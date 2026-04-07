Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň

Americký viceprezident JD Vance v úterý navštíví Maďarsko v rámci úsilí podpořit premiéra Viktora Orbána před klíčovými parlamentními volbami. Tato cesta na poslední chvíli je vnímána jako pokus o posílení pozic důležitého spojence hnutí MAGA, kterému v nedělním hlasování hrozí volební porážka. Podle politických analytiků však tato intervence pravděpodobně nepřinese zásadní obrat v již tak vyostřeném předvolebním souboji.
Prezident Donald Trump již dříve vyjádřil Orbánovi opakovanou podporu a označil ho za jednoho z nejsilnějších světových lídrů. Orbán, který prosazuje koncept neliberální demokracie, čelí nejtěžšímu politickému boji své kariéry. Po šestnácti letech u moci se jeho pozice otřásá pod tlakem opozice a nepříznivých ekonomických ukazatelů, které dosavadní americké zásahy nedokázaly zvrátit.
Program návštěvy JD Vance zahrnuje tiskovou konferenci v Budapešti a velké shromáždění na fotbalovém stadionu pro 24 tisíc diváků. Maďarský premiér se snaží využít tuto příležitost k tomu, aby se vykreslil jako nejdůležitější evropský spojenec Trumpovy administrativy. Pro Bílý dům je návštěva gestem vděku za Orbánovu loajalitu v dobách, kdy byl Trump mimo úřad a jiní světoví lídři se mu vyhýbali.
Představitelé americké administrativy potvrzují, že Orbán udržoval s Trumpem kontakt i během jeho čtyřleté pauzy a pravidelně navštěvoval Mar-a-Lago. Podpora ze strany viceprezidenta je tak jakýmsi splacením dluhu za věrnost v dobrém i zlém. Přestože v Maďarsku není nechuť k Donaldu Trumpovi tak vysoká jako v západní Evropě, samotná podpora z Washingtonu vítězství nezaručuje.
Průzkumy veřejného mínění totiž věští Orbánově straně Fidesz vážné potíže. Od konce roku 2024 si v čele udržuje náskok strana Tisza vedená Péterem Magyarem. Opozice těží především z nespokojenosti občanů se stavem maďarské ekonomiky a z kritiky korupce spojené s vládním aparátem. Podle aktuálních dat dosahuje podpora strany Tisza až 49 %, zatímco Fidesz zaostává s 39 %.
Postoj maďarské veřejnosti k vlivu Donalda Trumpa je silně polarizovaný podle stranické příslušnosti. Zatímco 85 % voličů Fideszu vnímá jeho dopad pozitivně, u opozičních voličů je tomu přesně naopak. Jedinou nadějí pro Orbána zůstávají nerozhodnutí voliči, z nichž o něco větší část věří v pozitivní přínos amerického prezidenta pro jejich zemi.
Předchozí pokusy amerických představitelů o záchranu Orbánových preferencí, včetně únorové návštěvy ministra zahraničí Marca Rubia, se nesetkaly s úspěchem. Rubiova slova o „zlatém věku“ americko-maďarských vztahů voliče nepřesvědčila a opoziční náskok se po jeho odjezdu dokonce zvýšil. Odborníci se domnívají, že reálný vliv na neutralizování nerozhodných voličů by mohl mít pouze příjezd samotného Donalda Trumpa.
Orbán v osobní návštěvu Trumpa dlouho doufal a několikrát o ní hovořil, avšak pro amerického prezidenta by šlo o příliš riskantní krok, zejména v případě Orbánovy prohry. Přestože maďarský premiér blokuje významné unijní půjčky pro Ukrajinu, Bílý dům trvá na tom, že tato podpora je založena na osobních vztazích a společných hodnotách, nikoli na snaze ovlivňovat celou Evropu.
Zákulisní strategie maďarského lídra navíc zahrnuje obsazování klíčových institucí loajálními lidmi, kteří by mohli případnému nástupci komplikovat vládnutí.
Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty
Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti
před 51 minutami
Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň
před 1 hodinou
Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice
před 2 hodinami
Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump
před 3 hodinami
Mrazivé noční počasí představuje problém. Meteorologové varují
včera
Česká televize představila osmého účastníka letošní StarDance
včera
Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt
včera
Pat a Mat z USA. Íránská diplomacie si střílí z amerických politiků
Aktualizováno včera
Žalobci navrhli vazbu pro dalšího obviněného v pardubickém případu
včera
Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky
včera
Výhled počasí až do května. Teploty se budou přibližovat dvacítce
včera
Není to první pokus o mír. Požadavky Američanů a Íránců se dosud rozcházely
včera
Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti
včera
Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty
včera
Trump není mužem svého slova. Ultimátum pro Írán se opakovaně prodlužuje
včera
Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu
včera
Planý poplach v Praze. Důvodem bylo zavazadlo s nářadím
včera
Pákistán chce zprostředkovat mír v Íránu. Návrh dohody je na stole
včera
Otevírací doba obchodů dnes podléhá zákonu. V květnu se to zopakuje
včera
Jihokorejský prezident se omluvil KLDR za dronový incident z ledna
včera
Další dva podezřelí v pardubickém případu. Jednoho vypátrali v Bulharsku
Vyšetřování březnového útoku v Pardubicích nadále pokračuje. Policie informovala o obvinění další osoby, zároveň došlo k zadržení jiného člověka v Bulharsku. Česko bude žádat o vydání dotyčného.
Zdroj: Jan Hrabě