Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň

Libor Novák

7. dubna 2026 10:01

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025 Foto: MSC

Americký viceprezident JD Vance v úterý navštíví Maďarsko v rámci úsilí podpořit premiéra Viktora Orbána před klíčovými parlamentními volbami. Tato cesta na poslední chvíli je vnímána jako pokus o posílení pozic důležitého spojence hnutí MAGA, kterému v nedělním hlasování hrozí volební porážka. Podle politických analytiků však tato intervence pravděpodobně nepřinese zásadní obrat v již tak vyostřeném předvolebním souboji.

Prezident Donald Trump již dříve vyjádřil Orbánovi opakovanou podporu a označil ho za jednoho z nejsilnějších světových lídrů. Orbán, který prosazuje koncept neliberální demokracie, čelí nejtěžšímu politickému boji své kariéry. Po šestnácti letech u moci se jeho pozice otřásá pod tlakem opozice a nepříznivých ekonomických ukazatelů, které dosavadní americké zásahy nedokázaly zvrátit.

Program návštěvy JD Vance zahrnuje tiskovou konferenci v Budapešti a velké shromáždění na fotbalovém stadionu pro 24 tisíc diváků. Maďarský premiér se snaží využít tuto příležitost k tomu, aby se vykreslil jako nejdůležitější evropský spojenec Trumpovy administrativy. Pro Bílý dům je návštěva gestem vděku za Orbánovu loajalitu v dobách, kdy byl Trump mimo úřad a jiní světoví lídři se mu vyhýbali.

Představitelé americké administrativy potvrzují, že Orbán udržoval s Trumpem kontakt i během jeho čtyřleté pauzy a pravidelně navštěvoval Mar-a-Lago. Podpora ze strany viceprezidenta je tak jakýmsi splacením dluhu za věrnost v dobrém i zlém. Přestože v Maďarsku není nechuť k Donaldu Trumpovi tak vysoká jako v západní Evropě, samotná podpora z Washingtonu vítězství nezaručuje.

Průzkumy veřejného mínění totiž věští Orbánově straně Fidesz vážné potíže. Od konce roku 2024 si v čele udržuje náskok strana Tisza vedená Péterem Magyarem. Opozice těží především z nespokojenosti občanů se stavem maďarské ekonomiky a z kritiky korupce spojené s vládním aparátem. Podle aktuálních dat dosahuje podpora strany Tisza až 49 %, zatímco Fidesz zaostává s 39 %.

Postoj maďarské veřejnosti k vlivu Donalda Trumpa je silně polarizovaný podle stranické příslušnosti. Zatímco 85 % voličů Fideszu vnímá jeho dopad pozitivně, u opozičních voličů je tomu přesně naopak. Jedinou nadějí pro Orbána zůstávají nerozhodnutí voliči, z nichž o něco větší část věří v pozitivní přínos amerického prezidenta pro jejich zemi.

Předchozí pokusy amerických představitelů o záchranu Orbánových preferencí, včetně únorové návštěvy ministra zahraničí Marca Rubia, se nesetkaly s úspěchem. Rubiova slova o „zlatém věku“ americko-maďarských vztahů voliče nepřesvědčila a opoziční náskok se po jeho odjezdu dokonce zvýšil. Odborníci se domnívají, že reálný vliv na neutralizování nerozhodných voličů by mohl mít pouze příjezd samotného Donalda Trumpa.

Orbán v osobní návštěvu Trumpa dlouho doufal a několikrát o ní hovořil, avšak pro amerického prezidenta by šlo o příliš riskantní krok, zejména v případě Orbánovy prohry. Přestože maďarský premiér blokuje významné unijní půjčky pro Ukrajinu, Bílý dům trvá na tom, že tato podpora je založena na osobních vztazích a společných hodnotách, nikoli na snaze ovlivňovat celou Evropu.

Zákulisní strategie maďarského lídra navíc zahrnuje obsazování klíčových institucí loajálními lidmi, kteří by mohli případnému nástupci komplikovat vládnutí.  

