Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala

Libor Novák

16. září 2025 9:15

Izraelská armáda se chystá k útoku
Izraelská armáda se chystá k útoku Foto: jpost.com

Po zprávách o intenzivním nočním bombardování Gazy se izraelský ministr obrany, Israel Katz, vyjádřil k nové fázi ofenzivy. Ta je zaměřená na Gazu, kde se ukrývají statisíce lidí. Katz uvedl, že "Gaza hoří" a že Izraelské obranné síly (IDF) "železnou pěstí útočí na teroristickou infrastrukturu".

Katz zároveň zdůraznil, že vojáci bojují za "osvobození rukojmích a porážku Hamásu" a Izrael neustoupí, dokud nebude mise dokončena. Eskalace bombardování přišla hned po návštěvě amerického ministra zahraničí Marca Rubia, který deklaroval "neochvějnou podporu" Trumpovy administrativy Izraeli.

Rubio při odjezdu uvedl, že Izrael zahájil operace a podle něj je na dohodu už jen velmi krátká doba. Nemáme měsíce, ale spíše dny nebo několik týdnů, dodal. Mluvčí Hamásu oznámil, že Trumpova administrativa nese za eskalaci konfliktu přímou odpovědnost kvůli své "křiklavé zaujatosti". Hamás také varoval, že ofenziva ohrozí životy zajatých izraelských vojáků.

V Gaze se stále nachází 48 rukojmích, které unesl Hamás a jeho spojenci 7. října 2023. Předpokládá se, že naživu je pouze 20 z nich. Rodiny rukojmích vyzvaly k protestu před rezidencí premiéra Benjamina Netanjahua. Policie proto uzavřela ulici.

Podle agentury AP obyvatelé Gazy hlásili těžké útoky napříč celým městem. Jeden noční úder zasáhl dům v západní části Gazy, kde zemřelo nejméně pět Palestinců, včetně dvou dětí. Těla obětí byla převezena do nemocnice Šifa. Další útok zasáhl nejméně tři domy v jihozápadní části města. Zdravotníci prohledávali trosky, aby našli přeživší.

Radwan Hayder, obyvatel Gazy, který se ukrývá poblíž nemocnice Šifa, popsal noc jako "těžkou". Izraelská armáda zatím neodpověděla na dotazy, zda začala rozšířená ofenziva. Přesto izraelská veřejnoprávní televize Kan s odvoláním na palestinské zprávy uvádí, že v ulicích Gazy jsou izraelské tanky.

CNN s odvoláním na dva izraelské úředníky potvrdila, že Izrael zahájil pozemní vpád do města. Podle jednoho z úředníků bude invaze na začátku "fázovaná a postupná". V srpnu Izrael schválil plán na převzetí a okupaci silně bombardovaného města, které označil za jednu z posledních bašt Hamásu.

Vpád začal na okraji Gazy, kde izraelská armáda v posledním týdnu zintenzivnila letecké útoky. Zrychlila i ničení výškových budov. Pozemní invaze měla původně navazovat na evakuaci hustě obydlené oblasti, ale dosud odešla jen malá část populace.

Organizace spojených národů varovala, že izraelské plány na invazi by mohly ohrozit asi milion Palestinců, kteří v Gaze žijí. Ti tak čelí riziku nuceného vysídlení. Podle izraelského vojenského úředníka zatím z oblasti uprchlo odhadem 320 000 Palestinců.

Kvůli úderům proudí do nemocnic zranění, včetně dětí. Desítky zraněných Palestinců byly během noci převezeny do nemocnic v blízkosti Gazy, včetně nemocnic Al-Šífa a Baptist Hospital.

CNN získala videa, na kterých je vidět těla zkrvavených dětí, která jsou přivážena do nemocnic v severní Gaze. Na jednom z videí se dva dospělí bolestně loučí s těly svých dětí, která jsou zakrytá bílými plachtami.

před 1 hodinou

OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze

Související

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze

Nezávislá komise OSN ve své nové zprávě uvádí, že Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze. Ve své sedmdesátidvoustránkové zprávě označila komise toto zjištění za „nejautoritativnější nález OSN k dnešnímu dni“. Zpráva byla vydána v době, kdy Izrael po týdnech bombardování Gazy zahájil pozemní útok do Gazy, a to i přes sílící mezinárodní odsouzení.

