Další záhadné drony v Evropě. Mnichovské letiště muselo přerušit provoz

Mnichovské letiště v Německu bylo nuceno v noci přerušit svůj provoz na téměř sedm hodin kvůli opakovaným hlášením o výskytu dronů. Stalo se tak dalším evropským leteckým uzlem, který musel být uzavřen kvůli nevysvětleným letům bezpilotních letounů.
Krátce po desáté hodině večerní ve čtvrtek bylo z bezpečnostních důvodů uzemněno celkem 17 letů, což postihlo téměř tři tisíce cestujících. Dalších patnáct přilétajících letadel muselo být odkloněno. Podle prohlášení letiště směřovaly tyto lety do německých měst Stuttgart, Norimberk a Frankfurt, a také do Vídně v sousedním Rakousku.
Záznamy z webu Flightradar ukazovaly, že několik letadel kroužilo nad letištěm kolem jedenácté hodiny večerní, než zamířilo k jiným destinacím. Letiště v Bavorsku, které je centrem pro německého národního dopravce Lufthansu, bylo znovu otevřeno v pět hodin ráno místního času, jakmile byly odlety a přílety prohlášeny za bezpečné. Zástupce handlingu pro dotazy cestujících potvrdil, že nyní již byl provoz plně obnoven, i když některé lety musely být zrušeny. Prvním letadlem, které mělo v Mnichově přistát, byl dálkový let Lufthansy z Bangkoku s plánovaným dosednutím v 5:25 ráno.
Mluvčí Lufthansy uvedl, že v důsledku uzavření bylo zrušeno nebo odkloněno 19 jejích letů, včetně tří dálkových spojů do Asie, které budou přeplánovány. Cestujícím na letišti bylo poskytnuto jídlo, pití a deky; na fotografiích agentur bylo vidět lidi spící na řadách polních postelí. V současné době CNN oslovila Bavorskou státní policii, německý Federální kriminální úřad a německou kontrarozvědku s žádostí o komentář k celé situaci.
Mnichov se zařadil k dalším evropským letištím, která musela být uzavřena po nedávném výskytu dronů. V uplynulých týdnech série pozorování nad několika letišti v Dánsku a Norsku zasáhla desítky tisíc cestujících. Dánsko v reakci na to následně zakázalo všechny civilní lety dronů ve svém vzdušném prostoru. Stalo se tak v době, kdy hostilo summit evropských lídrů v Kodani, kde se diskutovalo o podpoře Ukrajiny proti Rusku a posilování evropské bezpečnosti. Na tomto summitu se očekávalo projednávání několika opatření na ochranu evropského nebe, včetně stěžejní iniciativy „dronové zdi“.
Tato iniciativa by nepředstavovala fyzickou bariéru, nýbrž vrstvenou síť systémů pro detekci a zachycení, která by navázala na protidronové schopnosti jednotlivých členských států EU. Evropa je v posledních týdnech ve stavu zvýšené pohotovosti kvůli řadě pozorování dronů, a také kvůli údajným narušením vzdušného prostoru NATO ruskými drony nad Polskem a Rumunskem. Hlášeno bylo rovněž údajné narušení estonského vzdušného prostoru ruskými stíhačkami.
Dánská premiérka Mette Frederiksen sice uvedla, že úřady nemohou s jistotou určit, kdo za drony v Dánsku stojí, ale dodala, že „můžeme alespoň usoudit, že existuje primárně jedna země, která představuje hrozbu pro evropskou bezpečnost – a tou je Rusko.“ Kreml popřel jakékoli zapojení do pozorování dronů, stejně jako narušení estonského vzdušného prostoru. Ruský prezident Putin se během svého čtyřhodinového televizního vystoupení ve čtvrtek, kde řešil několik klíčových sporných bodů s Evropou a USA, vysmíval západním tvrzením o možné ruské účasti. Označil to za součást snahy NATO „rozdmýchávat napětí k navýšení výdajů na obranu“. S vtipem ve spojitosti s obviněním z dronových letů prohlásil: „Už nepojedu. Ani do Francie, ani do Dánska, ani do Kodaně.“
Vyslal ale také zastřenou hrozbu. Řekl, že Rusko pečlivě sleduje rostoucí militarizaci Evropy. Dále dodal, že by nikdo neměl pochybovat o tom, že ruská protiopatření na sebe nenechají dlouho čekat. Mnichov, historické město s více než milionem obyvatel, byl již předtím ve střehu, když byl dříve tento týden jeho slavný pivní festival Oktoberfest uzavřen na několik hodin z důvodu hrozby bombou.
Zdroj: Libor Novák