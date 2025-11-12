Trump poslal dopis izraelskému prezidentovi. Vyzval ho, aby udělil milost Netanjahuovi

Izraelský prezident Isaac Herzog ve středu potvrdil, že obdržel dopis od amerického prezidenta Donalda Trumpa, ve kterém ho žádá o omilostnění premiéra Benjamina Netanjahua. Netanjahu momentálně čelí soudnímu řízení ve třech samostatných korupčních kauzách.
Trump ve svém dopise uvedl, že právní řízení proti Netanjahuovi je „politické, neopodstatněné stíhání“. Tuto argumentaci zastává i Netanjahu, který opakovaně popírá jakékoli pochybení v probíhajících soudních sporech, a jeho příznivci označují procesy za politicky motivované. Trump již v říjnu při projevu v izraelském parlamentu (Knesetu) naznačil Herzogovi, že by měl premiéra omilostnit.
V prohlášení Herzogova kancelář potvrdila: „Dnes ráno obdržel prezident Isaac Herzog přiložený dopis od prezidenta USA Donalda Trumpa, který ho vyzývá, aby zvážil udělení milosti premiérovi Benjaminu Netanjahuovi.“
Trump v dopise napsal, že píše Herzogovi v „historické době, kdy jsme společně právě zajistili mír, o který se usiluje nejméně 3 000 let“. Dodal, že vyzývá k plné milosti pro Netanjahua, kterého označil za „impozantního a rozhodného válečného premiéra“.
I přes to, že Trump uvedl, že „naprosto respektuje nezávislost izraelského justičního systému“, dodal: „Věřím však, že tento ‚případ‘ proti Bibimu… je politické, neopodstatněné stíhání.“ V jedné z kauz jsou Netanjahu a jeho manželka Sara obviněni z přijímání luxusního zboží v hodnotě přes 260 000 dolarů (doutníky, šperky a šampaňské) od miliardářů výměnou za politické laskavosti. V dalších dvou případech je obviněn z pokusu o vyjednávání příznivějšího mediálního pokrytí ve dvou izraelských médiích.
Z kanceláře prezidenta Herzoga zaznělo, že si prezident Trumpa „velmi váží a nadále vyjadřuje hluboké uznání za Trumpovu neochvějnou podporu Izraeli“. Zároveň ale dodali jasné stanovisko: „Nicméně… každý, kdo usiluje o prezidentskou milost, musí podat formální žádost v souladu se zavedenými postupy.“
Netanjahu se během svého současného funkčního období, které začalo koncem roku 2022, snažil prosadit dalekosáhlou soudní reformu. Kritici tvrdí, že reforma usilovala o oslabení soudů a vyvolala masivní protesty, které byly utlumeny až po zahájení války v Gaze v říjnu 2023. Sám Trump dlouhodobě obviňuje své politické oponenty z toho, že ho zneužíváním ministerstva spravedlnosti pronásledují.
10. listopadu 2025 10:05
