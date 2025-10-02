Co po shutdownu čeká USA? Situace se může vyvinout jedním z těchto směrů

V úterý večer nebyl americký Senát schopen schválit zákon o financování, a tak došlo k uzavření federální vlády, poprvé za téměř sedm let. V důsledku toho byly federální operace drasticky omezeny. Stejně jako všechny předchozí, i tento "shutdown" jednoho dne skončí. Může to trvat dny či týdny, ale rostoucí tlak veřejnosti a politické nepříjemnosti nakonec donutí jednu ze stran ustoupit. Server BBC představil čtyři scénáře, jak se může situace vyvíjet.
1. Rychlé rozštěpení řad demokratů
Republikáni sice neuspěli s návrhem zákona, který by zajistil financování vlády až do listopadu, ale toto hlasování by mohlo skrývat zárodky jejich budoucího vítězství. Zatímco čtyřicet čtyři demokratů a jeden republikánský rebel Rand Paul hlasovali proti, k republikánské většině se přidali dva demokraté a jeden nezávislý spojenec. Nezávislý Angus King z Maine je sice vždy trochu nepředvídatelný, a John Fetterman z Pensylvánie má již téměř rok vlastní politickou linii. Avšak Catherine Cortez Masto z Nevady není typická rebelka.
Cortez Masto nicméně čelí znovuzvolení v příštím roce ve státě, který v roce 2024 ovládl Donald Trump a kde republikánské tendence sílí. Ve svém prohlášení k hlasování vyjádřila obavy z ekonomických dopadů zastavení vlády na Nevadu. Může se také obávat politických důsledků pro svou kandidaturu, až se voličská nespokojenost zvýší.
Není jedinou demokratkou ze sporného státu, kterou čekají volby v roce 2026, pod tlak se mohou dostat i demokraté v Georgii, Virginii nebo Coloradu. Republikánský senátor John Thune tvrdí, že již slyšel od některých demokratů obavy z průběhu událostí a plánuje sérii dalších hlasování o financování, aby udržel tlak. Pokud se od své strany odkloní dalších pět demokratů, shutdown se skončí i bez souhlasu zbytku Demokratické strany.
2. Ústup demokratů pod tlakem
I když zůstane Demokratická strana relativně jednotná, tlak na to, aby svou pozici přehodnotila, pravděpodobně poroste s tím, jak se krize protáhne. Vládní zaměstnanci jsou pro demokraty klíčoví voliči a budou první, kdo pocítí dopad odložených výplat. Navíc jim hrozí, že Trumpova administrativa využije situace k dalšímu krácení programů a změní jejich dočasnou nucenou dovolenou v trvalou nezaměstnanost.
Širší americká veřejnost také pocítí problémy v důsledku omezení státních služeb a narušení ekonomiky. Tradičně se veřejné odsouzení obrací proti straně, která shutdown iniciovala a požaduje politické ústupky – v tomto případě proti demokratům. Pokud se tak stane, strana může usoudit, že dosáhla svého cíle a raději minimalizuje ztráty.
I bez hmatatelného vítězství se demokraté mohou utěšovat tím, že upozornili na končící dotace na zdravotní pojištění a škrty ve státní zdravotní péči pro chudé, které v nadcházejících měsících zasáhnou miliony Američanů. Vedení strany by tak mohlo najít přijatelné východisko, i když základna požadující tvrdý boj s Trumpovou administrativou nebude plně spokojena.
3. Ústupky ze strany republikánů
V tuto chvíli se republikáni cítí silní a zvažují, jak zintenzivnit dopad krize na demokraty. Je však možné, že se ve svých odhadech mýlí a nakonec budou muset od hrozby sami ustoupit. Většina minulých vládních krizí byla spojena s republikány, a veřejnost by je mohla volat k odpovědnosti i tentokrát, možná ze zvyku, nebo proto, že ve svém nadšení pro škrtání služeb a počtu zaměstnanců zašli příliš daleko.
V tomto scénáři by republikáni demokratům nabídli dostatečné záruky ohledně prodloužení dotací na zdravotní pojištění. Takový ústupek by nebyl zcela nemyslitelný, protože ani mezi republikány není jednota ohledně pokračování těchto dotací. Ty totiž pomáhají i jejich voličům s nízkými příjmy a zároveň by neutralizovaly zjevnou demokratickou kritiku před příštími volbami. Navzdory ostré rétorice a nepřátelství by se tak mohla najít půda pro kompromis.
