Dny bez proudu, nedostatek vody, ulice plné odpadků. Kuba se zmítá v ekonomickém kolapsu

Libor Novák

25. srpna 2025 11:47

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia
Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia Foto: Wikipedia

Kuba se v posledním roce potýká s velkým ekonomickým a energetickým kolapsem. Zemi trápí dlouhé, až 20hodinové výpadky proudu, ale také nedostatek pitné vody a přetékající ulice plné odpadků, které nikdo nesváží. Podle oficiálních údajů se ekonomika propadla o 1,1 % v roce 2024 a podle latinskoamerické Komise OSN pro ekonomiku se letos propadne dokonce o 1,5 %.

Kubánské úřady situaci označují za „válečnou ekonomiku“. Ekonom Everleny Pérez Villanueva, bývalý ředitel Centra pro kubánská ekonomická studia v Havaně, popisuje situaci jako komplikovanou recesi. Lidé si musí zvykat na život, kdy se stávají každodenními rutinou dlouhé výpadky elektřiny. Kvůli tomu nefungují semafory, vodárny a samozřejmě ani podniky, které jsou na elektřině závislé.

Výpadky proudu a nedostatek vody postihují většinu obyvatel, včetně těch, kteří pracují v turistickém sektoru. Fotograf Lázaro Hernández řekl, že si musí hlídat rozvrhy výpadků, aby si podle nich organizoval práci. Mnozí průvodci a fotografové se snaží turistům ukázat to nejlepší z Kuby, ale krize je stále viditelnější. Restaurace a bary nemohou fungovat, hotely sice mají generátory, ale soukromé ubytování jimi vybaveno není. Turisté jsou často zklamaní a raději si vyberou jinou destinaci, protože to snižuje kvalitu jejich zážitku.

Jedním z hlavních důvodů je kolaps energetického systému, který trpí nedostatkem údržby a investic. Situaci navíc zhoršila loňská hurikánová sezóna, po níž došlo k několika celoplošným výpadkům. Nedostatek elektřiny znemožňuje vodárnám čerpat vodu, což postihuje přibližně 10 % populace. Dalším faktorem je snížení dodávek ropy z Venezuely, které poklesly na méně než třetinu.

Ekonomický kolaps se projevil i v klíčových odvětvích. Turismus je sice symbolem Kuby, ale i přesto se v první čtvrtině roku 2025 snížila návštěvnost, a to o 11 %. Například obsazenost hotelů, do kterých vláda stále investuje, dosáhla pouhých 24 %. Další důležité odvětví, cukrovarnictví, má za sebou nejhorší sezónu za více než století. Podle ekonoma Péreze „cukrovarnická výroba už prakticky neexistuje, ani turismus“.

Lidé se potýkají také s nedostatkem potravin. González, průvodce z Havany, řekl, že se snížila dostupnost dotovaných potravin, a ti s nízkými příjmy, jako důchodci, si tak nemohou dovolit základní věci, jako je rýže, olej nebo mléko. Podle Péreze je situace dokonce horší než během takzvaného „zvláštního období“ po pádu Sovětského svazu. I když tehdy chyběla doprava, lidé dostali alespoň kola a cestovní ruch vzkvétal.

Mezi hlavní příčiny krize vláda tradičně uvádí americké embargo. Prezident Miguel Díaz-Canel nicméně přiznal, že výpadky proudu jsou největší „překážkou“, která ekonomiku paralyzuje. Ekonom De Miranda říká, že ekonomika se nemůže pohnout dopředu, dokud se nezbaví modelu centralizovaného řízení, které je pevně svázané s politickým systémem. Vláda sice provádí drobné reformy, ale podle něj vytvářejí další problémy.

Zoufalá ekonomická situace a nedostatek perspektiv vyústily v masivní migrační vlnu. V roce 2024 se počet obyvatel snížil už čtvrtý rok po sobě a poprvé klesl pod hranici 10 milionů obyvatel. Navzdory tomu, že vláda historicky popírala problémy, se začíná uznávat rozhořčení veřejnosti. Kvůli tomu musela odstoupit i ministryně práce po tom, co řekla, že v zemi nejsou žebráci, ale jen „maskovaní“ lidé. 

23. srpna 2025 20:33

Pentagon vyhodil muže, který po útoku na Írán oponoval Trumpovi

Související

Více souvisejících

Kuba

Aktuálně se děje

před 29 minutami

Castillo de la Fuerza v Havaně, autor: Angelo Lucia

Dny bez proudu, nedostatek vody, ulice plné odpadků. Kuba se zmítá v ekonomickém kolapsu

Kuba se v posledním roce potýká s velkým ekonomickým a energetickým kolapsem. Zemi trápí dlouhé, až 20hodinové výpadky proudu, ale také nedostatek pitné vody a přetékající ulice plné odpadků, které nikdo nesváží. Podle oficiálních údajů se ekonomika propadla o 1,1 % v roce 2024 a podle latinskoamerické Komise OSN pro ekonomiku se letos propadne dokonce o 1,5 %.

před 1 hodinou

Wagnerovci

Wagnerovci v Africe končí. Rusko nahrazuje žoldnéře za Afrika Corps, může je lépe kontrolovat

