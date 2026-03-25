Diplomaté jsou skeptičtí: Trumpův mírový plán je rok starý, pro Írán byl těžko přijatelný

Libor Novák

25. března 2026 10:59

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Diplomatické kruhy vyjadřují značnou skepsi ohledně nového patnáctibodového mírového plánu, o kterém v posledních dnech hovoří americký prezident Donald Trump. Podle zjištění diplomatů obeznámených s průběhem vyjednávání se zdá, že nejde o převratnou novinku, ale spíše o oprášený a dnes již v mnoha ohledech zastaralý rámec, který Washington předložil Teheránu již v květnu 2025, píše The Guardian.

Původní dokument sloužil jako základ pro rozhovory v loňském roce, které však zkrachovaly po izraelských náletech na íránský jaderný program. Skutečnost, že Trump nyní prezentuje starý návrh, který Írán už jednou odmítl, vyvolává otázky o skutečné vážnosti chystaných jednání. Objevují se spekulace, že se americký prezident spíše snažil uklidnit finanční trhy před pondělním otevřením burz, když oznámil pětidenní odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu.

Íránská strana zatím důrazně popírá, že by v posledních dnech proběhla jakákoliv produktivní zákulisní jednání, o kterých Trump mluvil. Podle Teheránu šlo pouze o nepřímé diskuse o možnosti obnovení rozhovorů jako takových. Diplomaté navíc upozorňují, že mnohé body z roku 2025 jsou již nereálné, protože klíčová íránská zařízení na obohacování uranu byla mezitím zničena americkým bombardováním.

Původní americký plán z května 2025 byl sestaven velmi jednostranně a obsahoval podmínky, které jsou pro Írán jen těžko přijatelné. Washington tehdy navrhoval zrušení pouze sankcí souvisejících s jádrem, nikoliv těch, které se týkají lidských práv. Peníze uvolněné díky zrušení sankcí navíc Írán nesměl použít na svůj balistický program. Plán také vyžadoval okamžitý odvoz všech zásob uranu ze země a znefunkčnění všech odstředivek během jednoho měsíce.

Jako určitou kompenzaci tehdy USA nabízely pomoc s financováním nového civilního jaderného projektu, ovšem s palivovým centrem umístěným mimo íránské území. Počítalo se také s vytvořením regionálního konsorcia pro obohacování, na kterém by se podílely Spojené státy, Spojené arabské emiráty, Katar a Saúdská Arábie, přičemž celý proces měl mít zahraničního správce a podléhat přísným kontrolám OSN.

V rámci nových rozhovorů, které by se mohly uskutečnit v pákistánském Islámábádu, bude Írán pravděpodobně požadovat především pevné záruky, že USA nepodniknou žádné další vojenské útoky. Kromě jaderného programu se však na stůl dostávají i další komplexní témata, jako je svoboda plavby v Hormuzském průlivu nebo požadavky států Perského zálivu na uzavření paktu o neútočení.

Vyjednávání bude o to složitější, že se agenda rozrostla daleko za hranice původního jaderného sporu. Naděje se nyní upínají k pákistánskému premiérovi Šahbázu Šarífovi, který potvrdil nabídku na zprostředkování rozhovorů. Očekává se, že by se jich mohl zúčastnit americký viceprezident JD Vance, který je vnímán jako skeptik vůči pokračování války, což by mohlo íránskou stranu částečně uklidnit.

Rozpory ohledně legitimity a nutnosti útoku na Írán se naplno projeví na konci týdne v Paříži, kde se sejdou ministři zahraničí zemí G7. Zatímco USA zastupuje Marco Rubio, ostatních šest členů skupiny – Francie, Německo, Itálie, Velká Británie, Kanada a Japonsko – se již nechalo slyšet, že tuto válku nepodporují a považují ji za zbytečnou.

Tyto země sice deklarují ochotu bránit své spojence v Zálivu a chránit národní zájmy v regionu, zdůrazňují však, že jakákoliv intervence nebo pomoc může přijít až poté, co bude uzavřeno příměří. Cesta k dohodě tak zůstává extrémně trnitá a Trumpův patnáctibodový plán se v tuto chvíli zdá být spíše politickým gestem než reálným východiskem z krize.

před 1 hodinou

Likvidace jaderného programu výměnou za konec sankcí. Unikly první detaily íránského mírového plánu

Likvidace jaderného programu výměnou za konec sankcí. Unikly první detaily íránského mírového plánu

Podle zpráv amerických a izraelských médií udělaly Spojené státy zásadní krok k ukončení konfliktu s Íránem. Washington měl Teheránu předat patnáctibodový mírový plán, přičemž jako prostředník v této diplomatické aktivitě figuruje Pákistán, který se již dříve nabídl jako hostitel mírových rozhovorů. Ačkoliv Bílý dům existenci dokumentu zatím oficiálně nepotvrdil, média jako The New York Times či izraelský Kanál 12 již začala zveřejňovat jeho klíčové body.
Trump: Válku s Íránem jsme vyhráli. Teherán zoufale touží po dohodě

Americký prezident Donald Trump vystoupil v Bílém domě při příležitosti jmenování nového ministra pro vnitřní bezpečnost a nečekaně se rozpovídal o aktuálním stavu konfliktu s Íránem. Podle jeho slov je válka v podstatě u konce a Spojené státy již jednají s těmi správnými lidmi. Íránští představitelé prý po dohodě touží tak zoufale, jak jen je to možné.

