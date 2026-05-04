Do davu lidí v německém Lipsku vjelo auto. Na místě byli mrtví a zranění

Německým Lipskem otřásla v pondělí odpoledne tragédie, která si vyžádala nejméně dva lidské životy a desítky zraněných. Do davu lidí v samotném centru města vjel vysokou rychlostí řidič v osobním automobilu typu SUV. Incident se odehrál v pěší zóně, která byla v té době plná nakupujících a návštěvníků kaváren užívajících si teplého jarního dne.
Podle vyjádření lipského starosty Burkharda Junga se policii podařilo podezřelého útočníka zadržet krátce po činu. „Policie podezřelou osobu dopadla,“ potvrdil starosta v pondělí večer s tím, že bezpečnostní složky mají situaci na místě pod kontrolou. Zároveň však dodal, že motivace pachatele zůstává nejasná a o jeho identitě zatím úřady neposkytly bližší informace.
K neštěstí došlo přibližně v 16:45, kdy se městem pohybovalo velké množství lidí. Záchranné složky na místě ošetřily zhruba dvě desítky osob. Podle velitele hasičů Axela Schuha utrpěli dva lidé velmi vážná zranění a po okamžité stabilizaci na místě byli transportováni na jednotky intenzivní péče. Dalších dvacet osob utrpělo šok nebo lehčí zranění.
Rozsah záchranné operace byl značný. Na místě zasahovalo přibližně 40 hasičů a stejný počet zdravotníků, přičemž do akce byly nasazeny i dva vrtulníky. Policie okamžitě po příjezdu uzavřela široké okolí a nařídila uzavření všech obchodů v přilehlých ulicích, aby umožnila hladký průjezd sanitek a práci vyšetřovatelů.
Rekonstrukce události naznačuje, že řidič šedého vozu Volkswagen Taigo vjel vysokou rychlostí z náměstí Augustusplatz do nákupní zóny v ulici Grimmaische Straße. V jízdě pokračoval přibližně 500 metrů směrem k náměstí Naschmarkt. Fotografie z místa činu ukazují vozidlo s roztříštěným čelním sklem a značně promáčknutou kapotou, což svědčí o síle nárazu.
Svědkové incidentu popsali, že se auto zastavilo až po nárazu do jednoho z výsuvných sloupků, které chrání pěší zónu před vjezdem vozidel. Starosta Jung, který na místo dorazil krátce po tragédii, vyjádřil hlubokou soustrast rodinám obětí a požádal přihlížející, aby opustili prostor a nebránili vyšetřování. Celou situaci označil za šokující.
Manželé Häfnerovi, kteří v osudnou chvíli seděli v nedaleké restauraci, popsali okamžiky hrůzy jako náhlý řev motoru následovaný hlasitým nárazem. Jana Häfnerová, která pracuje jako zdravotní sestra, uvedla, že se okamžitě zvedla vlna solidarity, kdy se hosté restaurace snažili okamžitě pomoci zraněné ženě ležící na chodníku.
Tragédie poznamenala i tradiční pondělní modlitby za mír v kostele svatého Mikuláše, který je historicky spjat s aktivismem proti komunistickému režimu. Superintendent Sebastian Feydt uvedl, že se do kostela uchýlilo mnoho lidí hledajících bezpečí nebo způsob, jak zpracovat prožitý šok. Chrám zůstane pro veřejnost otevřen i v následujících hodinách jako místo pro tiché rozjímání.
Německo se v posledních letech potýká s celou řadou podobných útoků vozidlem. Jen v loňském roce zahynuli dva lidé v Mannheimu, kde do davu vjel čtyřicetiletý muž. Krátce předtím se odehrál útok v Mnichově, který si vyžádal dva mrtvé a desítky zraněných včetně dětí. V prosinci 2024 pak země truchlila po útoku na vánoční trh v Magdeburku.
Vyšetřovatelé v Lipsku nyní pracují na zjištění, zda šlo o úmyslný útok, zdravotní indispozici nebo tragickou nehodu. Těla obětí zakrytá prostěradly přímo na chodníku nákupní třídy zůstávají mementem odpoledne, které začalo jako běžný jarní den a skončilo pro mnoho rodin nepředstavitelnou ztrátou. Policie vyzývá všechny případné svědky, kteří disponují videozáznamy, aby je poskytli k dalšímu šetření.
Související
Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa
Německo poprvé zareagovalo na ohlášené stažení tisíců amerických vojáků
Německo , auto vjelo do davu lidí (obecně) , Policie Německo
Aktuálně se děje
před 30 minutami
Do davu lidí v německém Lipsku vjelo auto. Na místě byli mrtví a zranění
před 1 hodinou
Moskva je před oslavami Dne vítězství každou noc pod ukrajinským útokem
před 3 hodinami
Kdo otrávil dětskou výživu? Podezřelým je rodák ze Slovenska, mohlo jít o osobní mstu
před 4 hodinami
CNN: Putin čelí rostoucí paranoie. Chorobně se bojí atentátu
před 5 hodinami
Tři mrtví, další mohou následovat. Co jsou hantaviry, které ohrožují cestující na výletní lodi?
před 5 hodinami
Carney: Evropa se nepodrobí brutálnímu světu, stane se základnou pro obnovu mezinárodního řádu
před 6 hodinami
Nagyová dostala za kauzu Čapí hnízdo podmínku. Selhání justice, opáčil Babiš
před 7 hodinami
Policie obvinila exministra Pavla Blažka v bitcoinové kauze
před 8 hodinami
Vláda schválila obnovení povinného EET. Vrací také školkovné
před 9 hodinami
Trump stupňuje tlak na OSN. Už tak čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu varuje Guterres
před 9 hodinami
Trumpův Projekt Svoboda vyvolává mezi experty řadu otázek. Íránu ale výrazně uškodí
před 10 hodinami
Babiš zpražil Turka: Kdyby měl podobnou rétoriku jako ministr, ve vládě by nezůstal
před 11 hodinami
Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém stavu
před 12 hodinami
Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus
před 13 hodinami
Trump zahájil Projekt Svoboda. Armáda bude vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu
před 14 hodinami
Předčasné letní počasí definitivně ukončilo zimu v Česku
včera
Trump slíbil zrušení cel na whiskey. Zásluhy připsal králi Karlovi
včera
Čeká Real Madrid velký fotbalový návrat? Šéf klubu si přeje příchod trenéra Mourinha
včera
Vracím České televizi peníze, přiznal novinář Moravec
včera
Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému
Opozice již kritizuje krok Babišovy vlády, která zřizuje další post zmocněnce. Někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Do Babiše se kvůli tomu opřel šéf občanských demokratů Martin Kupka (ODS).
Zdroj: Jan Hrabě