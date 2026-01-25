Další tragická střelba v Minnesotě. Walz aktivoval Národní gardu

Lucie Podzimková

25. ledna 2026 8:32

Tim Walz
Tim Walz Foto: Facebook Tim Walz

V USA se řeší další tragická střelba ve státě Minnesota, kterou mají na svědomí federální bezpečnostní složky. V sobotu zemřel sedmatřicetiletý muž. Podle rodiny se zastával ženy, přičemž se dostal do konfliktu s příslušníky. Ministerstvo tvrdí, že muž byl ozbrojený a bránil se snahám o odzbrojení. O případu informovala stanice NBC

Ke střelbě došlo v sobotu krátce před devátou hodinou ranní místního času po konfrontaci mezi agenty a protestujícími proti vládním zásahům proti přistěhovalcům. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tvrdí, že k agentům během operace přistoupil ozbrojený obyvatel Minnesoty. Jeden z příslušníků ho měl zasáhnout v sebeobraně, když se muž bránil snahám o odzbrojení.

Místní policejní šéf Brian O’Hara již na tiskové konferenci zmínil, že zastřelený muž byl oprávněným držitelem zbraně s povolením ji nosit. Potvrdila to i rodina, která navíc označila popis incidentu ze strany federálních úřadů za lživý. 

Obětí je sedmatřicetiletý Alex Pretti, který pracoval jako zdravotník na jednotce intenzivní péče. "Alex chtěl udělat rozdíl na tomto světě. Bohužel, dopad svých činů už s námi neuvidí," uvedli pozůstalí ve zveřejněném prohlášení. 

Podle rodiny je zřejmé, že syn nedržel zbraň v okamžicích před střelbou. V jedné ruce držel mobil a druhou ruku měl nad hlavou a snažil se ochránit ženu, kterou příslušníci ICE srazili k zemi. "Prosíme o pravdu o našem synovi. Byl to dobrý chlap," dodali blízcí zastřeleného muže. 

Guvernér státu Minnesota a bývalý kandidát na viceprezidenta Tim Walz v reakci na tragickou událost aktivoval státní Národní gardu. Na tiskové konferenci také řekl, že federální vládě není možné věřit, že provede nezávislé vyšetřování. 

"Právě jsem mluvil s Bílým domem po další hrozné střelbě federálních agentů. Minnesota toho má dost. Prezident musí ukončit tuto operaci a odvolat tisíce násilnických a nevycvičených příslušníků z Minnesoty," napsal Walz na sociální síti X. 

Jde již o druhou takovou událost během letošního roku. Před necelými třemi týdny totiž příslušníci ICE zastřelili Renee Nicole Goodovou ve městě Minneapolis.

včera

Trump zase vyhrožuje cly. Hrozí Kanadě kvůli paktování s Čínou

Související

Policie USA, ilustrační foto.

Tragédie při protestech v USA. Smrt náhodného kolemjdoucího vyšetřuje policie

Jedna oběť a jedno obvinění z vraždy – taková je bilance incidentu, který se odehrál během víkendového protestu hnutí „No Kings“ v americkém Salt Lake City ve státě Utah. Policie v sobotu večer zadržela čtyřiadvacetiletého Artura Gamboa, který byl obviněn z vraždy v souvislosti se střelbou, při níž zemřel náhodný kolemjdoucí Arthur Folasa Ah Loo, módní návrhář ze Samoy.

Více souvisejících

Střelba v USA USA (Spojené státy americké) Tim Walz imigrace

Aktuálně se děje

před 27 minutami

před 1 hodinou

Tim Walz

Další tragická střelba v Minnesotě. Walz aktivoval Národní gardu

V USA se řeší další tragická střelba ve státě Minnesota, kterou mají na svědomí federální bezpečnostní složky. V sobotu zemřel sedmatřicetiletý muž. Podle rodiny se zastával ženy, přičemž se dostal do konfliktu s příslušníky. Ministerstvo tvrdí, že muž byl ozbrojený a bránil se snahám o odzbrojení. O případu informovala stanice NBC. 

před 2 hodinami

včera

včera

Ester Ledecká

Snový snowboardový závod pro Česko. V Simonhöhe vyhrála Ledecká, Maděrová třetí

Český snowboarding zažil v pátek neobyčejný historický den. V rakouském Simonhöhe si totiž obě české reprezentantky v tomto sportu Ester Ledecká a Zuzana Maděrová v závodu paralelního obřího slalomu dojely pro cenné kovy. Zatímco Maděrová navázala na předešlé úspěchy v tomto ročníku Světového poháru bronzovou medailí, Ledecká celý závod ovládla a připsala si tak svůj jubilejní 30. triumf v rámci Světového poháru.

včera

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Motoristé a SPD se nebrání společnému prezidentskému kandidátovi

Motoristé i zástupci SPD jsou připraveni debatovat o společném kandidátovi současné vládní koalice pro prezidentské volby v roce 2028. O této strategii se v sobotu zmínil premiér Andrej Babiš (ANO), který v minulé volbě prohrál se současným prezidentem Petrem Pavlem. Ten nevylučuje opětovnou kandidaturu. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Prezident Trump

Američané už teď mají v Grónsku volnou ruku. Trump to nechce přijmout, raději rozbije NATO

Ať už jsou výroky Donalda Trumpa o Grónsku míněny jako politický tlak nebo vážná hrozba, narážejí na tvrdou bezpečnostní realitu. Grónsko je klíčovým uzlem americké obrany v Arktidě a USA zde už dnes disponují nástroji, které jim umožňují chránit vlastní území bez napadání spojenců. Agresivní rétorika však nese vysoké systémové riziko, neboť podkopává důvěru uvnitř NATO, vytváří nebezpečný precedent a oslabuje alianční soudržnost. Cena případné eskalace by byla nesmírně vysoká a zaplatily by ji především samotné Spojené státy.

včera

včera

včera

včera

ANO si na sněmu volí vedení. (24.1.2026)

Babiš na sněmu nastínil plán ANO pro prezidentskou volbu. Překvapil omluvou

Nejsilnější politické uskupení v Česku si v sobotu zvolí vedení. Na pražském Chodově se totiž koná sněm hnutí ANO, delegáti by měli v nejvyšší stranické funkci potvrdit premiéra Andreje Babiše. Předseda vlády v dopoledním projevu naznačil postup pro prezidentské volby v roce 2028. Překvapil také omluvou občanům. 

včera

včera

včera

včera

V Praze začala velká tramvajová výluka. Dopravce zavádí náhradní dopravu

V Praze dnes začala několikadenní tramvajová výluka v oblasti Smíchova či Barrandova. Cestujícím budou až do konce příštího víkendu k dispozici autobusy. K omezení provozu dochází především kvůli napojení nového mostu přes Vltavu na tramvajovou síť. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy