Devět mrtvých na Ukrajině. Zelenskyj apeluje na spojence Kyjeva

Ukrajina čelila v noci z úterý na středu další ze smrtících ruských útoků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil několik obětí, informovala britská BBC. Zelenskyj vyzval spojence, aby dále podpořili ukrajinskou schopnost se bránit.
Podle Zelenského zemřelo při nočních úderech nejméně devět lidí. Rusové vypustili více než 470 dronů a 48 raket. Masivní dronový útok cílil na tři městské obvody v Charkově, kde utrpělo zranění více než 30 lidí. Mezi zraněnými jsou i děti. Z Ukrajiny jsou také hlášeny rozsáhlé výpadky proudu.
Zelenskyj konstatoval, že každý takový útok proti obyčejným lidem na Ukrajině ukazuje, že tlak na Rusko je nedostatečný. "Účinné sankce a pomoc Ukrajině to mohou změnit. Nejvyšší prioritou jsou protivzdušné rakety, dodatečné systémy, rozšířené schopnosti našeho bojového letectva a výroba dronů na ochranu životů," napsal na sociální síti X.
"Rusko musí nést odpovědnost za své činy a my se musíme soustředit na vše, co nás posiluje a umožňuje nám sestřelovat ruské rakety, neutralizovat ruské drony a zastavovat útoky," dodal ukrajinský prezident.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Úřadující americký prezident Donald Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně.
