Záhadná ztráta ponorky u vraku Titaniku: Ubývá kyslík, záchranáři závodí s časem. Co se stalo?

Podle Davida Galla, pokud je ponorka neporušená, lidé na palubě by se potýkali s postupně klesající hladinou kyslíku a bojovali s chladem. Řekl to v rozhovoru pro CNN.

Upozornil na možnost hypotermie jako potenciální problém v případě, že by se ponorka stále nacházela na dně oceánu, neboť v hlubinách oceánu je teplota těsně nad bodem mrazu.

Zdůraznil, že jednou z klíčových otázek je, kde se ponorka nachází. Je-li na dně, pluje či se nachází uprostřed vody, to zatím nebylo zjištěno. Gallo dodal, že je třeba vyčkat a doufat, než budeme mít více informací.

Jakmile bude ponorka lokalizována, může tým čelit ještě větším výzvám ve snaze zachránit posádku.

Americká pobřežní stráž informovala, že s ponorkou ztratili kontakt jednu hodinu a 45 minut po svém nedělním ponoru. Podle úředníků je odhadováno, že posádka má k dispozici 70 až 96 hodin životní podpory v podobě kyslíku a tepla.

Na palubě se nachází britský dobrodruh, francouzský potápěč a pákistánský otec se synem, jak vyplývá z příspěvků na sociálních sítích a prohlášení rodiny. Zpravodajská televize Sky News uvedla, že mezi účastníky expedice je britský miliardář Hamish Harding. Spolu s ním mají být v ponorce francouzský lodivod Paul-Henry Nargeolet a zakladatel společnosti OceanGate Stockton Rush.

Ve svém prohlášení společnost uvedla, že se zkoumají „všechny možnosti“, jak bezpečně přivést posádku zpět. Přesný počet lidí, kteří se ztratili, však nepotvrdila, uvedl server India Today.

Cesta ponorkou k Titanicu Foto: Facebook / OceanGateExped

Vrak Titaniku leží na dně oceánu v hloubce téměř 13 000 stop, jihovýchodně od Newfoundlandu v Kanadě.

Na výlet k vraku Titaniku nejsou potřeba žádné potápěčské zkušenosti, uvádí se na webových stránkách cestovní kanceláře

Podle archivované verze webových stránek provozovatele expedice OceanGate nejsou vyžadovány předchozí potápěčské zkušenosti před vstupem do jejich programu návštěvy vraku Titaniku.

První digitální sken Titaniku Foto: Atlantic Productions/Magellan

Aby se zájemci mohli stát členy mise, musí být na začátku expedice dospělí ve věku nejméně 18 let a zaplatit částku 250 000 amerických dolarů. Tato informace byla uvedena v archivované verzi itineráře, která byla přístupná v době, kdy CNN měla k ní přístup, ale momentálně již není dostupná na oficiálních webových stránkách.

"Nepotřebujete žádné předchozí (potápěčské) zkušenosti!" uvedla archivovaná sekce FAQ na webu. "Dozvíte se vše, co potřebujete vědět pro svůj ponor na palubě expedičního plavidla, a pomůžeme vám připravit se na expedici, než se k nám na lodi připojíte."

Uchazeči musí „být schopni žít na palubě expediční lodi týden“ a „být schopni prokázat základní sílu, rovnováhu a flexibilitu,“ uvedl web.

Co se mohlo ponorce stát?

Existuje řada nejasností ohledně událostí kolem zmizelé ponorky, která v neděli ztratila kontakt s posádkou na hladině při svém ponoru k vraku Titaniku.

Navzdory tichu, že ponorka už den a půl nevysílá a nekomunikuje, odborníci vyjadřují pesimismus a šance na úspěšné nalezení jsou malé. Existuje několik možných příčin, které by se mohly podílet na této události.

Jedním z hlavních rizik je výpadek elektrického systému, který by mohl způsobit ztrátu komunikace, jak uvádí odborník na ponorky docent z University of Adelaide Eric Fusil. Některé ponorky jsou vybaveny záložním zdrojem energie pro případ poruchy primárního systému, avšak není jasné, zda měla tato ponorka záložní zdroj energie v době svého zmizení.

Dalším potenciálním nebezpečím je vznik požáru na palubě, který by nejen způsobil poškození systémů plavidla, ale v malém uzavřeném prostoru by vytvořil také toxické výpary, což by představovalo vážné ohrožení pro osoby na palubě.

Cesta ponorkou k Titanicu Foto: Facebook / OceanGateExped

Záplava je vždy rizikem a v hlubinách, kde vrak Titaniku leží, by obrovský tlak mohl způsobit implozi většiny ponorek, jak zdůrazňuje Fusil. Podle provozovatele plavidla je však ponorka Titan vybavena inovativním bezpečnostním prvkem, který sleduje tlak uvnitř trupu a v případě zjištění problémů vydává pilotovi varování.

Nakonec existuje také riziko zapletení. Silné vodní proudy a pole trosek v okolí vraku Titaniku mohou způsobit, že ponorka se zachytí nebo bude mít svou cestu blokovánu, jak vysvětluje Fusil.