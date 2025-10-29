Hurikán Melissa udeřil. Může ovlivnit i počasí v Evropě, meteorologové ho sledují

Karibikem se nadále prohání hurikán Mellissa. Na Jamajce udeřil jako nejsilnější bouře v historii této země. Informace o případných obětech na životech či škodách zatím nejsou k dispozici. Hurikán ve středu ráno doputoval na Kubu.
Jamajský premiér Andrew Holness vyhlásil stav katastrofy a varoval před devastujícími dopady hurikánu, informovala BBC. Rozsah způsobených škod se začne vyjasňovat až v následujících hodinách. Holness předem upozorňoval, že může dojít k poškození domů či nemocnic.
Ve středu ráno doputovala Melissa na Kubu, mezitím lehce zeslábla. Dokud byla bouře na pátém a nejvyšším stupni, vítr dosahoval rychlosti kolem 230 a v nárazech až kolem 300 kilometrů za hodinu.
"Melissa je jedním z nejsilnějších hurikánů, které se v Atlantiku kdy vyskytly. Tlak uvnitř hurikánu poklesl až na 892 hPa a průměrné minutové rychlosti větru dosáhly téměř 300 km/h," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v úterý večer.
Tuzemští meteorologové varovali, že hurikán zřejmě způsobí výrazné záplavy a škody i na východě Kuby. Následně se očekává další postup bouře přes jihovýchodní oblasti Bahamských ostrovů směrem k Bermudám, které by měla ovlivnit v závěru týdne.
"Jakým způsobem se Melissa zapojí do cirkulace Atlantik-Evropa a zda a jak počasí v Evropě ovlivní, budeme v dalších dnech sledovat," dodali odborníci.
Hurikán , Jamajka , Kuba , ČHMÚ
Donald Trump nevyloučil možnost, že by se ucházel o třetí prezidentské funkční období, a prohlásil, že by to „rád udělal“. Jeho organizace dokonce již prodává červené kšiltovky s jednoduchým nápisem „Trump 2028“, čímž jej propaguje jako kandidáta do voleb, které se budou konat po skončení jeho druhého mandátu.
Zdroj: Libor Novák