta do voleb, které se budou konat po skončení jeho druhého mandátu.

