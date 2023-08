Dánsko plánuje zákaz pálení Koránu. Svobodu projevu to neomezí, říká premiérka

Frederiksenová prohlásila, že případný zákaz pálení Koránu neomezí svobodu projevu. „To, že nemůžete pálit cizí knihy, nepovažuji za omezení svobody projevu,“ uvedla.

Podle serveru Politico to sdělila poté, co minulý týden krajně pravicoví extrémisté uspořádali demonstrace a pálili výtisky tohoto náboženského textu. „Existuje konkrétní bezpečnostní riziko. A pak je tu riziko, že se na mezinárodní scéně dostaneme do izolace. A to je problematické zejména nyní, kdy vynakládáme velké úsilí na budování partnerství a spojenectví,“ dodala.

Dánská policie kvůli mezinárodnímu napětí mezi zemí a blízkovýchodními zeměmi dočasně posílila hraniční kontroly. „Úřady dnes dospěly k závěru, že je v tuto chvíli nutné se více zaměřit na to, kdo do Dánska vstupuje, aby bylo možné reagovat na konkrétní a aktuální hrozby,“ informovalo ve čtvrtek dánské ministerstvo spravedlnosti.

Obdobný případ se stal i ve Švédsku. Pálení svaté knihy odsoudila jak Ankara, tak Bagdád. Egypt si minulé úterý v souvislosti s incidenty předvolal švédského chargé d’affaires. Irák vyhostil švédského velvyslance už minulý čtvrtek.

Lidé v Jemenu a Iráku rovnou vyšli protestovat do ulic – v Bagdádu se jim dokonce podařilo vtrhnout na švédské velvyslanectví, u dánského se o to pokusili. V případě švédské ambasády se jim podařilo dokonce zažehnout plameny, musely být nasazeny bezpečnostní síly, aby hasiči mohli požár vůbec uhasit.

„Všichni zaměstnanci velvyslanectví byli v bezpečí,“ uvedlo švédské ministerstvo zahraničí, které útok odsoudilo. Stockholm si v této souvislosti ve čtvrtek předvolal iráckého chargé d’affaires.

Irácké ministerstvo zahraničí incident rovněž odsoudilo. „Irácká vláda dala pokyn bezpečnostním složkám, aby provedly rychlé vyšetřování, identifikovaly pachatele a pohnaly je k odpovědnosti,“ informovalo.

„To, co se stalo, je naprosto nepřijatelné a vláda tyto útoky důrazně odsuzuje. Irák má povinnost chránit diplomatické mise a v této odpovědnosti selhal,“ rozčiloval se švédský ministr zahraničí Ulm Billström v prohlášení po incidentu.

Irácký premiér Mohammed Shia Al-Sudani následně varoval švédskou vládu, že „jakékoli opakování incidentu zahrnující spálení svatého Koránu na švédské půdě bude vyžadovat přerušení diplomatických vztahů“.

Lidé, kteří pálí Korán, pouštějí skandinávsko-arabské vztahy na velice tenký led. Teprve nedávno turecký prezident Recep Tayyip Erdogan souhlasil s ratifikací švédského vstupu do Severoatlantické aliance.