Do války na Ukrajině vstupuje nový hráč. Zásadně mění podmínky na bojišti

Libor Novák

16. listopadu 2025 15:26

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.
Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory. Foto: Facebook / Володимир Зеленський

Na frontových liniích na Ukrajině přináší proměnlivé počasí pro obě strany zrádné podmínky, ale také nové příležitosti. I když husté plochy mlhy omezují nasazení dronů jak Rusy, tak Ukrajinci, obě strany dokázaly otočit mlhu ve svůj prospěch, píše CNN.

Podle webu DeepState, který monitoruje vývoj na bojišti, využily ruské síly v pátek nízké viditelnosti k vybudování pontonu přes řeku Vovča na jihu Ukrajiny. Podařilo se jim přesunout nejméně deset vozidel, která se následně rozptýlila ve vesnici Dačne. Jeden z ukrajinských vojáků, Stanislav Buniatov, na Telegramu uvedl, že mlha je velmi hustá a nepřátelské síly se nadále hromadí.

V ukrajinské Doněcké oblasti mlha zkomplikovala operace s drony pro obě strany v silně sporném městě Pokrovsk a dodala bojišti prvek náhodnosti. Jeden ukrajinský voják v oblasti přirovnal situaci k „nějakému druhu backgammonu na této zemi“. Uvedl, že je dobré se v mlze pohybovat, protože je těžší zasáhnout vás drony, ale zároveň je to těžké i pro ně. Vojenský analytik David Axe nicméně uvedl, že mlha pomohla jednomu ukrajinskému útočnému pluku provádět nájezdy do částí Pokrovsku, kde jsou přítomny ruské síly, a „prohánět se přes železniční koleje, které Pokrovsk půlí“.

Provozovatel ukrajinských dronů Jevhen Strokan na sociální síti X napsal, že přestřelky propukají na těch nejneočekávanějších místech, zejména po mlze. Ukrajinci obvykle používají průzkumné drony ke sledování pohybu ruských jednotek, avšak počasí tomu brání. Analytik Michael Kofman, který nedávno Ukrajinu navštívil, uvedl na X, že mlha, vítr a déšť výrazně zhoršují operace s drony, čímž umožňují ruskou infiltraci přes ukrajinské pozice. David Axe ve svém bulletinu Trench Art dodal, že na porézní a proměnlivé frontové linii špatné počasí a výsledné mezery v dohledu drony jen zesilují zmatek.

To může pomoci Rusům, jejichž cíle vyžadují „sondující postup, dokud nezískají pevnou kontrolu nad novým územím“. Nicméně to může být výhodné i pro Ukrajince, pokud chtějí provádět nájezdy na Ruskem držené území nebo zachraňovat obklíčené jednotky. Počasí pomohlo Rusům také v ukrajinské Záporožské oblasti. Ruské ministerstvo obrany v sobotu uvedlo, že zde dobyli vesnici Jablukove a dvě nedaleké vesnice.

Ukrajinská armáda v sobotu informovala o intenzivních útočných operacích a masivním dělostřeleckém ostřelování Rusy v částech Záporožské a Dněpropetrovské oblasti na jihu Ukrajiny. Uvedla, že za poslední den došlo k téměř 40 střetům a nepřítel utrpěl ztráty ve výši téměř 300 vojáků a 58 vozidel. Z jedné vesnice v Záporoží byly ukrajinské jednotky staženy na „výhodnější obranné pozice“.

Vrchní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj již dříve tento týden uvedl, že se situace v částech jihu výrazně zhoršila. Nepřítel „využívá své početní převahy v silách a zdrojích“ k dobytí tří vesnic. Ruské jednotky se nyní nacházejí asi 90 kilometrů od regionálního hlavního města Záporoží a do 10 kilometrů od města Huljajpole, jehož dobytí je dlouhodobým cílem Moskvy. Vojenská správa města oznámila, že v pátek bylo evakuováno dalších 34 civilistů. Uvedli, že nebezpečí číhá na každém kroku, ale lidé riskují vlastní životy, aby pomohli s evakuací.

válka na Ukrajině