Více souvisejících

Izrael Izraelská armáda Pásmo Gazy

Aktuálně se děje

před 18 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze

Nezávislá komise OSN ve své nové zprávě uvádí, že Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze. Ve své sedmdesátidvoustránkové zprávě označila komise toto zjištění za „nejautoritativnější nález OSN k dnešnímu dni“. Zpráva byla vydána v době, kdy Izrael po týdnech bombardování Gazy zahájil pozemní útok do Gazy, a to i přes sílící mezinárodní odsouzení.

před 2 hodinami

Izraelská armáda se chystá k útoku

Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala

Po zprávách o intenzivním nočním bombardování Gazy se izraelský ministr obrany, Israel Katz, vyjádřil k nové fázi ofenzivy. Ta je zaměřená na Gazu, kde se ukrývají statisíce lidí. Katz uvedl, že "Gaza hoří" a že Izraelské obranné síly (IDF) "železnou pěstí útočí na teroristickou infrastrukturu".

před 3 hodinami

před 4 hodinami

včera

včera

Radoslaw Sikorski

Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu

Po incidentu s ruskými drony, které narušily vzdušný prostor Polska, tamní ministr zahraničí Radoslaw Sikorski navrhuje, aby Severoatlantická aliance zavedla nad Ukrajinou bezletovou zónu. Ta by pomohla chránit členské státy před potenciálními útoky dronů a také před jejich úlomky, které padají na území Polska a dalších států.

včera

České korunovační klenoty

Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války

Na Pražském hradě se opět po roce otevřela výstava korunovačních klenotů, které byly slavnostně vyzvednuty ze svatovítské katedrály. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, symboly českých králů, jsou teď k vidění ve Vladislavském sále. Letošní expozice s podtitulem „Poklad v temnotě“ přibližuje osudy klenotů za druhé světové války.

včera

včera

včera

Charlie Kirk

Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci

Kritici Charlieho Kirka čelí masivní online kampani, která si klade za cíl, aby kvůli svým komentářům na sociálních sítích přišli o práci. Příznivci Kirka, který je mnohými považován za mučedníka, podle serveru France24 aktivně vyhledávají účty, které oslavují jeho smrt, a hlásí je jejich zaměstnavatelům. Mezi cíle těchto kampaní patří učitelé, zaměstnanci leteckých společností, vojenští pracovníci a další.

včera

včera

včera

Evropská unie

Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup

Evropská unie se chystá zpřísnit podmínky pro udělování víz ruským občanům. Toto rozhodnutí přichází po dlouholetém tlaku členských zemí hraničících s Ruskem. Nová doporučení, která má Evropská komise představit na konci roku, by měla zavést přísnější kritéria pro vstup Rusů a občanů dalších nepřátelských států do Unie.

včera

Ilustrační foto

Mimořádně teplé počasí letos způsobilo škody za desítky miliard eur

Mimořádně teplé a suché počasí, které letos v létě zasáhlo Evropu, způsobilo ekonomické škody v hodnotě nejméně 43 miliard eur. Podle rychlé analýzy ekonomů z Univerzity v Mannheimu a Evropské centrální banky se jedná o škody, které představují přibližně 0,26 % hospodářského výkonu EU v roce 2024. Očekává se, že do roku 2029 se celkové náklady zvýší na 126 miliard eur.

včera

F-16 Israel Defense Forces

Izrael útokem v Kataru překročil veškeré hranice, zaznělo v OSN

Útok Izraele na lídry Hamásu v katarském Dauha vyvolal silnou mezinárodní kritiku. Na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN to prohlásil katarský premiér šajch Muhammad bin Abdal Rahmán Sání. Uvedl, že Izrael tímto útokem „překročil veškeré hranice“ a ukázal, že mu na rukojmích v Gaze nezáleží.

včera

včera

Viktor Orbán

Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií

Strana Vlastenci pro Evropu, která zahrnuje politiky jako je Marine Le Pen a Viktor Orbán, zahájila právní kroky proti Evropské unii kvůli zadrženým finančním prostředkům. Strana tvrdí, že Evropský parlament zadržel miliony eur z veřejných fondů na základě údajného nesprávného vynakládání peněz. Vlastenci vnímají tyto kroky jako politicky motivovanou šikanu.

včera

Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval

O víkendu guvernér Utahu Spencer Cox v několika televizních rozhovorech potvrdil, že podezřelý ze zabití Charlieho Kirka žil ve společné domácnosti s partnerem, který podstupuje tranzici. Policisté, kteří nyní vyšetřují motiv činu, zároveň uvedli, že Tyler Robinson, který s nimi nekomunikuje, byl radikalizován. Přestože pachatel pochází z konzervativní rodiny, jeho ideologie byla odlišná.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy