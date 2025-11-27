Demonstrování moci a opevňování Caracasu. Jak Maduro reaguje na rozmístění sil USA v Karibiku?

Venezuelská armáda intenzivně propaguje na sociálních sítích své celonárodní přípravy k obraně proti možnému americkému útoku. K tomu dochází v době, kdy napětí s administrativou prezidenta Trumpa nadále eskaluje. Podle expertů má toto nové a zveličené demonstrace síly, zahrnující nízké průlety stíhaček nad velkými městy a ostré střelby u pobřeží, za cíl znovu upoutat pozornost k venezuelským vojenským schopnostem.
CNN analyzovala záběry venezuelské armády, ověřená videa ze sociálních médií a další veřejně dostupné údaje od začátku září. Cílem bylo prozkoumat, jak režim prezidenta Nicoláse Madura demonstruje svou poměrně skromnou vojenskou sílu v konfrontaci se Spojenými státy. Přípravy Venezuely se střetly s ukázkami americké vzdušné a námořní síly v Karibiku. Patřila mezi ně i čtvrteční „ukázka útoku“, které se zúčastnilo průzkumné letadlo, bitevník a bombardér.
Ryan Berg, ředitel Amerického programu v Centru pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), pro CNN prohlásil, že je zjevné, že dominantní silou jsou Spojené státy. Zdůraznil však, že bychom neměli být lehkomyslní a podceňovat venezuelské kapacity. Berg se domnívá, že i přes jasnou převahu USA v Karibiku by se pro Madurův režim mohl tento střet stát existenčním bojem. Venezuela se zjevně připravuje na každou eventualitu.
Aktivně probíhá opevňování hlavního města Caracas novými vrstvami obrany. Jedním z nejvýraznějších prvků jsou rozšířené betonové protitankové zátarasy typu „ježek“ na předměstí v blízkosti pobřeží. Podél dálnice Caracas-La Guaira, která je klíčovou trasou spojující karibské pobřeží s Caracasem, zveřejnily venezuelské úřady 9. října záběry potvrzené CNN. Ty ukazovaly desítky betonových překážek vedle těžké techniky označené logem armády.
Přesné datum instalace není jasné. Nedávné satelitní snímky však ukazují tyto strategicky umístěné překážky poblíž kritického zúžení, kde by se obrněná vozidla musela zpomalit. Jejich umístění není náhodné. Experti vysvětlují, že tato úzká cesta představuje jedinou praktickou pozemní trasu, kterou by mohly invazní síly dosáhnout hlavního města. Maduro ve středečním projevu, který byl vysílán ve státní televizi VTV, odhalil „komplexní obranný plán“ pro Caracas a La Guaira. Naznačil, kde by mohly být rozmístěny zbraně a systémy podél tohoto koridoru, a to „ulici po ulici, komunita po komunitě…“
S příchodem pokročilých amerických válečných letounů a dronů do Karibiku demonstrují Madurovy ozbrojené síly v plné míře i své schopnosti protivzdušné obrany. Minulý týden byly v záběrech zveřejněných venezuelskou vojenskou jednotkou vidět mobilní ruské protiletadlové systémy. Jednalo se o přehledový radar včasné výstrahy P-18-2M, určený k detekci přilétajících letadel nebo munice, nasazený na vojenské základně na ostrově Margarita východně od Caracasu.
Další systémy, včetně střednědobého Buk-M2E, byly představeny během cvičení protivzdušné obrany ve vojenském komplexu v hlavním městě. Venezuelské národní bolívarské ozbrojené síly (FANB) mají podle údajů CSIS téměř tucet dalších, všechny ruské výroby. Platformy proti letadlům, jako jsou tyto, jsou klíčové pro ochranu venezuelského vzdušného prostoru. Nicméně experti zpochybňují stav některých z nich. Jedna z jednotek FANB zveřejnila záběry, kde vojáci drhnou kratší protiletadlový systém Pechora S-125 mýdlem a vodou. Zřejmě se tím snaží rozptýlit obavy o jejich připravenost.
Otazníky přetrvávají i nad bojovou připraveností dalších platforem, jako jsou systémy protiletadlových raket dlouhého doletu S-300. Ty Venezuela nakoupila před lety, ale vládní média a cvičení je v posledních týdnech znatelně nezmiňují. Tento vývoj přichází jen pár týdnů poté, co v hlavním městě přistálo záhadné letadlo, které bylo pod sankcemi za přepravu nákladu pro ruské spojence na černé listině USA.
Přestože zůstává nejasné, co přesně bylo dodáno, ruský poslanec Státní dumy Alexej Žuravlev v rozhovoru pro Gazeta.ru tvrdí, že do Caracasu transportovalo nové systémy protivzdušné obrany Pantsir-S1 a Buk-M2E. Podle Marca Canciana, plukovníka námořní pěchoty USA ve výslužbě, mohla dodávka zahrnovat i moderní rakety, které by výrazně posílily venezuelskou síť protivzdušné obrany. CNN kontaktovala venezuelské ministerstvo obrany ohledně tohoto letu.
