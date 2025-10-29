Hurikán Melissa udeřil. Může ovlivnit i počasí v Evropě, meteorologové ho sledují

Lucie Podzimková

29. října 2025 10:48

Hurikán
Hurikán Foto: Pixabay

Karibikem se nadále prohání hurikán Mellissa. Na Jamajce udeřil jako nejsilnější bouře v historii této země. Informace o případných obětech na životech či škodách zatím nejsou k dispozici. Hurikán ve středu ráno doputoval na Kubu. 

Jamajský premiér Andrew Holness vyhlásil stav katastrofy a varoval před devastujícími dopady hurikánu, informovala BBC. Rozsah způsobených škod se začne vyjasňovat až v následujících hodinách. Holness předem upozorňoval, že může dojít k poškození domů či nemocnic. 

Ve středu ráno doputovala Melissa na Kubu, mezitím lehce zeslábla. Dokud byla bouře na pátém a nejvyšším stupni, vítr dosahoval rychlosti kolem 230 a v nárazech až kolem 300 kilometrů za hodinu. 

"Melissa je jedním z nejsilnějších hurikánů, které se v Atlantiku kdy vyskytly. Tlak uvnitř hurikánu poklesl až na 892 hPa a průměrné minutové rychlosti větru dosáhly téměř 300 km/h," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v úterý večer. 

Tuzemští meteorologové varovali, že hurikán zřejmě způsobí výrazné záplavy a škody i na východě Kuby. Následně se očekává další postup bouře přes jihovýchodní oblasti Bahamských ostrovů směrem k Bermudám, které by měla ovlivnit v závěru týdne.

"Jakým způsobem se Melissa zapojí do cirkulace Atlantik-Evropa a zda a jak počasí v Evropě ovlivní, budeme v dalších dnech sledovat," dodali odborníci. 

včera

Hurikán Melissa je jednou z nejsilnějších bouří v historii. Mohou za to člověkem způsobené změny počasí?

Související

Více souvisejících

Hurikán Jamajka Kuba ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 1 minutou

před 46 minutami

před 1 hodinou

Předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem (28. října 2025)

Kam se poděla národní hrdost? Ceremoniál na Hradě ukázal, jak se politici vzdálili od občanů – a užívají si to

Státní vyznamenání prezidenta Petra Pavla opět ukázala nejen sílu tradice, ale i slabost politické reprezentace. Zatímco občané vnímají ceremoniál na Pražském hradě jako symbol úcty a sounáležitosti, pro část politiků se stal jen nepovinnou společenskou formalitou. Jejich neúčast není problémem sama o sobě, ale odrazem dlouhodobého trendu, kterým je ztráta respektu k institucím, které mají zosobňovat republiku. Politici se uzavírají do vlastního světa, vzdálení od lidí i symbolů státu, který by měli s hrdostí reprezentovat.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Příměří se bortí. Netanjahu vydal rozkaz k bombardování Pásma Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý vydal rozkaz armádě, aby provedla intenzivní údery na Pásmo Gazy. Svůj příkaz zdůvodnil obviněním hnutí Hamás z porušení příměří, které bylo zprostředkováno Spojenými státy. V prohlášení, které vydala jeho kancelář, stojí, že premiér Netanjahu po bezpečnostních konzultacích nařídil armádě, aby okamžitě zahájila silné údery v oblasti Gazy.

Aktualizováno včera

Předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem (28. října 2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Kdo tvrdí, že nám nic nehrozí, lže, prohlásil Pavel. Vyznamenání dostali Svěrák, Motejl, Drábová, Němcová i Pánek

Prezident Petr Pavel potřetí v řadě předal státní vyznamenání u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného Československa. Slavnostní ceremoniál proběhl ve Vladislavském sále Pražského hradu za účasti stovek hostů. Oceněno bylo celkem 48 osobností. Prezident ve svém projevu před předáváním vyznamenání zdůraznil trvalou touhu po svobodě a bezpečném životě.

včera

hurikán Melissa

Celé pobřeží je pryč. Hurikán Melissa je druhou nejsilnější bouří v historii Atlantiku, Jamajku zpustoší

