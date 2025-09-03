Depardieu se nevyhne dalšímu soudu. Herečka po sedmi letech dosáhla svého

Slavný francouzský herec Gérard Depardieu půjde k soudu kvůli obviněním ze znásilnění a sexuálního útoku. Informovala o tom stanice BBC. Depardieu se měl činů dopustit v roce 2018. Herce z nich nařkla kolegyně Charlotte Arnouldová, která uvedla, že se jí ulevilo, když zjistila, že se případ dostane k soudu.
Šestasedmdesátiletý Depardieu se brání a tvrdí, že vztah s Arnouldovou byl konsenzuální. Už v květnu byl ale odsouzen za sexuální útoky na dva členy filmového štábu před čtyřmi lety. Za mříže sice nemusel, byl však umístěn na seznam sexuálních útočníků.
"Sedm let poté, sedm let hrůzy a pekla. Myslím, že mám problém si uvědomit, jak velké to je. Cítím úlevu," napsala údajně napadená herečka na sociální síti poté, co se dozvědělo, že její případ míří k soudu. Termín úvodního stání zatím nebyl stanoven.
Právní zástupkyně Arnouldové Carine Durrieu Dieboltová potvrdila, že herci bylo nařízeno, že stane před soudem pro podezření z napadení a znásilnění. "Moje klientka a já jsme sebejistí. Tohle je zadostiučinění pro Charlotte, zatímco čeká na soud," uvedla advokátka.
Depardieu popřel obvinění ze strany herecké kolegyně již před dvěma lety, když napsal dopis francouzskému deníku Le Figaro. "Nikdy, nikdy jsem nezneužil ženu. Nikdy mezi námi nedošlo k násilí," zdůraznil.
Slavný herec může doufat, že případ i podruhé dopadne v jeho prospěch. Původně byl totiž uzavřen pro nedostatek důkazů. Arnouldová nicméně podala stížnost, po které bylo v létě 2020 zahájeno justiční vyšetřování.
Gérard Depardieu , soudy , Znásilnění , Francie
