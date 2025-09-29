Netanjahu z Bílého domu zavolal do Kataru, omluvil se za útok v Dauhá

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dorazil do Bílého domu na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jedná se o jeho čtvrtou návštěvu od začátku Trumpova druhého funkčního období. Hlavním tématem jejich jednání bylo dosažení příměří v Gaze a dohoda o propuštění rukojmích.
Prezident Donald Trump uvítal izraelského premiéra potřesením rukou u portiku Západního křídla. Před vstupem do Bílého domu, kde se konala schůzka v Oválné pracovně, a poté společná tisková konference, oba státníci ukázali palec nahoru. Trump vyjádřil „velkou důvěru“ v brzké dosažení dohody, která by ukončila válku v Gaze a zajistila osvobození zbývajících rukojmích.
Netanjahu stál vedle usmívajícího se Trumpa, když prezident vyslovoval svou důvěru v uzavření dohody. Na dotaz novinářů, zda je s dohodou srozuměn, nereagoval.
Během své návštěvy v Bílém domě se izraelský premiér Benjamin Netanjahu omluvil Kataru za útok v Dauhá. Podle izraelského zdroje to Netanjahu učinil v telefonickém hovoru s katarským premiérem, uskutečněném přímo z Bílého domu.
Netanjahu se sice neomluvil za to, že cílem byl Hamás, ale vyjádřil lítost nad narušením katarské suverenity provedením tohoto úderu. Součástí omluvy byla i omluva za zabití civilisty – katarského bezpečnostního strážce, který byl v cílené budově.
Omluva je podle izraelského zdroje součástí dohody, jejímž cílem je, aby Katar vyvinul tlak na Hamás a přijal 21bodový plán Trumpovy administrativy na ukončení války. Katar je klíčovým prostředníkem v jednáních o příměří, protože udržuje komunikační kanály s Hamásem, Izraelem i Spojenými státy.
Před touto událostí se Netanjahu a katarský premiér nikdy formálně veřejně nesetkali, ačkoliv tajné kontakty probíhaly po léta. Netanjahu v dřívějším rozhovoru prohlásil, že cílem úderu byl pouze Hamás a věří, že lze dosáhnout porozumění.
Související
Trump se dnes setká s Netanjahuem. Dotáhneme to, tvrdí
Po letech míru vyvolá krvavou válku s tisíci mrtvých. Co se stalo s Netanjahuem?
Benjamin Netanjahu , Bílý dům USA , Katar
Aktuálně se děje
před 45 minutami
Netanjahu z Bílého domu zavolal do Kataru, omluvil se za útok v Dauhá
před 2 hodinami
Poslední předvolební průzkumy: ANO si drží pozici favorita, Spolu hrozí ztráta poloviny poslanců
před 3 hodinami
Vládní koalice ANO s ODS nebo Piráty? Kampaň nic neukáže, spolupráce Babiše s Okamurou je nereálná
před 4 hodinami
Ministři: Evropa čelí vlastnímu 11. září, hybridní útoky jsou novou realitou
před 5 hodinami
Startovaly z jiného místa, místo zbraní měly nádrže. Ruské Drony v Polsku nebyly omylem, tvrdí Sikorski
před 6 hodinami
Rusko selhává a dělá jednu chybu za druhou, shodli se ministři
před 7 hodinami
Pistorius varuje: Putin nechce ukončit válku, Evropa musí posílit Ukrajinu
před 7 hodinami
Rusko rozumí síle a jasným mantinelům. Expert promluvil o tom, proč musí Evropa přehodnotit svou protivzdušnou obranu
před 8 hodinami
EU došla trpělivost. Hledá cestu, jak obejít Orbána a přijmout Ukrajinu
před 8 hodinami
Trump se dnes setká s Netanjahuem. Dotáhneme to, tvrdí
před 9 hodinami
Politico: EU jak ji známe už neexistuje. Putin a Trump ji tlačí k radikální proměně
před 10 hodinami
Proruské vlivy nepomohly: Ostře sledované volby v Moldavsku vyhrála proevropská strana
před 11 hodinami
Po letech míru vyvolá krvavou válku s tisíci mrtvých. Co se stalo s Netanjahuem?
před 12 hodinami
Peking dostal od USA nechtěný dárek. Trump vyštval největší mozky naší doby, opouští USA a míří do Číny
před 13 hodinami
Chladné počasí v novém týdnu. Hrozí přízemní mrazíky, na horách může sněžit
včera
Vyhrocená superdebata: Fiala a Havlíček do sebe šili, dva lídři odmítli označit Rusko za agresora
včera
Trump pošle pozvánku do Británie. Nemusí ji ale obdržet král Karel
včera
Disciplinárka řešila Priskeho návštěvu u sudích. Trenér odešel bez trestu, Sparta mluví o zákulisním boji
včera
Nebylo to naposledy. Obchody se letos ještě zavřou, vyplývá to ze zákona
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Ne vládě extremistů. Minář s Milionem chvilek zaplnil Staroměstské náměstí
Do vrcholící předvolební kampaně v neděli vstoupil i spolek Milion chvilek pro demokracii, do jehož čela se vrátil Mikuláš Minář. Ten nechyběl mezi řečníky během shromáždění Zabraňme vládě extremistů, při kterém lidé zaplnili Staroměstské náměstí v Praze. Akce se zúčastnili i někteří politici.
Zdroj: Jan Hrabě