Deset let po útocích v Paříži: Teroristická hrozba ve Francii se mění a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší

Francouzská národní telefonní linka, určená pro hlášení osob s podezřením na radikalizaci, poskytla serveru France24 vzácný pohled na proměnu teroristické hrozby ve Francii. Policisté, kteří linku obsluhují, uvádějí, že deset let po útocích v Paříži z 13. listopadu 2015, k nimž se přihlásila skupina Islámský stát, se hrozba rozšiřuje i mimo islamistický extremismus a radikalizovaní jedinci jsou stále mladší.
Linka byla zřízena už v dubnu 2014, před útoky v roce 2015, v reakci na odchody radikalizované mládeže do Sýrie a Iráku, aby se připojila k džihádistickým skupinám. Od svého vzniku linka přijala již 108 tisíc hovorů. Malý tým policejních „posluchačů“, skrytý v srdci francouzského ministerstva vnitra, přijímá hovory od rodičů, přátel, učitelů a kolegů, kteří se obávají, že by někdo z jejich okolí mohl představovat bezpečnostní riziko.
Nicolas, který službu řídí, popsal jeden z případů týkající se osmnáctileté dívky, kterou nahlásil její otec. Dívka před dvěma lety konvertovala a začala dělat „poněkud znepokojivá prohlášení“. Otec se obával, že dívka plánuje brzy opustit Francii a vdát se. Pascale, policistka, která byla u zrodu linky, vzpomíná na rok 2014, kdy volala matka, která zoufale chtěla, abychom zabránili jejímu dospělému synovi v odjezdu do Sýrie, kde měl schůzku v mešitě. V té době ještě neexistovaly zákazy cestování, které by podezřelým osobám bránily opustit Francii.
Zatímco při vzniku platformy byla pozornost zaměřena výhradně na islamistický extremismus, dnes je rozsah práce rozšířen na všechny typy radikalizace, včetně extremismu krajní pravice. Policisté přijímají stále více hlášení týkajících se survivalistů, incelů a také krajní levice. Pascale, která se do služby vrátila jako záložní důstojnice, uvedla, že všechny tyto ideologie sdílejí dehumanizaci druhých.
Linka je součástí francouzské Protiteroristické podpůrné jednotky (UCLAT). Carine Vialatte, která je za jednotku zodpovědná, zdůrazňuje, že se stále častěji ozývají rodiče, kteří se bojí, že jejich náctiletí propadají extremismu. Podíl nezletilých sledovaných pro radikalizaci související s terorismem se v letech 2020 až 2025 ztrojnásobil. Tento jev ilustruje rostoucí rozsah problému, i když jde stále o relativně malý podíl sledovaných jedinců.
V posledních letech se proces radikalizace často odehrává mnohem rychleji, zejména prostřednictvím sociálních médií. Jednotka se tak zabývá osobami, které jsou zpravodajským službám neznámé, rychle se radikalizují a mají slabší ideologické základy. V jednom případě nahlásila rodina mladého Francouze, který se online radikalizoval extrémní pravicovou, proputinovskou ideologií, a odcestoval na Donbas na Ukrajině, aby se připojil k ruským silám. Rodině bylo nabídnuto poradenství s psychologem.
Policisté na lince shromažďují co nejvíce informací. Ty jsou následně předány analytikům a poté zpravodajským týmům, které rozhodují o tom, zda daná osoba představuje skutečné riziko. Jak vysvětluje Pascale, cílem není nahlašovat každého konvertitu, ale zaměřit se na prevenci a zjevné indikátory, jako je utajování, stažení se do sebe a změna chování. Volajícím je zaručena anonymita a daná osoba se nedozví, kdo ji nahlásil. „Nahlásit znamená chránit,“ zní motto linky. Policie vyzývá veřejnost, aby v případě podezření volala, protože pouze zpravodajské služby mohou situaci potvrdit nebo vyvrátit.
Francie , Terorismus , Teroristické útoky v Paříži (13. 11. 2015)
