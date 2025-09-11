Darovali mu letadlo, přesto je neuchránil před Izraelem. Katar a arabské státy ztrácí po útoku důvěru v USA

Malý, ale vlivný Katar se pravděpodobně domníval, že je pro Izrael nedotknutelný. Je klíčovým spojencem USA a před čtyřmi měsíci hostil prezidenta Donalda Trumpa. Během jeho návštěvy byly uzavřeny miliardové obchody a Katar dokonce daroval kontroverzní prezidentské letadlo.
Kromě toho se Dauhá stalo centrem diplomatického úsilí o ukončení války v Gaze a hostilo jednání mezi Izraelem a Hamásem. Premiér Muhammad bin Abdulrahmán bin Džásim Ál Thání se dokonce setkal s hlavním vyjednavačem Hamásu Khalílem Al-Hayyou, aby projednal příměří. Jen několik hodin předtím, než se měla uskutečnit další schůzka, izraelské stíhačky zaútočily na obytnou budovu v Dauhá.
Útok si vyžádal životy pěti členů Hamásu a jednoho katarského bezpečnostního pracovníka. V katarské metropoli je nyní cítit šok a zrada. Premiér Ál Thání v rozhovoru pro CNN odsoudil útok jako „státní terorismus“ a varoval, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu „zabil veškerou naději“ na propuštění rukojmích a na mír. Označil ho za zločince, který porušil veškeré mezinárodní právo.
Závažnost útoku přesahuje hranice Kataru. Několik arabských spojenců, kteří se po desetiletí spoléhali na spojenectví s USA, se teď pravděpodobně ptá, zda je toto partnerství opravdu chrání. Implicitní bezpečnostní záruky, které USA poskytovaly, jsou nyní zpochybňovány.
Podle analytiků, jako je HA Hellyer z Carnegie Endowment for International Peace, si tyto národy nyní kladou otázku, jak by mohly v budoucnu odradit podobné útoky. Řešením by mohlo být budování vlastní bezpečnostní architektury, místo aby se spoléhaly na partnera, který je nedokáže ochránit ani před svým vlastním spojencem.
Útok v Dauhá poškodil důvěru mezi USA a jejich spojenci v Perském zálivu. Do jaké míry, se teprve uvidí. Záleží totiž na tom, jaké ujištění jim prezident Trump poskytne a jak se veřejně vyjádří k Izraeli. Tento incident také vyvolává obavy o budoucnost dalších mírových jednání.
Zatímco Katar nevyloučil možnost, že bude nadále působit jako prostředník v Gaze, jednání jsou prozatím v nejisté situaci. Jak uvádí Hasan Alhasan z International Institute for Strategic Studies, po takovém útoku už jen málokterá země bude ochotna riskovat svou suverenitu.
Lídři Saúdské Arábie, Ománu, Spojených arabských emirátů a dalších zemí, které se aktivně podílejí na zprostředkování mírových dohod, budou bedlivě sledovat Trumpovu reakci. Útok v Dauhá totiž posílil přesvědčení v regionu, že záměrem Izraele je sabotovat mírová jednání.
Související
Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?
Katarem otřásla exploze. Izrael zaútočil v Dauhá na vedení Hamásu
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Darovali mu letadlo, přesto je neuchránil před Izraelem. Katar a arabské státy ztrácí po útoku důvěru v USA
před 1 hodinou
FBI: Atentát na Charlieho Kirka mohl spáchat student s vysoce výkonnou puškou
před 2 hodinami
Polsko a Lotyšsko po útoku dronů částečně uzavřely vzdušný prostor
před 3 hodinami
Trump měl po útoku v Kataru ostrý telefonát s Netanjahuem
před 4 hodinami
Možná jsme na Marsu našli stopy života, oznámila NASA
před 4 hodinami
CNN: Putinovým záměrem nebylo zasáhnout dům v Polsku. Měl dva jiné cíle
před 5 hodinami
Kdo byl Charlie Kirk? Ovlivňoval myšlení milionů lidí, založil extrémně úspěšnou neziskovou organizaci
před 6 hodinami
"Hluboká rána demokracii." Atentát na Kirka vyrazil Evropě dech
před 7 hodinami
Přišli debatovat s Kirkem, o chvíli později utíkají v panice. Video z vraždy prominentního konzervativce
před 8 hodinami
Na vyšetřování nečekal. Trump okamžitě po vraždě Kirka obvinil z činu radikální levici
před 8 hodinami
Amerika v slzách: Atentát na Charlieho Kirka je útokem na demokracii
před 9 hodinami
Atentát na Trumpova spojence: Na mítinku v Utahu zastřelili slavného aktivistu Charlieho Kirka
před 10 hodinami
Počasí o víkendu: Přiženou se další deště, během dne se ochladí až na 16 stupňů
včera
Izrael den po útoku v Kataru zaútočil v Jemenu. Schůze RB OSN byla odložena
včera
EU navrhne sankce na "extremistické ministry" a zastaví platby Izraeli, oznámila von der Leyenová
včera
Ukrajina: Drony Polsko skutečně napadly, Rusko testuje reakci NATO. Je to tady, prohlásil Trump
včera
Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim
včera
Kyjev: Ruská střela, která zasáhla vládní budovu v Kyjevě, obsahovala součástky z USA
včera
Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina
včera
Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce
V úterý v noci došlo k úmyslnému ruskému útoku na Polsko, při němž na jeho území vletěly drony. Polská vláda událost popsala jako „bezprecedentní narušení vzdušného prostoru“ a „rozsáhlou provokaci“. Všechny dostupné informace podle webu Defense Express naznačují, že Moskva se na tyto i další útoky připravovala delší dobu.
Zdroj: Libor Novák