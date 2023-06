Děsivý útok žraloka tygřího na štáb Netflixu při natáčení. Loď málem potopil

Během natáčení druhé série úspěšného klimatického dokumentárního pořadu Our Planet, kterou namlouvá známý britský přírodovědec David Attenborough, filmaře napadli žraloci tygří. Stejný druh paryby na začátku června usmrtil v egyptské Hurghadě mladého Rusa.

Producent a režisér dokumentární série Toby Nowlan poskytl rozhovor serveru RadioTimes.com, ve kterém sdílel podrobnosti o incidentu, který se stal během natáčení v Pacifickém oceánu severně od Havaje. Nowlan popsal, že během práce na projektu se natáčecímu týmu přiblížili tygří žraloci.

„Původní nápad byl natočit podvodní záběr, jak žraloci tygří čekají v mělké vodě na albatrosy laysanské," řekl producent seriálu Huw Cordey serveru The Sun v nedávném rozhovoru.

Při natáčení scén s albatrosy laysanskými, ptáky podobnými rackům, se filmový štáb na nafukovacích člunech rozhodl získat i podvodní záběry. Avšak jejich snahu narušily překvapivě paryby. Režisér Toby Nowlan vyprávěl, že najednou se ve vodě objevila formace ve tvaru písmene "V", která se nebezpečně blížila k jejich člunu. V tu chvíli se žralok tygří vynořil z vody a začal napadat člun, až vykousal v člunu díry. Celá situace vyústila v dramatickou scénu, kterou Nowlan popsal jako "explozi" na lodi.

"Když tito predátořui zaútočili, působilo to, jako něco z Čelistí," řekl Cordey.

"Bylo to hrůzné. Snažili jsme se uniknout, ale žralok nás pronásledoval. A co je ještě horší, to nebyl první žralok, který na nás ten den zaútočil," vyprávěl producent Toby Nowlan. Chování těchto zvířat považoval za mimořádně neobvyklé. "Byli evidentně velmi hladoví, možná kvůli nedostatku přirozené potravy, a tak se pokoušeli získat cokoliv," spekuloval Nowlan.

"Posádka štábu zpanikařila a v podstatě nouzově přistála na písku. Musím říct, že jsme nenatočili žádné záběry," dodal Cordey.

Naštěstí žádný člen natáčecího štábu nakonec nebyl zraněn v důsledku incidentu. Nicméně, tým si odnesl určité traumata, neboť celá událost se odehrála pouhých zhruba 100 metrů od pobřeží.

Když navíc poslal tým později na moře další gumový člun, znovu byl napaden, tentokrát rybami známými jako kranas obrovský, jejichž hmotnost může dosahovat až 80 kilogramů. Tyto incidenty zanechaly zřetelný dojem na filmovém týmu.

Útoky žraloků jsou ve skutečnosti velmi vzácné a nevyprovokované útoky ještě vzácnější. Nicméně začátkem června došlo v egyptské Hurghadě k tragickému incidentu, kdy žralok tygří usmrtil 23letého ruského turistu. Pozdější vyšetřování ukázalo, že útočila samice žraloka, která chránila svá vajíčka nacházející se v blízkosti. Navíc byla samice žraloka hladová, což mohlo přispět k takovému neobvyklému chování.

Žralok tygří (Galeocerdo cuvier) je fascinující tvor, který přitahuje pozornost svou majestátností a zároveň vyvolává zvědavost kvůli svému unikátnímu chování.

Je to univerzální lovec: Žralok tygří je považován za vrcholového predátora oceánů. Co ho však dělá opravdu fascinujícím je jeho schopnost se přizpůsobit a lovit širokou škálu kořisti. Dokáže se živit různými druhy ryb, tuleňi, rejnoky, ale také mořskými želvami a dalšími mořskými savci. Tento druh žraloka se vyznačuje výjimečnou loveckou strategií, která mu umožňuje překvapit svou kořist z různých směrů a získat si tak převahu při lovu.

Vyniká výjimečnými smysly: Žralok tygří disponuje ohromujícími smysly, které mu pomáhají přežít a úspěšně lovit. Jeho čichový orgán je extrémně citlivý a dokáže detekovat i nejmenší stopu krve ve vodě na velkou vzdálenost. Zrak žraloka tygřího je také výjimečný, přičemž má schopnost rozeznávat i malé pohyby a objekty ve vodním prostředí. Kromě toho jsou žraloci tygří vybaveni elektroreceptory, které jim umožňují vnímat elektrické pole, což jim pomáhá najít skryté kořisti ve vodě. Tyto smyslové schopnosti dělají z žraloka tygřího efektivního a úspěšného predátora v oceánu.