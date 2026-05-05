Další nakažení hantavirem na MV Hondius. Přístav výletní lodi zakázal zakotvit, cestující na břeh nesmí

Libor Novák

5. května 2026 14:35

MV Hondius Foto: Oceanwide expeditions

Na palubě výletní lodi MV Hondius, která se plavila přes Atlantik, byl potvrzen druhý případ nákazy vzácným hantavirem. Tato zpráva přichází poté, co v důsledku podezřelého vypuknutí nákazy zemřeli již tři lidé a další cestující zůstává ve vážném stavu v nemocnici.

Mezi oběťmi jsou manželé z Nizozemska a jeden německý cestující. Přítomnost viru byla dosud laboratorně potvrzena u nizozemské ženy a u devětašedesátiletého britského občana, který byl v kritickém stavu evakuován do nemocnice v jihoafrickém Johannesburgu. Příčiny úmrtí zbývajících dvou osob jsou nadále předmětem intenzivního vyšetřování.

Loď provozovaná společností Oceanwide Expeditions se v současné době nachází v blízkosti Kapverdských ostrovů u západního pobřeží Afriky. Místní úřady však z bezpečnostních důvodů zakázaly plavidlu zakotvit a cestujícím znemožnily vystoupit na pevninu. Na palubě zůstává 149 lidí z 23 zemí světa, kteří podléhají přísným preventivním opatřením, včetně izolace v kajutách a zpřísněných hygienických protokolů.

Očekává se, že z lodi budou letecky evakuováni tři lidé – dva členové posádky (Brit a Nizozemec) vykazující respirační příznaky a jedna osoba, která byla v blízkém kontaktu se zemřelým německým občanem. Tito lidé mají být transportováni do Nizozemska. Ostatní cestující pravděpodobně zamíří směrem ke Kanárským ostrovům, kde by po dohodě se španělskými úřady mělo dojít k dalšímu testování a případnému vylodění.

Hantavirus se obvykle šíří prostřednictvím hlodavců, konkrétně jejich výkaly, slinami nebo močí, a může způsobit těžké dýchací potíže. Přenos z člověka na člověka je velmi vzácný, nicméně Světová zdravotnická organizace (WHO) nevylučuje, že k němu mohlo dojít mezi blízkými kontakty sdílejícími společné prostory. Předpokládá se, že nákaza mohla pocházet od hlodavců v argentinském přístavu Ushuaia, odkud loď před měsícem vyplula, nebo z některé z ostrovních zastávek během cesty.

Podle vyjádření WHO je riziko pro širší veřejnost nízké a není důvod k panice. Přestože hantavirus nemá specifickou léčbu, nemocniční péče v Jižní Africe se soustředí na podporu životních funkcí a léčbu symptomů u hospitalizovaného Brita. Britské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že je v kontaktu s rodinou pacienta a situaci na místě koordinuje s úřady v JAR, Španělsku a Portugalsku.

Atmosféra na lodi je podle výpovědí cestujících klidná, ačkoliv mezi lidmi panuje značná nejistota. Jeden z pasažérů uvedl, že se cítí být v zajetí okolností, neboť místní úřady v regionu s nimi nechtějí mít nic společného. Cestující doufají v brzké objasnění situace a bezpečný návrat domů k rodinám.

Tři mrtví, další mohou následovat. Co jsou hantaviry, které ohrožují cestující na výletní lodi?

Lodní doprava, ilustrační foto

Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus

Na palubě expediční lodi MV Hondius, která se plavila z Argentiny na Kapverdy, vypukla nákaza nebezpečným hantavirem. Tato tragická událost si vyžádala již tři oběti na životech, zatímco pět dalších osob onemocnělo. Mezi mrtvými je nizozemský pár; sedmdesátiletý muž zemřel po náhlých horečkách a bolestech břicha při příjezdu na ostrov Svatá Helena, jeho devětašedesátiletá partnerka pak podlehla nemoci v nemocnici v Johannesburgu.

