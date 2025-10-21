CNN: Schůzka Trumpa s Putinem je odložena

Naděje prezidenta Donalda Trumpa na rychlé setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se pravděpodobně zbrzdily. Zdroje obeznámené se situací sdělily stanici CNN, že očekávaná přípravná schůzka mezi hlavními poradci obou světových lídrů pro zahraniční věci, plánovaná na tento týden, byla přinejmenším prozatím odložena.
Trump po telefonátu s Putinem, který se uskutečnil ve čtvrtek, uvedl, že se oba státníci "dohodli, že příští týden proběhne schůzka našich poradců na vysoké úrovni". Na sociální síti Truth Social napsal, že "počáteční jednání Spojených států povede ministr zahraničí Marco Rubio spolu s různými dalšími osobami, které budou určeny".
Očekávaná schůzka mezi Rubiem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem však byla prozatím pozastavena, potvrdil CNN představitel Bílého domu. Okamžitě nebylo jasné, proč se schůzka tento týden neuskuteční. Jeden ze zdrojů ale uvedl, že Rubio a Lavrov měli odlišná očekávání ohledně možného ukončení ruské invaze na Ukrajinu.
Zatím nebylo zřejmé, jaký dopad bude mít odložení předběžné schůzky mezi Lavrovem a Rubiem na očekávaný summit Trumpa s Putinem, který by se měl konat v Budapešti v Maďarsku.
Zástupkyně tiskového tajemníka Bílého domu Anna Kellyová pro CNN uvedla, že prezident Trump důsledně usiluje o nalezení diplomatického a mírového řešení, které by ukončilo tuto nesmyslnou válku a zastavilo zabíjení. Prezident prý odvážně jedná se stranami na všech stranách konfliktu a udělá vše, co je v jeho silách, aby bylo dosaženo míru.
Rubio a Lavrov spolu hovořili telefonicky v pondělí a probrali "další kroky" navazující na rozhovor mezi jejich prezidenty z minulého týdne o možném ukončení konfliktu na Ukrajině, uvádí krátké sdělení amerického ministerstva zahraničí o telefonátu. Podle něj Rubio "zdůraznil význam nadcházejících jednání jako příležitosti pro Moskvu a Washington ke spolupráci na dosažení trvalého řešení rusko-ukrajinské války, v souladu s vizí prezidenta Trumpa".
Kreml mezitím popsal hovor jako "konstruktivní diskusi", která se zabývala "možnými konkrétními kroky k realizaci dohod", jichž Trump a Putin dosáhli během svého hovoru. Zdroj obeznámený s touto záležitostí však CNN řekl, že po Rubiově a Lavrovově telefonátu měli představitelé pocit, že se ruská pozice od jejího maximalistického postoje dostatečně neposunula.
Zdroj uvedl, že Rubio prozatím pravděpodobně nedoporučí, aby se schůzka Putina a Trumpa uskutečnila příští týden, nicméně Rubio a Lavrov by mohli tento týden znovu hovořit. Od posledního osobního summitu Trumpa s Putinem, který se konal v Anchorage na Aljašce, uplynuly více než dva měsíce. Toto setkání, které trvalo bezmála tři hodiny, skončilo bez dohody, ačkoliv oba lídři vyzdvihovali pokrok.
Trump od té doby veřejně vyzval Kyjev a Moskvu, aby "okamžitě zastavily válku". Uvedl, že se musí postupovat podle bojové linie, ať je kdekoli, protože jinak je to prý příliš složité a nikdy se to nebude dát vyřešit. Dále řekl novinářům v sobotu, že se má zastavit na stávající bojové linii.
Louvre, celosvětově nejnavštěvovanější muzeum, bylo v neděli náhle uzavřeno poté, co se odehrála loupež v Apollonově galerii, kde jsou uloženy francouzské korunovační klenoty. Tento drzý čin, který se odehrál za bílého dne, vyústil v krádež osmi kusů neocenitelných historických šperků z napoleonské éry. Francouzská policie nyní pátrá po pachatelích a veřejnost se ptá, jak bylo možné tento čin provést a kdo by mohl mít zájem o tyto cennosti, mezi nimiž byl i náhrdelník, který Napoleon daroval své manželce.
Zdroj: Libor Novák