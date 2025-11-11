Co se stane, až skončí shutdown? Amerika se z něj může vzpamatovávat roky

I když se federální rozpočtová uzávěra blíží ke konci, americká letecká doprava se může potýkat s vážnými problémy a návrat k normálnímu provozu může trvat měsíce, ne-li roky. Dokud nebude dohoda oficiálně podepsána, musí letecké společnosti dodržovat nouzový příkaz Federálního úřadu pro letectví (FAA), který nařizuje postupné snižování letové kapacity až o 10 % na 40 hlavních amerických letištích.
Počínaje úterkem dojde ke škrtům ve výši 6 % letů. Podle tohoto nařízení musí aerolinky rušit lety sedm dní před plánovaným odletem. Jednou zrušené lety, o kterých jsou cestující informováni, nelze snadno obnovit. Eash Sundaram, bývalý technologický ředitel JetBlue Airways, upozornil, že pro letecké společnosti je velkou výzvou rušit každý den náhodně 10 % letového řádu a udržet tyto škrty. Sundaram se domnívá, že aerolinky by se měly připravit na těžké dva až tři týdny kvůli rušení letů, přičemž proces zotavení začne až poté.
Pilot a letecký konzultant Kit Darby odhaduje, že i po návratu dispečerů do práce bude trvat týden nebo dva, než se letecké společnosti vrátí do normálu. Upozornil, že pokud se uzávěru nepodaří ukončit tento týden, nebude provoz plně obnoven do Dne díkuvzdání (Thanksgiving). Zajištění spolehlivějšího cestování před blížícími se zimními svátky je tak nyní v rukou amerických zákonodárců.
Ani po oficiálním obnovení činnosti vlády nemusí dojít k okamžitému návratu všech leteckých dispečerů do práce. FAA zaměstnanci, kteří pracovali po dobu uzávěry jako nezbytní pracovníci, nedostanou okamžitě zpětně dlužnou mzdu. Nick Daniels, prezident odborového svazu dispečerů (NATCA), uvedl, že některým členům trvalo dva až dva a půl měsíce, než obdrželi všechny dlužné mzdy po uzávěře v roce 2019. Někteří dispečeři si proto našli druhé zaměstnání a mohli by v nich pokračovat, dokud neuvidí peníze na účtu.
Prezident Donald Trump v reakci na situaci vyzval všechny dispečery, aby se „OKAMŽITĚ vrátili do práce“, a navrhl bonus 10 000 dolarů pro ty, kteří si během uzávěry nevzali volno. Ministr dopravy Sean Duffy s tímto názorem souhlasil a slíbil, že bude s Kongresem spolupracovat na odměnění dispečerů. Darby ocenil, že dispečeři běžně pracují „nad rámec svých povinností“ a sice jsou dlouhodobě špatně placeni, ale dělají svou práci rádi.
Jeden z nejvážnějších dopadů uzávěry je, že někteří letečtí dispečeři se ke svým pracovním pozicím již nikdy nevrátí a odchází do důchodu nebo zcela končí, aby si našli práci, kde nebudou vystaveni riziku rozpočtových uzávěr. Před uzávěrou odcházeli do důchodu průměrně čtyři dispečeři denně, ale od zahájení uzávěry se toto číslo zvýšilo na 20 až 25 denně, jak sdělil ministr Duffy pro CNN.
Duffy varoval, že kvůli odchodům bude po znovuotevření vlády těžší zajistit kontrolu vzdušného prostoru, a tento problém bude mít dopad na leteckou dopravu dlouho po skončení uzávěry. Odbory nyní musí přesně vyhodnotit, kolik zaměstnanců skutečně rezignuje nebo odejde do důchodu, aby pochopily plný rozsah dopadů uzávěry.
Už před uzávěrou chybělo americkému systému řízení letového provozu více než 3 000 pracovníků. Navzdory tomu, že v září bylo splněno náborové cíle pro letošní rok s více než 2 000 nově přijatými dispečery, uzávěra nyní ohrožuje snahu o „super-nábor“. Akademie FAA v Oklahoma City byla letos „nejvytíženější“ v historii.
Ačkoli výuka v akademii pokračovala i během uzávěry, někteří studenti začali zpochybňovat, zda má smysl vykonávat práci, kde mohou být týdny bez výplaty. Ministr Duffy potvrdil, že v důsledku toho někteří studenti odešli. Navíc dochází financování stipendií pro stážisty, kteří si z nich hradí základní životní potřeby během studia, což by pro ně mohlo být „katastrofální“.
Nejhorší scénář by nastal, pokud by se dohoda o financování rozpadla nebo táhla ještě několik týdnů. V takovém případě hrozí, že letecká doprava by mohla „zpomalit na minimum“. Ministr Duffy varoval, že by se snížila kapacita letového provozu, což by znemožnilo tisíce letů potřebných pro velký americký svátek.
Pokud by se uzávěra nevyřešila do konce tohoto týdne, hrozí velké narušení cestování na Den díkuvzdání, potvrdil Henry Harteveldt, prezident Atmosphere Research Group. Pokud by se uzávěra protáhla, Duffy naznačil i hypotetické snížení kapacity až o 20 %, což by Harteveldt označil za ochromení amerického systému letecké dopravy.
USA (Spojené státy americké) , letadla, letectví
