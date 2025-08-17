CNN: Putin souhlasí s bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. V případě dohody nenapadne Evropu, tvrdí

Libor Novák

17. srpna 2025 17:08

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Kremlin.ru

Rusko souhlasí s tím, že Ukrajině budou poskytnuty bezpečnostní záruky ze strany Spojených států. Toto ujednání je součástí možné mírové dohody a navrhlo ho Rusko. Informoval o tom americký vyslanec Steve Witkoff v pořadu State of the Union na televizní stanici CNN.

Witkoff popsal bezpečnostní záruky jako „zásadní změnu“. Měly by být obdobou článku 5 smlouvy NATO, který zavazuje členy aliance k vzájemné obraně v případě napadení. Dohoda by tak zajistila Ukrajině ochranu před další invazí Ruska.

Podle Witkoffa se ruský prezident Vladimir Putin také zavázal, že Rusko nebude vstupovat na žádná další území, ať už na Ukrajině nebo v Evropě. Tento závazek má být ukotven v ruské legislativě. 

Během téměř tříhodinového jednání na Aljašce Putin přednesl své požadavky na „výměnu území“ s Ukrajinou. Podle evropských představitelů, kteří byli po schůzce informováni, Putin trval na tom, že se Ukrajina musí vzdát oblasti Donbasu na východě země.

Na oplátku by Putin zmrazil současné frontové linie ve zbytku Ukrajiny, v oblastech Chersonu a Záporoží. Slíbil také, že už nikdy nezaútočí na Ukrajinu ani na jiné evropské země. Neupustil však od požadavku na odstranění „hlavních příčin“ války, což znamená, že Kyjev by musel snížit velikost své armády, vzdát se snah o vstup do NATO a stát se neutrálním státem.

Vyslanec Steve Witkoff uvedl, že Rusko ustoupilo od původního požadavku na „územní výměnu“. Naznačil, že Kreml nyní uvažuje o „výměně území“ podle aktuálních frontových linií, a nikoli podle původních administrativních hranic.

„Rusové učinili u stolu jisté ústupky, pokud jde o všech pět regionů,“ řekl Witkoff a dodal, že tato otázka bude projednána s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským během jeho návštěvy Bílého domu. 

Witkoff naznačil, že postoj Ruska se oproti předchozím jednáním změnil, i když to stále není dostatečné pro úplnou mírovou dohodu. „Bylo to významné. To ale neznamená, že je to dostačující,“ dodal. „Důležité je, že jsme začali pozorovat určitou umírněnost v jejich myšlení ohledně dosažení konečné mírové dohody.“

Během schůzky s Vladimirem Putinem byl podle Witkoffa učiněn takový pokrok, že Donald Trump opustil myšlenku okamžitého příměří a místo toho se zaměřil na rychlou mírovou dohodu. „Jsme odhodláni se snažit dosáhnout mírové dohody, která ukončí boje trvale, velmi, velmi rychle. Rychleji než příměří,“ řekl.

Jednání ukázalo, že Rusko je ochotno ustupovat více než v minulosti, a to zejména ve srovnání s předchozí administrativou. „Poprvé vidíme větší ochotu ke kompromisům, než jsme viděli v minulosti,“ řekl Witkoff a dodal, že je to povzbudivé, ale stále je nutné na tom stavět a uzavřít dohodu, která bude výhodná pro Ukrajinu.

V souvislosti s bezpečnostními zárukami se mluvilo o řešení, které by obešlo ruské námitky proti členství Ukrajiny v NATO. Podle Witkoffa došlo k dohodě, že Spojené státy a další evropské země by mohly Ukrajině nabídnout ochranu podobnou článku 5.

„Putin řekl, že vstup do NATO je pro něj nepřekročitelná hranice. Takže jsme se dohodli, že USA by mohly nabídnout ochranu, která by byla srovnatelná s článkem 5,“ vysvětlil Witkoff a zdůraznil, že konečné slovo bude mít Ukrajina. „Všechno bude záviset na tom, s čím bude Ukrajina souhlasit a co bude pro ni přijatelné.“ 

před 5 hodinami

Evropští lídři z Koalice ochotných dnes uspořádají konferenční hovor o schůzce Trumpa s Putinem

Související

Donald Trump (21. února 2025).

Trump chce příští pátek schůzku Zelenského s Putinem

Americký prezident Donald Trump se pokusí uspořádat už příští týden setkání, kterého by se měl účastnit jak ruský prezident Vladimir Putin, tak i jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Uvedl to server Axios s odvoláním na dva zdroje obeznámené s jednáním Trumpa s Putinem.