5. dubna 2026 18:40

Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti

Miloš Zeman

Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty

Kampaň před parlamentními volbami v Maďarsku dnes vstoupila do závěrečného týdne. Nejisté je zatím pokračování premiéra Viktora Orbána ve vrcholné vládní funkci. Orbán se dlouhodobě těší podpoře některých českých politických osobností. Znovu mu ji v těchto dnech vyjádřil exprezident Miloš Zeman.
Viktor Orbán

Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti

Bezpečnostní situace na srbsko-maďarské hranici o víkendu dramaticky eskalovala poté, co srbské úřady nalezly vysoce výkonné výbušniny v blízkosti strategického plynovodu TurkStream. Incident, který se odehrál u obce Oromhegyes nedaleko Magyarkanizse, okamžitě spustil rozsáhlou společnou operaci srbské policie a armády. Na místě byly nasazeny vrtulníky, drony, termokamery a speciálně vycvičení psi, přičemž několik ulic v okolí zůstalo zcela uzavřeno.

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice

Americký prezident Donald Trump stupňuje svůj tlak na Írán a stanovil dosud nejkonkrétnější ultimátum v probíhajícím pětitýdenním konfliktu. Nová vlna útoků, kterou označil za zničující, má začít v úterý ve 20:00 washingtonského času. Podle prezidentových slov budou během pouhých čtyř hodin od zahájení operace zdecimovány veškeré mosty a elektrárny v celé zemi.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump

Donald Trump prohlásil, že nemá absolutně žádné obavy z možného páchání válečných zločinů v souvislosti se svými hrozbami vůči Íránu. Americký prezident znovu pohrozil, že nechá zničit íránské mosty a elektrárny, pokud Teherán nedodrží stanovené ultimátum. Tento termín pro znovuotevření Hormuzského průlivu vyprší v úterý ve 20:00 východoamerického času.

Fotbal, ilustrační fotografie.

Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt

Po uplynulé březnové reprezentační fotbalové přestávce nemají příliš dobrou náladu v Rumunsku. Ani jeho reprezentaci se nepodařilo dostat se na světový šampionát poté, co v baráži s Tureckem prohráli 0:1. Tento rumunský neúspěch vyústil v odvolání osmdesátiletého trenéra Mirceu Lucescua. Ten den poté navíc dostal infarkt a ozvaly se mu tak zdravotní problémy, kvůli kterým nemohl být u týmu při následném přátelském zápase se Slovinskem.

Írán, ilustrační fotografie.

Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky

Írán měl jako první odpovědět na pákistánský návrh mírové dohody. Teherán ho sice odmítl, o diplomatické řešení konfliktu ale evidentně stojí. Přišel totiž s vlastním protinávrhem. Vyplývá z něj, že Íránci nestojí o příměří, ale o dohodu, která rovnou a jednou provždy ukončí boje.

Ilustrační fotografie (Foto: Jay Rembert)

Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti

Bylo velikonoční pondělí roku 1946, když poklidné jarní svátky na Frýdlantsku narušila tragická událost. Mezi obcemi Lázně Libverda a Hejnice zaznělo několik výstřelů. V lese zůstala ležet dvě děvčata, kterým nebylo ani osmnáct let. K dopadení jejich vrahů, kteří byli rovněž v dětském věku, došlo ještě téhož dne. Co se v osudné Velikonoce před 80 lety stalo?

Jindřich Rajchl

Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu

Koaliční poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen za SPD) přišel s nabídkou, která nejspíš nebude vyslyšena. Vládu požádal o mandát, s nímž by vyjel vyjednávat do Ruska o obnovení dodávek ropy a plynu. Rajchl se také vyslovil pro ukončení protiruských sankcí. 

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Pákistán chce zprostředkovat mír v Íránu. Návrh dohody je na stole

Spojené státy americké a Írán obdržely návrh na příměří. Boje by se mohly zastavit už dnes, přičemž by se zároveň otevřel Hormuzský průliv. Informovala o tom agentura Reuters. S plánem přichází Pákistán, který návrh v noci na pondělí předložil oběma stranám konfliktu. 

Další dva podezřelí v pardubickém případu. Jednoho vypátrali v Bulharsku

Vyšetřování březnového útoku v Pardubicích nadále pokračuje. Policie informovala o obvinění další osoby, zároveň došlo k zadržení jiného člověka v Bulharsku. Česko bude žádat o vydání dotyčného. 