NASA zveřejnila unikátní snímky z misí Apollo

NASA představila první konkrétní plány na kolonizaci Měsíce

Nový šéf americké vesmírné agentury NASA Jared Isaacman představil v úterý ve Washingtonu zásadní změny v dosavadních plánech na dobývání vesmíru. Ambiciózní vize zahrnuje především upravenou strategii pro vybudování základny na Měsíci. Ačkoliv agentura o trvalejším osídlení lunárního povrchu uvažuje dlouho, poprvé byl nyní zveřejněn konkrétní časový harmonogram a jasný plán postupu.

Hormuzský průliv

Dva miliony dolarů za plavbu? Írán údajně zpoplatnil průjezd Hormuzským průlivem

Írán začal uplatňovat svůj rostoucí vliv nad jednou z nejdůležitějších námořních tras světa a od některých obchodních plavidel vyžaduje poplatky za průjezd Hormuzským průlivem. Podle informací agentury Bloomberg se jedná o neformální mýtné, které je vyžadováno nárazově. Platby za jednu plavbu mohou dosahovat až výše dvou milionů dolarů, což vyvolává značnou nervozitu na světových trzích.

Petr Macinka

Oligarchie, korupce, potlačování odpůrců. Macinka táhne Česko špatným směrem, podporou Orbána velebí kolaboraci a ruské praktiky

Ministr zahraničí Petr Macinka se rozhodl vynechat jednání vlastní vlády a místo toho odcestoval do Budapešti podpořit kampaň Viktora Orbána. Zatímco jeho kolegové v Praze zasedali, Macinka na summitu frakce Patrioti pro Evropu přednesl projev oslavující maďarský režim. Jeho absence na vládním jednání je smutným důkazem, kde leží jeho skutečné politické priority.

Alí Abdolláhí Aliabádí

„Budeme bojovat až do úplného vítězství.“ Írán odmítá jakoukoliv dohodu s USA

Íránská vojenská elita v úterý rázně odmítla tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa o probíhajících mírových rozhovorech a úvahy o pětidenním příměří označila za nepodložené. Mluvčí nejvyššího íránského vojenského velení prohlásil, že ozbrojené síly islámské republiky budou v probíhajícím konfliktu se Spojenými státy a Izraelem bojovat „až do úplného vítězství“. Toto prohlášení definitivně zchladilo naděje na brzkou deeskalaci, o které Trump informoval v uplynulých dnech.

J. D. Vance

Pákistán chce zprostředkovat rozhovory USA s Íránem. Hlavním vyjednavačem má být Vance

Americký viceprezident JD Vance by se mohl stát hlavním vyjednavačem Spojených států v připravovaných mírových rozhovorech s Íránem, které se pokouší zprostředkovat Pákistán. Diplomatické zdroje naznačují, že k setkání v Islámábádu by mohlo dojít již tento týden. Tato iniciativa následuje po nedělním telefonátu mezi Donaldem Trumpem a šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem, jehož tématem byl měsíc trvající válečný konflikt.

Ruská armáda, ilustrační foto

Ruská armáda zahájila na Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu

Ruské síly zahájily na východní Ukrajině rozsáhlou jarní ofenzívu, do které nasadily desítky tanků a obrněných vozidel. Podle ukrajinské armády a vojenských analytiků nabírá tento útok na intenzitě právě v době, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadřuje vážné obavy z dopadů konfliktu na Blízkém východě na situaci ve své zemi, píše CNN.

AfD (Alternativa pro Německo)

Další podezření na únik informací: AfD může předávat citlivé dokumenty o Ukrajině Kremlu

Evropští diplomaté a němečtí zákonodárci vyjadřují podle webu Politico vážné obavy z dalšího možného úniku důvěrných informací z Bruselu přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem neklidu je přístup poslanců krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) do rozsáhlé databáze vnitroevropských dokumentů. Existuje důvodné podezření, že citlivé debaty o geopolitických otázkách, jako je financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv, jsou kvůli této straně vystaveny ruskému dohledu.

„Normální součást diplomatické praxe.“ Maďarsko je překvapeno, že s Lavrovem nekomunikují i další ministři

Evropská komise vyjádřila hluboké znepokojení nad zprávami, podle kterých maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó předával Rusku citlivé informace z interních jednání Evropské unie. Deník Washington Post s odvoláním na bezpečnostní činitele uvedl, že Szijjártó během přestávek na summitech pravidelně informoval svého ruského protějška Sergeje Lavrova. Maďarský ministr tato obvinění rezolutně odmítl a označil je za nesmyslné konspirační teorie a falešné zprávy.

