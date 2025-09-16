Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala

Po zprávách o intenzivním nočním bombardování Gazy se izraelský ministr obrany, Israel Katz, vyjádřil k nové fázi ofenzivy. Ta je zaměřená na Gazu, kde se ukrývají statisíce lidí. Katz uvedl, že "Gaza hoří" a že Izraelské obranné síly (IDF) "železnou pěstí útočí na teroristickou infrastrukturu".
Katz zároveň zdůraznil, že vojáci bojují za "osvobození rukojmích a porážku Hamásu" a Izrael neustoupí, dokud nebude mise dokončena. Eskalace bombardování přišla hned po návštěvě amerického ministra zahraničí Marca Rubia, který deklaroval "neochvějnou podporu" Trumpovy administrativy Izraeli.
Rubio při odjezdu uvedl, že Izrael zahájil operace a podle něj je na dohodu už jen velmi krátká doba. Nemáme měsíce, ale spíše dny nebo několik týdnů, dodal. Mluvčí Hamásu oznámil, že Trumpova administrativa nese za eskalaci konfliktu přímou odpovědnost kvůli své "křiklavé zaujatosti". Hamás také varoval, že ofenziva ohrozí životy zajatých izraelských vojáků.
V Gaze se stále nachází 48 rukojmích, které unesl Hamás a jeho spojenci 7. října 2023. Předpokládá se, že naživu je pouze 20 z nich. Rodiny rukojmích vyzvaly k protestu před rezidencí premiéra Benjamina Netanjahua. Policie proto uzavřela ulici.
Podle agentury AP obyvatelé Gazy hlásili těžké útoky napříč celým městem. Jeden noční úder zasáhl dům v západní části Gazy, kde zemřelo nejméně pět Palestinců, včetně dvou dětí. Těla obětí byla převezena do nemocnice Šifa. Další útok zasáhl nejméně tři domy v jihozápadní části města. Zdravotníci prohledávali trosky, aby našli přeživší.
Radwan Hayder, obyvatel Gazy, který se ukrývá poblíž nemocnice Šifa, popsal noc jako "těžkou". Izraelská armáda zatím neodpověděla na dotazy, zda začala rozšířená ofenziva. Přesto izraelská veřejnoprávní televize Kan s odvoláním na palestinské zprávy uvádí, že v ulicích Gazy jsou izraelské tanky.
CNN s odvoláním na dva izraelské úředníky potvrdila, že Izrael zahájil pozemní vpád do města. Podle jednoho z úředníků bude invaze na začátku "fázovaná a postupná". V srpnu Izrael schválil plán na převzetí a okupaci silně bombardovaného města, které označil za jednu z posledních bašt Hamásu.
Vpád začal na okraji Gazy, kde izraelská armáda v posledním týdnu zintenzivnila letecké útoky. Zrychlila i ničení výškových budov. Pozemní invaze měla původně navazovat na evakuaci hustě obydlené oblasti, ale dosud odešla jen malá část populace.
Organizace spojených národů varovala, že izraelské plány na invazi by mohly ohrozit asi milion Palestinců, kteří v Gaze žijí. Ti tak čelí riziku nuceného vysídlení. Podle izraelského vojenského úředníka zatím z oblasti uprchlo odhadem 320 000 Palestinců.
Kvůli úderům proudí do nemocnic zranění, včetně dětí. Desítky zraněných Palestinců byly během noci převezeny do nemocnic v blízkosti Gazy, včetně nemocnic Al-Šífa a Baptist Hospital.
CNN získala videa, na kterých je vidět těla zkrvavených dětí, která jsou přivážena do nemocnic v severní Gaze. Na jednom z videí se dva dospělí bolestně loučí s těly svých dětí, která jsou zakrytá bílými plachtami.
Izrael , Izraelská armáda , Pásmo Gazy
Zdroj: Libor Novák