Co potřebujete vědět o volbách v Maďarsku: Výsledky se mohou sčítat týden, průzkumy věstí pád Orbána

Libor Novák

11. dubna 2026 12:07

Předvolební atmosféra v Maďarsku Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Maďarsko stojí na prahu historického okamžiku. V neděli 12. dubna 2026 se otevřou volební místnosti v hlasování, které může po dlouhých šestnácti letech ukončit éru premiéra Viktora Orbána. Tato volba není sledována pouze v Budapešti, ale s napětím ji vyhlížejí i v Bruselu, Moskvě a Washingtonu. Orbán si totiž za léta u moci vybudoval pozici klíčového evropského spojence Donalda Trumpa i Vladimira Putina, což z něj činí postavu s vlivem, který dalece přesahuje hranice desetimilionového Maďarska.

Pro Donalda Trumpa a jeho příznivce z hnutí MAGA představuje Orbán průkopníka křesťansky orientovaného nacionalismu, zatímco pro Rusko je užitečným partnerem schopným blokovat opatření Evropské unie na podporu Ukrajiny. Průzkumy veřejného mínění, konkrétně agregátor Poll of Polls serveru Politico, naznačují, že maďarský lídr má vážné potíže. Jeho vyzyvatel Péter Magyar se svou středopravicovou stranou Tisza vede s 49 % hlasů, což je o deset procentních bodů více, než kolik průzkumy přisuzují Orbánovu Fideszu (39 %).

Cesta k volebnímu vítězství je však v Maďarsku trnitá. Maďarský volební systém je proslulý svou složitostí a matematikou, která často nahrává vítězi, v tomto případě historicky vládnoucí straně. Voliči odevzdávají dva hlasy: jeden pro kandidáta ve svém obvodu a druhý pro celostátní stranickou kandidátku. Navíc jsou zde specifické seznamy pro registrované národnostní menšiny, jako jsou Němci či Romové, kteří mají šanci vyslat do parlamentu své zástupce, pokud dosáhnou potřebného počtu hlasů.

Systém byl v roce 2011 reformován způsobem, který opozice označuje za nespravedlivý. Celkem 106 ze 199 křesel v parlamentu se obsazuje přímou volbou v obvodech, jejichž hranice byly překresleny ve prospěch Fideszu. Zbývajících 93 křesel se rozděluje podle složitého klíče, který započítává nejen hlasy pro celostátní kandidátky, ale i takzvané „přebytečné“ hlasy z obvodů – tedy hlasy pro neúspěšné kandidáty a hlasy, které vítězové v obvodech nepotřebovali k porážce druhého v pořadí.

Důležitou roli sehrají také hlasy Maďarů žijících v zahraničí. Ti, kteří v Maďarsku nemají trvalé bydliště, mohou hlasovat korespondenčně. V minulosti tato skupina masivně podporovala Viktora Orbána – v roce 2022 získal Fidesz více než 90 % těchto poštovních hlasů. Letos se k poštovní volbě registrovalo rekordních téměř 500 000 lidí, především z Rumunska a Srbska. Opozice dlouhodobě kritizuje toto právo pro nerezidenty, protože tyto hlasy mohou v těsném souboji rozhodnout o dvou až třech klíčových mandátech.

Naopak Maďaři žijící v zahraničí s trvalým pobytem v Maďarsku musí hlasovat osobně na ambasádách či konzulátech. Tato demografická skupina, čítající letos přes 90 000 registrovaných, má tendenci podporovat spíše opozici. Péter Magyar a jeho strana Tisza na tuto skupinu aktivně cílí prostřednictvím speciálních webových stránek a kampaní, ve kterých se snaží využít nespokojenost Maďarů s ekonomickou situací a politickým směřováním vlasti.

Výsledky budou přicházet postupně. Volební místnosti se uzavírají v 19:00 a první předběžná čísla se očekávají kolem osmé večer. Zatímco výsledky z přímých soubojů v obvodech bývají jasné poměrně rychle, sčítání celostátních kandidátek a započítávání poštovních hlasů může trvat celou noc i déle. Úplné a oficiální výsledky mohou být známy až s týdenním zpožděním, nicméně první reálný obraz nového rozložení sil v parlamentu by měl být k dispozici kolem půlnoci.

Maďarsko tak čeká noc, která určí jeho směřování na další čtyři roky. Zda zvítězí Magyarův příslib změny a transformace obrany i politické kultury, nebo zda Orbánova sázka na strach z války a ochranu národních zájmů opět zafunguje, ukáže až nedělní sčítání. Pro Evropu by pád Orbána znamenal konec jednoho z největších vnitřních kritiků EU, pro Rusko ztrátu důležitého hlasu u unijního stolu a pro Spojené státy zajímavý indikátor síly populistických hnutí v roce, kdy se v USA očekávají vlastní napjaté volby.

Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den

Maďarsko se nachází na prahu historického přelomu. Před rozhodujícími volbami, které mohou ukončit šestnáctiletou nepřetržitou vládu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, vrcholí kampaň v extrémně napjaté atmosféře. Hlavní vyzyvatel Péter Magyar, bývalý insider vládního tábora, který se proti systému vzbouřil, cítí šanci na vítězství a v průzkumech si udržuje průměrný náskok deseti procentních bodů.

