Do davu lidí v německém Lipsku vjelo auto. Na místě byli mrtví a zranění

Libor Novák

4. května 2026 21:01

německá policie v akci Foto: MSC

Německým Lipskem otřásla v pondělí odpoledne tragédie, která si vyžádala nejméně dva lidské životy a desítky zraněných. Do davu lidí v samotném centru města vjel vysokou rychlostí řidič v osobním automobilu typu SUV. Incident se odehrál v pěší zóně, která byla v té době plná nakupujících a návštěvníků kaváren užívajících si teplého jarního dne.

Podle vyjádření lipského starosty Burkharda Junga se policii podařilo podezřelého útočníka zadržet krátce po činu. „Policie podezřelou osobu dopadla,“ potvrdil starosta v pondělí večer s tím, že bezpečnostní složky mají situaci na místě pod kontrolou. Zároveň však dodal, že motivace pachatele zůstává nejasná a o jeho identitě zatím úřady neposkytly bližší informace.

K neštěstí došlo přibližně v 16:45, kdy se městem pohybovalo velké množství lidí. Záchranné složky na místě ošetřily zhruba dvě desítky osob. Podle velitele hasičů Axela Schuha utrpěli dva lidé velmi vážná zranění a po okamžité stabilizaci na místě byli transportováni na jednotky intenzivní péče. Dalších dvacet osob utrpělo šok nebo lehčí zranění.

Rozsah záchranné operace byl značný. Na místě zasahovalo přibližně 40 hasičů a stejný počet zdravotníků, přičemž do akce byly nasazeny i dva vrtulníky. Policie okamžitě po příjezdu uzavřela široké okolí a nařídila uzavření všech obchodů v přilehlých ulicích, aby umožnila hladký průjezd sanitek a práci vyšetřovatelů.

Rekonstrukce události naznačuje, že řidič šedého vozu Volkswagen Taigo vjel vysokou rychlostí z náměstí Augustusplatz do nákupní zóny v ulici Grimmaische Straße. V jízdě pokračoval přibližně 500 metrů směrem k náměstí Naschmarkt. Fotografie z místa činu ukazují vozidlo s roztříštěným čelním sklem a značně promáčknutou kapotou, což svědčí o síle nárazu.

Svědkové incidentu popsali, že se auto zastavilo až po nárazu do jednoho z výsuvných sloupků, které chrání pěší zónu před vjezdem vozidel. Starosta Jung, který na místo dorazil krátce po tragédii, vyjádřil hlubokou soustrast rodinám obětí a požádal přihlížející, aby opustili prostor a nebránili vyšetřování. Celou situaci označil za šokující.

Manželé Häfnerovi, kteří v osudnou chvíli seděli v nedaleké restauraci, popsali okamžiky hrůzy jako náhlý řev motoru následovaný hlasitým nárazem. Jana Häfnerová, která pracuje jako zdravotní sestra, uvedla, že se okamžitě zvedla vlna solidarity, kdy se hosté restaurace snažili okamžitě pomoci zraněné ženě ležící na chodníku.

Tragédie poznamenala i tradiční pondělní modlitby za mír v kostele svatého Mikuláše, který je historicky spjat s aktivismem proti komunistickému režimu. Superintendent Sebastian Feydt uvedl, že se do kostela uchýlilo mnoho lidí hledajících bezpečí nebo způsob, jak zpracovat prožitý šok. Chrám zůstane pro veřejnost otevřen i v následujících hodinách jako místo pro tiché rozjímání.

Německo se v posledních letech potýká s celou řadou podobných útoků vozidlem. Jen v loňském roce zahynuli dva lidé v Mannheimu, kde do davu vjel čtyřicetiletý muž. Krátce předtím se odehrál útok v Mnichově, který si vyžádal dva mrtvé a desítky zraněných včetně dětí. V prosinci 2024 pak země truchlila po útoku na vánoční trh v Magdeburku.

Vyšetřovatelé v Lipsku nyní pracují na zjištění, zda šlo o úmyslný útok, zdravotní indispozici nebo tragickou nehodu. Těla obětí zakrytá prostěradly přímo na chodníku nákupní třídy zůstávají mementem odpoledne, které začalo jako běžný jarní den a skončilo pro mnoho rodin nepředstavitelnou ztrátou. Policie vyzývá všechny případné svědky, kteří disponují videozáznamy, aby je poskytli k dalšímu šetření.

