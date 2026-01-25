Další tragická střelba v Minnesotě. Walz aktivoval Národní gardu

V USA se řeší další tragická střelba ve státě Minnesota, kterou mají na svědomí federální bezpečnostní složky. V sobotu zemřel sedmatřicetiletý muž. Podle rodiny se zastával ženy, přičemž se dostal do konfliktu s příslušníky. Ministerstvo tvrdí, že muž byl ozbrojený a bránil se snahám o odzbrojení. O případu informovala stanice NBC.
Ke střelbě došlo v sobotu krátce před devátou hodinou ranní místního času po konfrontaci mezi agenty a protestujícími proti vládním zásahům proti přistěhovalcům. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že k agentům během operace přistoupil ozbrojený obyvatel Minnesoty. Jeden z příslušníků ho měl zasáhnout v sebeobraně, když se muž bránil snahám o odzbrojení.
Místní policejní šéf Brian O’Hara již na tiskové konferenci zmínil, že zastřelený muž byl oprávněným držitelem zbraně s povolením ji nosit. Potvrdila to i rodina, která navíc označila popis incidentu ze strany federálních úřadů za lživý.
Obětí je sedmatřicetiletý Alex Pretti, který pracoval jako zdravotník na jednotce intenzivní péče. "Alex chtěl udělat rozdíl na tomto světě. Bohužel, dopad svých činů už s námi neuvidí," uvedli pozůstalí ve zveřejněném prohlášení.
Podle rodiny je zřejmé, že syn nedržel zbraň v okamžicích před střelbou. V jedné ruce držel mobil a druhou ruku měl nad hlavou a snažil se ochránit ženu, kterou příslušníci ICE srazili k zemi. "Prosíme o pravdu o našem synovi. Byl to dobrý chlap," dodali blízcí zastřeleného muže.
Guvernér státu Minnesota a bývalý kandidát na viceprezidenta Tim Walz v reakci na tragickou událost aktivoval státní Národní gardu. Na tiskové konferenci také řekl, že federální vládě není možné věřit, že provede nezávislé vyšetřování.
"Právě jsem mluvil s Bílým domem po další hrozné střelbě federálních agentů. Minnesota toho má dost. Prezident musí ukončit tuto operaci a odvolat tisíce násilnických a nevycvičených příslušníků z Minnesoty," napsal Walz na sociální síti X.
Jde již o druhou takovou událost během letošního roku. Před necelými třemi týdny totiž příslušníci ICE zastřelili Renee Nicole Goodovou ve městě Minneapolis.
Související
Tragédie při protestech v USA. Smrt náhodného kolemjdoucího vyšetřuje policie
Největší pátrání v dějinách státu je u konce. Policie dopadla střelce z Minnesoty
Střelba v USA , USA (Spojené státy americké) , Tim Walz , imigrace
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Počasí může být problematické. Místy napadne téměř deset centimetrů sněhu
před 1 hodinou
Další tragická střelba v Minnesotě. Walz aktivoval Národní gardu
před 2 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Na zimu má být relativně teplo
včera
Občanští demokraté truchlí. Zemřel bývalý poslanec Krill
včera
Snový snowboardový závod pro Česko. V Simonhöhe vyhrála Ledecká, Maděrová třetí
včera
Motoristé a SPD se nebrání společnému prezidentskému kandidátovi
včera
Překvapivé počasí v závěru týdne. Meteorologové avizují zajímavou situaci
včera
Trump zase vyhrožuje cly. Hrozí Kanadě kvůli paktování s Čínou
včera
Princ Harry v dalším sporu s britským bulvárem. Síly spojil i s Eltonem Johnem
včera
OBRAZEM: ANO pro Babiše či Havlíčka. Nejsilnější politický subjekt si volil vedení
včera
Muži, který vyhrožoval prezidentu Pavlovi, hrozí rok za mřížemi
včera
Američané už teď mají v Grónsku volnou ruku. Trump to nechce přijmout, raději rozbije NATO
včera
Bez překvapení. Babiš obhájil post předsedy ANO, podpora Havlíčka byla ještě větší
včera
Putina ani jednání nezastavila. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku
včera
Nebezpečné počasí hrozí na větším území. Meteorologové podruhé upřesnili varování
včera
Babiš na sněmu nastínil plán ANO pro prezidentskou volbu. Překvapil omluvou
včera
USA zasáhne nebezpečná zimní bouře. Berte ji vážně, apelují meteorologové
včera
Zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy
včera
Počasí aktuálně: Ledovka na Moravě trvá, platí i výstraha kvůli smogu
včera
V Praze začala velká tramvajová výluka. Dopravce zavádí náhradní dopravu
V Praze dnes začala několikadenní tramvajová výluka v oblasti Smíchova či Barrandova. Cestujícím budou až do konce příštího víkendu k dispozici autobusy. K omezení provozu dochází především kvůli napojení nového mostu přes Vltavu na tramvajovou síť.
Zdroj: Jan Hrabě