Hurikán Melissa, jedna z nejsilnějších bouří v historii Atlantiku, má každou chvíli dorazit na pevninu Jamajky. Poháněná ničivými trvalými větry o rychlosti 185 mil za hodinu (zhruba 297 km/h), hrozí, že Melissa ostrovní stát naprosto zpustoší. Bouře je tak silná, že podle odhadů OSN přetvoří Jamajku na následující léta a může vyvolat humanitární katastrofu.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

OSN: Ruské útoky drony na civilisty na Ukrajině jsou válečné zločiny

Nezávislá komise OSN pro lidská práva dospěla k závěru, že ruské útoky drony na civilní obyvatelstvo na jihovýchodě Ukrajiny představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Zpráva, která byla zveřejněna tento týden, uvádí, že ruské síly pod centralizovaným velením systematicky používají drony. Cílem je „záměrně zaměřovat civilisty a civilní objekty a způsobovat škody i destrukci“. 

včera

Viktor Orbán

Maďarsko doufá ve spojení s Babišem. Chce s Českem a Slovenskem vytvořit alianci proti Ukrajině

Maďarsko usiluje o vytvoření aliance skeptické vůči podpoře Ukrajiny v rámci Evropské unie, do které by se zapojilo Česko a Slovensko. Uvedl to pro Politico vrcholný politický poradce maďarského premiéra Viktora Orbána. Orbán doufá, že spojí síly s Andrejem Babišem, jehož populistická strana nedávno zvítězila v českých parlamentních volbách, a se slovenským premiérem Robertem Ficem.

včera

Alexandr Lukašenko

Lukašenko se ohradil proti krokům Litvy. Uzavření hranic nazval „šíleným hazardem“

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko ostře kritizoval rozhodnutí Litvy uzavřít hranice mezi oběma státy. Tento krok, který přišel po vlně narušení litevského vzdušného prostoru balóny, označil za "absurdní" a "šílený hazard". Lukašenko, jeden z nejbližších spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina, je přesvědčen, že jde o malichernost.

včera

včera

včera

hurikán Melissa

Živě Na Jamajku se řítí nejsilnější bouře na světě. Hurikán Melissa je dvakrát rychlejší než auto na dálnici

Podmínky na Jamajce se rychle zhoršují s blížícím se příchodem hurikánu Melissa, který má být nejsilnější bouří roku na planetě. Melissa prošla extrémní rychlou intenzifikací a zesílila na vzácnou Kategorii 5 s rychlostí větru 175 mil za hodinu (asi 282 km/h) a silnějšími nárazy. Země nezažila přímý zásah hurikánem déle než deset let a nikdy nečelila páté kategorii.

včera

Národní památník na Vítkově je funkcionalistický památník, jehož hrubá stavba byla postavena v letech 1929–1933 na vrchu Vítkově v Praze podle projektu Jana Zázvorky. Hlavním účelem mělo být uctění památky československých legionářů a československého odboje v období první světové války.

Češti politici si na Vítkově za přeletu gripenů připomněli vznik státu

Prezident Petr Pavel se v úterý dopoledne připojil k dalším nejvyšším představitelům státu, aby uctili 107. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Tradiční pietní akt se konal u památníku na pražském Vítkově. Hlava státu jako první položila věnec u hrobu neznámého vojína.

včera

včera

27. října 2025 21:36

hurikán Melissa

Jamajka se připravuje na katastrofu. Hurikán Melissa se řítí rychlostí 280 km/h

Hurikán Melissa se po víkendové extrémně rychlé intenzifikaci nadále zesiluje a stal se nejsilnější bouří na planetě v tomto roce. Jde o vzácný hurikán kategorie 5 s trvalou rychlostí větru 175 mil za hodinu (přes 280 km/h) a ještě silnějšími poryvy, píše CNN. Melissa už si vyžádala tři oběti na Haiti a jednu v Dominikánské republice a nyní se stáčí směrem k Jamajce.

27. října 2025 20:20

Může být Trump prezidentem potřetí?

Donald Trump nevyloučil možnost, že by se ucházel o třetí prezidentské funkční období, a prohlásil, že by to „rád udělal“. Jeho organizace dokonce již prodává červené kšiltovky s jednoduchým nápisem „Trump 2028“, čímž jej propaguje jako kandidáta do voleb, které se budou konat po skončení jeho druhého mandátu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy