CNN: Útok na školu, při němž zemřelo na 170 dětí, v USA prakticky nikdo nevyšetřuje

Vyšetřování amerického leteckého úderu, který zasáhl školu v Íránu, již měsíce stagnuje u vojenského velení. Lídři Pentagonu a Centrálního velitelství USA (CENTCOM) dosud nenařídili standardní a klíčové prověření zpravodajských informací, které by pomohlo přesně objasnit, co se stalo.
Podle zdrojů CNN obeznámených se situací byly sice během prvního týdne po incidentu dokončeny úvodní dvě fáze hodnocení škod, jež potvrdily odpovědnost USA za zasáhnutí dívčí základní školy Šadžare Tajjiba ve městě Mínáb, avšak třetí fáze podrobnější analýzy družicových snímků a dalších dat ze strany Obranné zpravodajské služby (DIA) spuštěna nebyla.
Nezávislé vyšetřování, které bylo zahájeno v březnu, sice vedlo k výslechům zúčastněných vojáků, získané informace však CENTCOM přísně uzamkl a přístup k nim má pouze hrstka důstojníků. Podle jednoho ze zdrojů nebyl proveden žádný detailní rozbor a velení fakticky zablokovalo možnost věc dále zkoumat.
Oficiální zástupce ministerstva obrany pro CNN pouze uvedl, že vyšetřování nadále pokračuje. Podle jiného amerického představitele měla interní prověrka nahradit tradiční hodnocení třetí fáze, přičemž následné průtahy po dubnovém odevzdání zprávy nezávislým generálem jsou zdůvodňovány nutností hlouběji prozkoumat selhání v plánovacích databázích, která se prý kupila několik let.
Důkazy shromážděné krátce po incidentu naznačují, že americká armáda zasáhla školu omylem kvůli zastaralým zpravodajským informacím, podle nichž se na místě měla nacházet námořní základna Íránských revolučních gard. Íránská státní média uvedla, že při útoku z 28. února zahynulo 168 dětí a 14 dospělých. Již dříve se přitom objevily zprávy, že vysocí američtí velitelé v zájmu rychlosti záměrně ignorovali varování v kritických databázích o neaktuálnosti cílů na začátku války.
Absence kompletního prověření zpravodajských dat je u takto významného úderu bezprecedentní. Zdroje uvádějí, že vedení Pentagonu a CENTCOMu se snažilo zabránit situaci z loňského roku, kdy analýza DIA zpochybnila tvrzení prezidenta Donalda Trumpa o úplném zničení íránských jaderných kapacit, což tehdy vedlo k hněvu Bílého domu a odvolání tehdejšího ředitele DIA generála Jeffreyho Kruseho.
Značné utajování informací a neochota sdílet detaily i v rámci ostatních složek armády a zpravodajské komunity vyvolává kritiku kvůli narušování koordinace operací a také pobouření mezi zákonodárci v Kongresu, kteří marně požadují předložení vyšetřovací zprávy.
Prezident Donald Trump v rozhovoru pro Fox News na dotaz ohledně zveřejnění výsledků uvedl, že se bude muset poradit s generály, a vyjádřil pochybnost, zda vůbec někdy bude možné definitivně říci, co se na místě stalo.
Ačkoli Trump připustil možnost, že k incidentu vedlo použití starých dat nebo chyba během intenzivní fáze války, zároveň zpochybnil věrohodnost veřejných důkazů a bez jakýchkoli podkladů naznačil, že satelitní snímky ukazující úlomky americké rakety na místě tragédie by mohly být vytvořeny umělou inteligencí.
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Zdroj: Libor Novák