4. Vleklá krize s prohrou pro obě strany
V současné chvíli převládá přehnaná rétorika a vzájemná nevraživost. Trump sdílí hanlivá videa o svých odpůrcích, vytvořená pomocí umělé inteligence, zatímco demokraté odpovídají útoky a sliby, že budou v boji pokračovat dlouhodobě. Poslední uzavření vlády trvalo rekordních 35 dní a skončilo až ve chvíli, kdy byl americký letecký provoz na pokraji kolapsu. Tehdy však šlo jen o částečný shutdown, protože část financování byla schválena. Dnes by důsledky mohly být ještě závažnější.
Pokud se krize protáhne, nebude záležet na tom, kdo "zvítězí" tím, že donutí druhou stranu kapitulovat. Vinu si pak budou moci rozdělit obě strany. V takovém scénáři "nechť bije mor obou komor" utrpí úřadující politici obou stran následky u volebních uren v příštím roce. Veřejnost bude ještě nespokojenější se stavem věcí, což vytvoří prostor pro novou vlnu politiků slibujících radikální změny stávajícího stavu. A tak se celá situace bude opakovat.
Související
Amerika v krizi: Kdy shutdown skončí nikdo neví, hrozí hromadné propouštění
Co vlastně znamená shutdown? V minulosti v USA zavřelo vše od parků po muzea
USA (Spojené státy americké) , Kongres USA
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Co po shutdownu čeká USA? Situace se může vyvinout jedním z těchto směrů
Aktualizováno před 38 minutami
Útok v Manchesteru: Muž najel u synagogy do lidí, tři mrtví
před 1 hodinou
Hamás americký návrh na příměří v Pásmu Gazy odmítá
před 1 hodinou
Pavla Novotného propustili z vězení. Trest si odseděl v celé délce
před 2 hodinami
Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík
před 3 hodinami
Problém přímo nad našimi hlavami: Evropské aerolinky ženou své piloty až na hranu
před 4 hodinami
Politico: Babišův populistický apel inspirovaný Trumpem rezonuje v Ostravě. Posouvá Evropu do sféry vlivu Moskvy
před 5 hodinami
Výsledek setkání lídrů EU je prakticky nulový. Konkrétní kroky se nenastolily
před 5 hodinami
Amerika v krizi: Kdy shutdown skončí nikdo neví, hrozí hromadné propouštění
před 6 hodinami
Izraelská armáda zatkla Gretu Thunbergovou
před 7 hodinami
Počasí po víkendu by mělo být teplejší, ukazuje předpověď
včera
Fiala a Babiš v ostrých slovních přestřelkách. Lídr ANO odmítl spolupráci s komunisty, vydat ke stíhání se nenechá
včera
Vypršely volební lhůty. Průkaz ani korespondenční hlasování už nezajistíte
včera
Porážka s nováčkem ze Zlína už byla moc. V Plzni se rozloučili s trenérem Koubkem
včera
Policie rychle objasnila vraždu seniorky v Praze. Motiv podezřelého je záhadou
včera
Rozmary podzimního počasí potrápí zemědělce a zahrádkáře. ČHMÚ varuje
včera
Další podnikatel v prvoligovém fotbale. Fotbalovou Plzeň nově většinově vlastní Strnad
včera
První české ženy v lékařských pláštích. Medicíně se musely učit v zahraničí
včera
Policisté se připravují na volby. Připraveni budou i pyrotechnici
včera
Není to jen o Ukrajině, válka zasáhla celou Evropu. Ta už ve střetu s Ruskem je, shodují se lídři v Dánsku
V Kodani se sešli lídři Evropské unie, aby na neformálním zasedání Evropské rady projednali společné pozice týkající se podpory Ukrajiny a posílení obrany bloku. Setkání přichází v kritickém období, kdy se evropské státy potýkají s projevy hybridní války. Jedním z klíčových témat je i kreativní financování nové půjčky pro Ukrajinu.
Zdroj: Libor Novák