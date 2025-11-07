Katar si objednal informace o dítěti zaměstnankyně ICC, která obvinila prokurátora ze zneužívání

Libor Novák

7. listopadu 2025 9:24

Katar, ilustrační foto
Katar, ilustrační foto Foto: Pixabay

Žena, která prokurátora Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karima Khana obvinila ze sexuálního zneužívání, se stala terčem soukromých zpravodajských firem. Tato tajná operace se měla odehrát na objednávku Kataru. Deník The Guardian odhalil podrobnosti o této invazivní operaci, při níž byly získány citlivé informace o zaměstnankyni ICC a jejích rodinných příslušnících.

Podle uniklých souborů a informací od lidí obeznámených s operací se jedna z firem snažila získat údaje o jejím pasu a další citlivé informace, včetně údajů o jejím dítěti. Hlavním cílem zpravodajských firem bylo najít důkazy, které by bylo možné použít k podkopání její důvěryhodnosti a zpochybnění obvinění ze zneužívání, které vznesla proti prokurátorovi Karimovi Khanovi.

Khan, prominentní britský právník, obvinění popřel. Lidé z jeho okolí naznačují, že by tvrzení mohla být součástí pomlouvačné kampaně podporované Izraelem, která má být reakcí na jeho rozhodnutí z roku 2024 usilovat o vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Soukromou zpravodajskou operaci vedla diskrétní společnost Highgate, sídlící v londýnské čtvrti Mayfair, která se popisuje jako "strategická poradenská firma" pro generální ředitele a politické lídry.

Highgate, ve spolupráci s minimálně jednou další firmou, se snažila nalézt spojení mezi obviněnou ženou a Izraelem. Dokumenty, které má Guardian k dispozici, však naznačují, že takové důkazy nebyly nalezeny. Osoby obeznámené s činností firem uvedly, že operace byla zadána vysoce postaveným diplomatickým oddělením v rámci katarského státu. Khanova údajná oběť sdělila Guardianu, že je touto "znepokojivou" operací zděšena.

Společnost Highgate ve svém prohlášení pro Guardian potvrdila, že pracovala na operaci související s ICC, ale uvedla, že nejednala "proti žádnému jednotlivci". Zároveň popřela, že by byl projekt placen nebo zadán "katarskou vládou". Podrobnosti o zjevné účasti katarské jednotky ve špionážní operaci – která zřejmě cílila i na další úředníky ICC – jsou dalším zvratem v kauze prokurátora, která uvrhla soud do bezprecedentní krize.

Khanovo rozhodnutí usilovat o zatykače na Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Yoava Gallanta za údajné zločiny v Gaze udělalo z něj a soudu terč pro USA a Izrael. Obvinění ze zneužívání dále zkomplikovala Khanovo působení, a prokurátor prozatím odstoupil z funkce do doby, než bude dokončeno vyšetřování OSN jeho chování. Guardian neviděl žádné důkazy o tom, že by se Khan osobně do operace zapojil. Nicméně, podle zdrojů obeznámených s operací se Highgate setkal se zástupci Khana, což vyvolává otázky ohledně účelu setkání.

Khanovo funkční období prokurátora ICC se dostalo do potíží koncem loňského roku, kdy se obvinění ze zneužívání ze strany zaměstnankyně, právničky ve věku třiceti let, stalo veřejným. Pracovala přímo pro něj a její tvrzení zahrnují obvinění z nátlakového sexuálního chování a zneužití pravomoci. Údajné sexuální pochybení se mělo odehrát v hotelových pokojích během služebních cest, v Khanově kanceláři v ICC i v jeho domě.

Tvrzení vyšetřuje kontrolní orgán OSN. V srpnu Guardian informoval, že se k vyšetřování přihlásila druhá žena s obviněním, že s ní Khan špatně zacházel dříve v kariéře, když pro něj pracovala jako neplacená stážistka. Khanovi právníci opakovaně tvrdí, že "kategoricky popírá" špatné zacházení s jakoukoli osobou a prohlašují, že prokurátor "je předmětem řízené kampaně" s cílem ho zdiskreditovat. Ačkoli se pro-izraelští aktéři pokoušeli nelegálně zveřejnit informace o stížnosti, Guardian nenašel žádné důkazy, které by naznačovaly, že ženy vznesly obvinění jako součást spiknutí proti prokurátorovi.

Soukromá zpravodajská operace proti ženě, která je středem vyšetřování OSN, údajně započala dříve v tomto roce, kdy byla společnost Highgate najata Katařany. Podle důkazů přezkoumaných Guardianem byla malá skupina vrcholových zaměstnanců Highgate obeznámena s tím, že konečným klientem projektu je katarská jednotka. Financování bylo považováno za vysoce citlivé, a zapojení vedoucí pracovníci se o klientovi opatrně zmiňovali jako o "klientské zemi" nebo "Zemi K".

Dokumenty naznačují, že Highgate se v jedné fázi operace snažila získat informace, které by údajnou oběť a její rodinu spojovaly s Izraelem nebo jeho zpravodajskými službami. Highgate najala specializovanou firmu, Elicius Intelligence, aby jí pomohla se sběrem informací o ženě, jejím dítěti, jejím manželovi a jeho rodičích. Highgate také požádala tuto firmu o vyšetřování dalších úředníků ICC, kteří se podíleli na reakci soudu na obvinění.

Dokumenty naznačují, že Elicius vypracovala pro Highgate několik zpráv obsahujících "citlivé" informace o soukromém životě, bývalých vztazích a finanční situaci. Podle spisů dokonce Highgate jednou požádala o získání rodného listu mladého dítěte této ženy. Highgate také získala pasové údaje ženy a podrobné informace o letech, které v posledních letech absolvovala. Zprávy obsahují hesla, která žena používala pro online účty, včetně soukromé e-mailové adresy, jež zřejmě pocházela z napadených dat dostupných na dark webu.

Společnost Highgate ve svém prohlášení uvedla, že tvrzení o snaze získat informace o dítěti je "nepřesné" a naznačila, že popis jiných typů získaných informací je chybný. Highgate uvedla, že vedla nezávislé posouzení potenciálních tajných nebo nevhodných aktivit, které by se mohly pokoušet narušit důvěryhodnost, nezávislost nebo efektivitu ICC. Highgate nepopřela schůzku se zástupci Khana, označila takové informace za "soukromé, komerčně citlivé a důvěrné". Khanovi právníci nepotvrdili ani nevyvrátili, že se schůzka uskutečnila.

Doplnili však, že jeho zástupci "neměli žádné vědomosti, natož účast, na údajných aktivitách" soukromých zpravodajských firem, a že Khanovi nebyly poskytnuty žádné informace o jejich činnosti. Údajná oběť Khana, která čeká na závěry vyšetřování OSN téměř rok a ocitla se ve středu velkého geopolitického sporu v ICC, vyjádřila frustraci ze situace. "Kam až to zajde a kolik se toho ještě dovolí? Jestli takto vypadá mezinárodní spravedlnost, není to systém, kterému jsem zasvětila svůj život," dodala.

Katar ICC (Mezinárodní trestní soud)