Vojáci ve Venezuele také nacvičují útoky malými drony s pomocí populární videohry ve vojenské akademii v jižním Caracasu. Tato praxe byla zachycena na záběrech zveřejněných venezuelskou armádou. Jeden z vojáků, obklopující kadeta s ovladačem, říká: „Druhý velitel ho zničil… Jsme tady a čekáme, až se posune blíž!“ Tento improvizovaný simulátor slouží k výcviku venezuelských vojáků v rámci širší snahy o zvýšení bojové připravenosti v celé zemi.
Záběry sdílené velitelem FANB ukazují venezuelské jednotky při ostré střelbě v blízkosti neobydleného ostrova, který je vzdálen méně než 25 mil od místa, kde nedávno kotvily americké válečné lodě v Trinidadu a Tobagu. Již v srpnu zahájila celonárodní náborová kampaň, když Maduro vyzval dobrovolníky k připojení se k Bolívarské milici. Milice je záložní síla složená z civilistů a je jednou ze složek venezuelských ozbrojených sil.
Konvenční armáda má přibližně 123 000 členů, ale Maduro tvrdí, že dobrovolnická milice se rozrostla na 8 milionů. Experti ovšem zpochybňují jak tento počet, tak kvalitu výcviku vojáků. Venezuelský režim předvádí svou vzdušnou sílu daleko od cvičišť. V centru Maracay, jednoho z největších venezuelských měst, se chodci dívali nahoru na stíhačky F-16, které burácely nad muzei a obchodními centry. Nad luxusním ostrovem Margarita zase přeletěly válečné letouny Su-30 ruské výroby.
Sedm zde viděných válečných letounů tvoří asi 20 % venezuelských bojových letounů. Bez přístupu k náhradním dílům a pravidelné údržbě podle Berga „využívají drahocenné letové hodiny... k demonstraci [venezuelské vzdušné síly].“ Vzdušné síly země jsou malé. Většinu bojeschopných útočných letounů tvoří ruské stroje Su-30 a několik stíhaček F-16 a F-5, které Venezuela koupila od USA před desítkami let. Tyto letouny by se mohly střetnout s ohromnou americkou přítomností v Karibiku.
Související
Češi mají urychleně opustit Venezuelu. Leteckých spojů ale ubylo
Bílý dům označil lidi kolem Madura za teroristy. Invaze do Venezuely je zase o něco blíž
Aktuálně se děje
před 38 minutami
V Tokiu žije 33 milionů lidí. Nově je to až třetí největší město na světě
před 1 hodinou
Demonstrování moci a opevňování Caracasu. Jak Maduro reaguje na rozmístění sil USA v Karibiku?
před 2 hodinami
Požáry bytovek v Hongkongu: Hasiči bojují s plameny 24 hodin, mrtvých jsou desítky
před 3 hodinami
Afghánec ve Washingtonu střílel po členech Národní gardy. Trump sibuje tvrdší imigrační politiku
před 4 hodinami
Víkendové počasí. Meteorologové slibují mrazivé noci, přes den bude nad nulou
včera
Metro ochromí další výluka. Tentokrát bude pouze jednodenní
včera
Nové ohnisko ptačí chřipky v Česku. Potvrdila se na pomezí dvou krajů
včera
Nebezpečné projevy zimního počasí. Hrozí náledí, varovali meteorologové
včera
Lavrov pochválil Babiše, Fica a Orbána. Proruští ale nejsou, zní z Moskvy
včera
Pavel zopakoval Babišovi, že má problém s Turkem, potvrdil Hrad
včera
Kreml se zastal Witkoffa. Peskov únik rozhovorů bagatelizuje
včera
Politico: Evropský parlament požaduje zavedení minimální věkové hranice pro přístup k sociálním sítím
včera
Babiš zveřejnil obsazení nové vlády. Pavel má problém s Turkem, prohlásil
včera
Rusko předstírá, že vyjednává, ve skutečnosti ale dělá úplně něco jiného, varuje Kallasová
včera
Bojují ve válce, do které nechtěli. Jak Rusko podvádí a lže, aby nalákalo zahraniční vojáky
včera
Je konec války na Ukrajině za dveřmi? Americká dohoda za současné situace nemusí nic změnit
včera
Inferno v Hongkongu: Hoří několik výškových budov, lidé jsou v nich uvězněni
včera
Další radikální řez: Trump představil globální zdravotní strategii, experti neskrývají obavy
včera
"Ministr Turek" se záhadnými příjmy? Ideální terč cifršpionů Schillerové
včera
Bolsonaro nastupuje do vězení. 27 let bude žít na 12 metrech čtverečních
Bývalému brazilskému prezidentovi, Jairovi Bolsonarovi, bylo nařízeno zahájit výkon trestu odnětí svobody v délce 27 let. Sedmdesátiletý krajně pravicový populista, který stál v čele největší latinskoamerické demokracie v letech 2019 až 2022, byl odsouzen v září. Nejvyšší soud ho shledal vinným z vedení zločinného spiknutí, jehož cílem bylo zabránit levicovému rivalovi Luizi Ináciovi Lula da Silvovi převzít moc po prohraných volbách v roce 2022.
Zdroj: Libor Novák