Obávaná ruská žoldnéřská skupina Wagnerovci je v Africe nahrazována novým ruským uskupením, které je pod kontrolou Kremlu. Experti se domnívají, že jde o Afrika Corps, který je pod dohledem ruského ministerstva obrany. Rusko chce s největší pravděpodobností udržet svůj vliv na africkém kontinentu, ale pod formálnějším a lépe kontrolovatelným vojenským uskupením.

před 2 hodinami

Christine Lagardeová, šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF)

EU by měla být imigrantům vděčná. Díky nim se vypořádala s nedostatkem pracovních sil

Předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagardeová nedávno uvedla, že by na tom evropská ekonomika byla bez zahraničních pracovníků mnohem hůř. Během sympozia Federálního rezervního systému ve Wyomingu zdůraznila, že příchod zahraniční pracovní síly pomohl eurozóně absorbovat šoky, jako byly rostoucí náklady na energie a rekordní inflace, a přitom udržel růst a zaměstnanost.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Izraelská armáda

Bezpečno už není nikde. V Pásmu Gazy už se střílí i lidé, kteří si jdou pro jídlo

Nad městem Gaza, kde žije zhruba polovina obyvatel Pásma Gazy, se stále zintenzivňují izraelské útoky. Letectvo a tanky už několik dní bombardují okrajové části města, což vyvolává paniku a nutí některé rodiny k útěku. Podle svědků se v noci v oblastech Zeitoun a Šudžáíja ozývaly nepřetržité exploze, tanky ostřelovaly domy a silnice v sousední čtvrti Sabra a v severní Džabáliji bylo zničeno několik budov.

před 5 hodinami

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Sparta z českých zástupců jako jediná úvodní duel vyhrála. Olomouc a Ostrava budou doma dotahovat

Evropský fotbal má za sebou další pohárový týden, ve kterém opět i čeští zástupci hráli o postup do hlavní fáze některé z evropských klubových soutěží. Hned dva české kluby bojují o účast v Konferenční lize, přičemž jedním z nich je pražská Sparta. Jako jediná úvodní duel 4. předkola dokázala vyhrát, když před domácím publikem vyhrála nad FC Riga díky brankám Kuchty a Rrahmaniho, jenž pojišťovací branku vstřelil až v závěru zápasu. Další adept Baník Ostrava svůj duel ve slovinském Celje prohrál 0:1 s tím, že měl štěstí, že se nejednalo o prohru s větším rozdílem. Poprvé se pak v rámci předkol představila Olomouc, která však poznala tvrdou realitu, když na hřišti švédského Malmö prohrála vysoko 0:3.

Aktualizováno včera

včera

Woody Allen

Woody Allen přijal pozvání na filmový festival v Moskvě

Legendární americký filmař Woody Allen se krátce před 90. narozeninami postaral o další kontroverzi. V Rusku se dnes měl zúčastnit filmového festivalu Moscow International Film Week. Neměl však být osobně přítomen v ruské metropoli. 

včera

Juraj Blanár

Slovensko se také ozvalo. Ukrajinské útoky na Družbu řeší i s EU

Po Maďarsku se ozývá i Slovensko. Ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer-SD) v nedělní diskuzní relaci na televizní stanici JOJ řekl, že ukrajinské útoky na ropovod Družba jsou v rozporu se slovenskými zájmy, ale neprospívají ani Kyjevu. Maďarský premiér Viktor Orbán si dokonce stěžoval v Bílém domě. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Severní Korea (KLDR)

Muž, který chce zemřít v KLDR. Většinu života byl v "zajetí" na jihu, ale na domov nezapomněl

Pětadevadesátiletý Ahn Hak-sop, bývalý severokorejský válečný zajatec, se na začátku týdne vydal na svou poslední cestu. Chtěl se vrátit na severní stranu Korejského poloostrova, aby byl po smrti pohřben v zemi, kterou stále považuje za svůj jediný domov. Navzdory vysokému věku a zdravotnímu stavu se rozhodl symbolicky projít co nejblíže hranici, kterou považuje za následek „amerického imperialismu“, jenž podle něj brání znovusjednocení rozděleného poloostrova.

včera

Volby, ilustrační fotografie.

Sněmovna se opět vzdaluje Motoristům. ANO vede, STAN šlape na paty SPD

Šest kandidujících subjektů, z nichž se největší podpoře těší hnutí ANO, by se dostalo do Poslanecké sněmovny podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. Mandáty se opět vzdálili Motoristům, kteří se propadli pod čtyři procenta. Ke vstupu do Sněmovny je nutné získat alespoň pět procent hlasů. 

včera

včera

včera

Den, kdy se válka vrátila do Evropy. Od ruské invaze proti Ukrajině uplyne už tři a půl roku

V neděli uplyne tři a půl roku od chvíle, kdy se ruské tanky přehnaly přes ukrajinskou hranici a rozbily poslední iluze o evropské bezpečnosti. Ráno 24. února 2022 se stalo bodem zlomu, okamžikem, kdy se stabilita poválečné Evropy proměnila v křehký a vratký rámec. Stejně jako si svět pamatuje datum 11. září 2001, i tento únorový den zůstane navždy spojen s návratem války do Evropy.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy