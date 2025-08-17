CNN: Putin souhlasí s bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. V případě dohody nenapadne Evropu, tvrdí

Rusko souhlasí s tím, že Ukrajině budou poskytnuty bezpečnostní záruky ze strany Spojených států. Toto ujednání je součástí možné mírové dohody a navrhlo ho Rusko. Informoval o tom americký vyslanec Steve Witkoff v pořadu State of the Union na televizní stanici CNN.
Witkoff popsal bezpečnostní záruky jako „zásadní změnu“. Měly by být obdobou článku 5 smlouvy NATO, který zavazuje členy aliance k vzájemné obraně v případě napadení. Dohoda by tak zajistila Ukrajině ochranu před další invazí Ruska.
Podle Witkoffa se ruský prezident Vladimir Putin také zavázal, že Rusko nebude vstupovat na žádná další území, ať už na Ukrajině nebo v Evropě. Tento závazek má být ukotven v ruské legislativě.
Během téměř tříhodinového jednání na Aljašce Putin přednesl své požadavky na „výměnu území“ s Ukrajinou. Podle evropských představitelů, kteří byli po schůzce informováni, Putin trval na tom, že se Ukrajina musí vzdát oblasti Donbasu na východě země.
Na oplátku by Putin zmrazil současné frontové linie ve zbytku Ukrajiny, v oblastech Chersonu a Záporoží. Slíbil také, že už nikdy nezaútočí na Ukrajinu ani na jiné evropské země. Neupustil však od požadavku na odstranění „hlavních příčin“ války, což znamená, že Kyjev by musel snížit velikost své armády, vzdát se snah o vstup do NATO a stát se neutrálním státem.
Vyslanec Steve Witkoff uvedl, že Rusko ustoupilo od původního požadavku na „územní výměnu“. Naznačil, že Kreml nyní uvažuje o „výměně území“ podle aktuálních frontových linií, a nikoli podle původních administrativních hranic.
„Rusové učinili u stolu jisté ústupky, pokud jde o všech pět regionů,“ řekl Witkoff a dodal, že tato otázka bude projednána s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským během jeho návštěvy Bílého domu.
Witkoff naznačil, že postoj Ruska se oproti předchozím jednáním změnil, i když to stále není dostatečné pro úplnou mírovou dohodu. „Bylo to významné. To ale neznamená, že je to dostačující,“ dodal. „Důležité je, že jsme začali pozorovat určitou umírněnost v jejich myšlení ohledně dosažení konečné mírové dohody.“
Během schůzky s Vladimirem Putinem byl podle Witkoffa učiněn takový pokrok, že Donald Trump opustil myšlenku okamžitého příměří a místo toho se zaměřil na rychlou mírovou dohodu. „Jsme odhodláni se snažit dosáhnout mírové dohody, která ukončí boje trvale, velmi, velmi rychle. Rychleji než příměří,“ řekl.
Jednání ukázalo, že Rusko je ochotno ustupovat více než v minulosti, a to zejména ve srovnání s předchozí administrativou. „Poprvé vidíme větší ochotu ke kompromisům, než jsme viděli v minulosti,“ řekl Witkoff a dodal, že je to povzbudivé, ale stále je nutné na tom stavět a uzavřít dohodu, která bude výhodná pro Ukrajinu.
V souvislosti s bezpečnostními zárukami se mluvilo o řešení, které by obešlo ruské námitky proti členství Ukrajiny v NATO. Podle Witkoffa došlo k dohodě, že Spojené státy a další evropské země by mohly Ukrajině nabídnout ochranu podobnou článku 5.
„Putin řekl, že vstup do NATO je pro něj nepřekročitelná hranice. Takže jsme se dohodli, že USA by mohly nabídnout ochranu, která by byla srovnatelná s článkem 5,“ vysvětlil Witkoff a zdůraznil, že konečné slovo bude mít Ukrajina. „Všechno bude záviset na tom, s čím bude Ukrajina souhlasit a co bude pro ni přijatelné.“
Jak řekl bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton, na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce bylo jasné, kdo odešel jako vítěz. Bolton prohlásil, že ačkoliv Trump přímo neprohrál, Putin jasně zvítězil. Podle něj si americký prezident z jednání neodnesl nic podstatného, kromě příslibu dalších schůzek.
Zdroj: Libor Novák