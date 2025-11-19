Devět mrtvých na Ukrajině. Zelenskyj apeluje na spojence Kyjeva

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Ukrajina čelila v noci z úterý na středu další ze smrtících ruských útoků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil několik obětí, informovala britská BBC. Zelenskyj vyzval spojence, aby dále podpořili ukrajinskou schopnost se bránit. 

Podle Zelenského zemřelo při nočních úderech nejméně devět lidí. Rusové vypustili více než 470 dronů a 48 raket. Masivní dronový útok cílil na tři městské obvody v Charkově, kde utrpělo zranění více než 30 lidí. Mezi zraněnými jsou i děti. Z Ukrajiny jsou také hlášeny rozsáhlé výpadky proudu. 

Zelenskyj konstatoval, že každý takový útok proti obyčejným lidem na Ukrajině ukazuje, že tlak na Rusko je nedostatečný. "Účinné sankce a pomoc Ukrajině to mohou změnit. Nejvyšší prioritou jsou protivzdušné rakety, dodatečné systémy, rozšířené schopnosti našeho bojového letectva a výroba dronů na ochranu životů," napsal na sociální síti X. 

"Rusko musí nést odpovědnost za své činy a my se musíme soustředit na vše, co nás posiluje a umožňuje nám sestřelovat ruské rakety, neutralizovat ruské drony a zastavovat útoky," dodal ukrajinský prezident. 

Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Úřadující americký prezident Donald Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně. 

Ukrajinská armáda, ilustrační fotografie

Ukrajinské plány na leteckou flotilu čelí velkým komplikacím

Plán Ukrajiny vybudovat masivní nové letectvo, složené z velkého počtu francouzských a švédských stíhacích letounů, čekají vážné komplikace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron v pondělí podepsali dopis o záměru na nákup až 100 dvoumotorových stíhaček Rafale od společnosti Dassault v průběhu příští dekády. Toto oznámení přišlo jen několik týdnů poté, co Kyjev podepsal dohodu o spolupráci se Švédskem, která zahrnuje pořízení 100 až 150 jednomotorových stíhaček Gripen E od společnosti Saab.
Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Zóna smrti na Ukrajině: Jak drony ukončily zákopovou válku a vymazaly frontovou linii?

Boj na Ukrajině se již nepodobá zákopové válce známé z první světové války. Místo toho drony vytvořily zónu smrti, která prakticky vymazala souvislou frontovou linii. Obloha nad bojišti je nyní černá drony, z nichž některé nesou kamery a termodetektory, zatímco jiné jsou vybaveny bombami a zbraněmi. Některé z nich pouze leží u cest a silnic, dokud je neprobudí projíždějící voják nebo vozidlo.