Kamala Harrisová

Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028

Bývalá viceprezidentka Kamala Harris poprvé otevřeně promluvila o své politické budoucnosti a potvrdila, že zvažuje kandidaturu na úřad prezidenta v roce 2028. Učinila tak během pátečního vystoupení na sjezdu National Action Network v New Yorku, kde se jí revizor Al Sharpton přímo zeptal na její plány. „Přemýšlím o tom, přemýšlím o tom,“ odpověděla Harris za bouřlivého potlesku a skandování davu, který ji vyzýval k návratu do boje o Bílý dům.

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den

Maďarsko se nachází na prahu historického přelomu. Před rozhodujícími volbami, které mohou ukončit šestnáctiletou nepřetržitou vládu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, vrcholí kampaň v extrémně napjaté atmosféře. Hlavní vyzyvatel Péter Magyar, bývalý insider vládního tábora, který se proti systému vzbouřil, cítí šanci na vítězství a v průzkumech si udržuje průměrný náskok deseti procentních bodů.

Mise Artemis II byla návratem astronautů úspěšně završena

Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi

Čtyři astronauti mise Artemis II se v pátek večer úspěšně vrátili na Zemi, když jejich vesmírná kapsle Orion dosedla do hladiny Tichého oceánu u pobřeží San Diega. Posádka ve složení Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen je v dobrém zdravotním stavu. Tímto historickým okamžikem skončila desetidenní výprava, která lidstvo po více než půl století opět přiblížila k Měsíci.

StarDance představila letošní porotu. Prohlédněte si galerii

Návrat Chlopčíka a jedna novicka. StarDance odhalila složení poroty

Hvězdné účastníky letošní řady StarDance už známe, ale představování důležitých lidí pokračuje. Česká televize konkrétně odhalila nové složení poroty. Televizní diváci očekávali, že bude tříčlenná. Nakonec je to ale jinak. Mezi porotci se objeví jeden nováček. 

Letadla, ilustrační foto

Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla

Evropská letiště čelí hrozbě, která by mohla ochromit nadcházející letní prázdninovou sezónu. Pokud se v příštích třech týdnech nepodaří obnovit stabilní dodávky ropy přes Hormuzský průliv, hrozí podle odborníků systémový nedostatek leteckého paliva v celé Evropské unii. Varování přichází v době, kdy jsou globální energetické trhy otřeseny válečným konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem.

Oto Klempíř (ministr kultury)

Klempíř sloučení České televize a Českého rozhlasu nechystá

Budoucnost financování českých veřejnoprávních médií je v těchto dnech hlavním tématem jednání v Nostickém paláci. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v pátek sešel s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a následně i s šéfem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Předmětem diskusí byl vládní záměr zrušit koncesionářské poplatky a převést financování obou institucí přímo pod státní rozpočet.

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Vance před zahájením jednání varuje Teherán: Pokud se pokusíte o manipulaci, nebudeme vstřícní

Spojené státy jsou připraveny nabídnout Íránu „otevřenou náruč“, pokud bude při nadcházejících diplomatických jednáních postupovat v dobré víře. Před svým odletem do Pákistánu to prohlásil americký viceprezident JD Vance. Zároveň však Teherán varoval, že pokud se pokusí s Washingtonem manipulovat, Spojené státy na takové jednání nebudou reagovat vstřícně. Vance zdůraznil, že od prezidenta Donalda Trumpa obdržel jasné pokyny pro diskusi, která má za cíl ukončit aktuální konflikt.

Ilustrační foto

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na víkend

Ministerstvo financí přistoupilo k další aktualizaci cenových stropů pro pohonné hmoty, které budou platit na celém území České republiky od soboty 11. dubna až do pondělní půlnoci. Toto opatření vychází z vládního rozhodnutí, jehož hlavním cílem je ochránit řidiče před extrémními cenovými výkyvy na trhu. Stát se tímto krokem snaží tlumit dopady celosvětového růstu cen ropy a zajistit stabilitu u tuzemských čerpacích stanic.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Proč se USA v Íránu nedaří? Bývalý diplomat popsal, kde Trump udělal chybu

Donald Trump nyní sklízí „hořké plody“ svého mylného přesvědčení, že svržení íránského režimu bude stejně snadné jako blesková operace ve Venezuele. Podle Johna Feeleyho, uznávaného bývalého diplomata a někdejšího velvyslance v Panamě, se americký prezident nechal ukolébat lednovým úspěchem, kdy speciální jednotky zajaly Nicoláse Madura. Tento triumf ho vedl k osudnému rozhodnutí zaútočit v únoru na Írán, což uvrhlo Blízký východ do chaosu a zasadilo těžkou ránu globální ekonomice.

Péter Magyar

Jako dítě Orbána miloval, teď se ho chystá sesadit. Kdo je Péter Magyar?

Péter Magyar, pětačtyřicetiletý muž, který v čele své strany Tisza (Respekt a svoboda) aktuálně vede předvolební průzkumy v Maďarsku, urazil neuvěřitelnou cestu. Jako dítě měl nad postelí plakát Viktora Orbána v době, kdy byl nynější premiér symbolem demokratizačních změn po pádu komunismu. Dnes je to právě Magyar, kdo se stal hlavní silou hnutí usilujícího o Orbánovo svržení a ukončení jeho šestnáctileté éry.

Putin a Zelenskyj se dohodli na dočasném příměří v období Velikonoc

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj se dohodli na dočasném klidu zbraní u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Příměří v délce 32 hodin vstoupí v platnost v sobotu 11. dubna v 16:00 a potrvá do půlnoci z neděle na pondělí. Kreml ve svém prohlášení uvedl, že očekává od ukrajinské strany následování tohoto příkladu, zatímco Zelenskyj potvrdil připravenost Kyjeva k recipročním krokům, které sám dříve navrhoval.