Více souvisejících

Vladimír Putin válka na Ukrajině CNN Steve Witkoff

Aktuálně se děje

před 43 minutami

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj před cestou za Trumpem jedná s lídry zemí EU

Než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyrazí do Bílého domu na schůzku s Donaldem Trumpem, účastní se virtuálního jednání s lídry zemí NATO. Setkání, které hostil francouzský prezident Emmanuel Macron, má za cíl připravit strategii pro zítřejší jednání ve Washingtonu. Na videohovoru jsou aktuálně přítomni také například britský premiér Keir Starmer, italská premiérka Giorgia Meloni a německý kancléř Friedrich Merz. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová sedí přímo vedle ukrajinského prezidenta.

před 3 hodinami

Indie, ilustrační foto

Přežije Indie obchodní válku s USA? Trumpovy kroky jí mohou pomoci, nebo potopit

Indii zaskočil nedávný příval cel, které na ni uvalil americký prezident Donald Trump. Přestože Dillí očekávalo určité obchodní napětí s USA během Trumpova druhého funkčního období, indičtí politici doufali, že dobré vztahy s Trumpem a geostrategický význam partnerství s USA je ušetří nejhorších protekcionistických opatření Washingtonu.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 7 hodinami

Izraelská armáda

Izraelská armáda zahajuje odsun Palestinců z Gazy

Izraelská armáda se chystá na odsun obyvatel z Gazy. Připravuje se na nucený přesun Palestinců z města a tvrdí, že přesidluje obyvatelstvo, aby "zajistila jejich bezpečnost". Armáda oznámila, že od neděle budou obyvatelům Gazy poskytovány stany a další vybavení, které jim pomůže přečkat přesun z bojových zón na jih enklávy. Neuvedla však, kdy k masivnímu přesunu dojde.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Donald Trump (21. února 2025).

Trump chce příští pátek schůzku Zelenského s Putinem

Americký prezident Donald Trump se pokusí uspořádat už příští týden setkání, kterého by se měl účastnit jak ruský prezident Vladimir Putin, tak i jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Uvedl to server Axios s odvoláním na dva zdroje obeznámené s jednáním Trumpa s Putinem.

před 10 hodinami

včera

včera

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

První slova Putina po summitu: Přáli bychom si, aby boje skončily

Ruský prezident Vladimir Putin se poprvé od summitu s Donaldem Trumpem na Aljašce vyjádřil ke schůzce a označil ji za „včasnou a velmi užitečnou“. Podle Kremlu Putin v sobotu uvedl, že s Trumpem probral „prakticky všechny oblasti spolupráce“, ale především se věnovali „možnému řešení ukrajinské krize na spravedlivém základě.“

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

FT: Když se Ukrajina vzdá Doněcké a Luhanské oblasti, Putin zmrazí válku

Na setkání s Donaldem Trumpem na Aljašce požadoval ruský prezident Vladimir Putin, aby se Ukrajina vzdala Doněcké a Luhanské oblasti. Podle čtyř zdrojů obeznámených s průběhem jednání Putin nabídl, že v případě splnění tohoto požadavku by mohlo dojít ke zmrazení zbytku frontové linie, uvedl server Financial Times.

včera

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Políček Evropě i Ukrajině: Trump couvl z požadavku na příměří

Posun od příměří k mírové dohodě je významný, protože před summitem se Kaja Kallasová, vysoká představitelka EU, vyjádřila, že smysluplná jednání o ukončení války se mohou uskutečnit pouze v kontextu příměří nebo omezení bojů. Nyní to ale vypadá, že se situace změnila.

včera

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

První vyjádření Trumpa po summitu: Příměří nestačí, musí být mírová dohoda

Americký prezident Donald Trump změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Nově tvrdí, že nejlepším způsobem, jak konflikt ukončit, je uzavřít mírovou dohodu, a ne pouze dohodu o příměří. Toto vyjádření je v rozporu s jeho dřívějšími názory, kdy prohlašoval, že bude nespokojený, pokud se na summitu na Aljašce Putin nedohodne na příměří.

včera

včera

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj (21. února 2025).

Zelenskyj telefonoval s Trumpem a evropskými lídry. V pondělí poletí do Washingtonu

Americký prezident Donald Trump vedl po svém návratu ze summitu na Aljašce dlouhý telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump přistál na letišti Joint Base Andrews v Marylandu v časných ranních hodinách po jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Během šesti hodin letu trávil hodně času na telefonu.

včera

včera

Trump přímo neprohrál, Putin ale jasně zvítězil

Jak řekl bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton, na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce bylo jasné, kdo odešel jako vítěz. Bolton prohlásil, že ačkoliv Trump přímo neprohrál, Putin jasně zvítězil. Podle něj si americký prezident z jednání neodnesl nic podstatného, kromě příslibu dalších schůzek.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy