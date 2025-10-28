CNN: Proč brát možnost, že Trump bude vládnout i ve třetím funkčním období, vážně?

Když se prezident Lyndon B. Johnson v roce 1968 rozhodl nestartovat v primárkách, řekl národu jasně: "Nebudu usilovat a nepřijmu nominaci své strany na další funkční období prezidenta." Jeho prohlášení tehdy převrátilo volby. Dnešní vyjádření Donalda Trumpa o třetím funkčním období jsou ovšem daleko méně jednoznačná.
Trump se nechal slyšet, že o třetím funkčním období "opravdu nepřemýšlel". Zároveň však pochválil své potenciální nástupce, viceprezidenta JD Vance a ministra zahraničí Marca Rubia, a okamžitě dodal, že má nejlepší čísla podpory, jaká kdy měl. Trumpova popularita sice konstantně nedosahuje padesáti procent, ale i tak jsou jeho slova zneklidňující.
Zatímco Johnson mohl v roce 1968 legálně kandidovat, Trumpovi výslovně brání v opětovné volbě do prezidentského úřadu 22. dodatek Ústavy. Ten jasně stanoví, že nikdo nesmí být zvolen prezidentem více než dvakrát.
Trump se sice veřejně vyloučil z jedné navrhované ústavní "obcházky", kdy by kandidoval na viceprezidenta, aby se později po rezignaci prezidenta vrátil do Bílého domu. Takový postup by byl podle něj "příliš chytrý" a nebyl by správný. Snažil se však ponechat si otevřené zadní vrátka tvrzením, že by to legálně udělat směl, i když tak neučiní.
Jeden z Trumpových nejvěrnějších spojenců, kontroverzní Steve Bannon, stále otevřeně hovoří o plánu, jak udržet Trumpa v úřadě. Bannon, který nemá v Bílém domě žádnou oficiální roli, ale pomáhal prosazovat snahu udržet Trumpa v úřadu i po prohraných volbách v roce 2020, odmítl sdílet konkrétní detaily.
Bannon prohlásil, že s tím by se lidé měli smířit, protože "Trump bude prezidentem v roce 2028". Samotná Trumpova administrativa se navíc snažila přetvořit politický systém a tlačí na "červené státy", aby překreslily hranice kongresových obvodů ve prospěch republikánů.
Kandidatura na viceprezidenta by kromě etických problémů narazila na 12. dodatek Ústavy. Ten uvádí, že nikdo, kdo není ústavně způsobilý pro úřad prezidenta, není způsobilý ani pro úřad viceprezidenta. Spekuluje se, zda by nemohla nastat situace, kdy by odstoupil prezident i viceprezident, aby uvolnili místo Trumpovi.
Takový scénář připomíná kroky Vladimira Putina v Rusku, který se ústavním omezením vyhnul tím, že nechal za sebe sloužit důvěryhodného zástupce. Změna 22. dodatku by vyžadovala souhlas tří čtvrtin amerických států, což je v současné politické situaci prakticky nemožné.
Trumpovi bude v lednu 2029, kdy jeho druhé funkční období skončí, už 82 let. Nedávno sice podstoupil magnetickou rezonanci a kognitivní testy ve Walter Reed National Military Medical Center a novinářům sdělil, že je ve skvělém zdraví. Přesto budou otázky týkající se zdraví muže blížícího se osmdesátce jen přibývat.
Politický komentátor Scott Jennings míní, že Trump svými výroky spíše "trolí" své oponenty, protože ví, jak moc je tím rozčiluje. Dokud ale budou lidé jako Bannon vážně mluvit o "plánu" a Trump bude nadále mlžit, je třeba brát snahy o třetí funkční období velmi vážně. Kdyby se Trump pokusil zůstat v úřadu, věc by se nepochybně dostala až k Nejvyššímu soudu. Jedna ze tří jím nominovaných soudkyň, Amy Coney Barrettová, již potvrdila zjevné: 22. dodatek brání třetímu funkčnímu období.
Související
Trump v Japonsku promlouval k vojákům na palubě letadlové lodi. Pozval na ni nově zvolenou premiérku
Může být Trump prezidentem potřetí?
Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Lukašenko se ohradil proti krokům Litvy. Uzavření hranic nazval „šíleným hazardem“
před 1 hodinou
CNN: Proč brát možnost, že Trump bude vládnout i ve třetím funkčním období, vážně?
před 3 hodinami
Hurikán Melissa je jednou z nejsilnějších bouří v historii. Mohou za to člověkem způsobené změny počasí?
před 4 hodinami
Živě Na Jamajku se řítí nejsilnější bouře na světě. Hurikán Melissa je dvakrát rychlejší než auto na dálnici
před 5 hodinami
Češti politici si na Vítkově za přeletu gripenů připomněli vznik státu
před 7 hodinami
Trump v Japonsku promlouval k vojákům na palubě letadlové lodi. Pozval na ni nově zvolenou premiérku
před 8 hodinami
Počasí do konce podzimních prázdnin: V týdnu se oteplí
včera
Jamajka se připravuje na katastrofu. Hurikán Melissa se řítí rychlostí 280 km/h
včera
Může být Trump prezidentem potřetí?
včera
Trump si Nobelovku zaslouží, spojil evropské rozvědky, vtipkují zpravodajci. Kvůli USA spolupracují víc než kdy dřív
včera
Joe Biden varuje před „temnými dny“ pro Ameriku
včera
Jordánský král varuje: Mezinárodní jednotky nebudou chtít v Gaze vynucovat mír
včera
Litva schválila sestřelování balonů z Běloruska
včera
Okamura v čele Sněmovny otestuje zralost české demokracie. Extremismus se dostane do centra politického dění
včera
Trump dorazil do Asie. Chce se setkat s Kim Čong-unem
včera
Prezident Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády
včera
Dmitriev: Ukrajina, Rusko a USA jsou na dosah dohody o ukončení války
včera
Babiš jednal s Pavlem na Hradě o nové vládě. Vše funguje podle plánu, tvrdí
včera
Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla
včera
Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody
Spojené státy a Čína našly shodu na rámcové podobě obchodní dohody, která by se měla probírat během setkání prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Tito dva lídři se chystají jednat koncem tohoto týdne v Jižní Koreji. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta se obě velmoci snaží zabránit další eskalaci obchodní války, která probíhá mezi dvěma největšími ekonomikami světa.
Zdroj: Libor Novák