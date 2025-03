Dobrovolníci na Ukrajině vyzvali Trumpa, aby se přijel podívat. Západ by se měl konečně probrat, říkají

„Rozhodli jsme se jít do krytu, ale neměli jsme dost času,“ uvedl britský dobrovolník Karol Swiacki pro Kyiv Independent.

„Vstali jsme a udělali pár kroků, ale pak následoval silný náraz, ohlušující hluk a obrovská exploze. A pak všude prach. Bylo ho tolik, že jsme nemohli dýchat ani nic vidět.“

Mohutný výbuch, který zasáhl pětipatrový hotel kolem desáté hodiny večer 5. března, zabil pět lidí a zranil 32 dalších, včetně dvou dětí ve věku 13 a 17 let. Guvernér Serhij Lysak uvedl, že kromě hotelu poškodila raketa 14 obytných domů, poštu, kulturní centrum, 12 obchodů a téměř dvě desítky aut.

Swiacki popsal hrůzu, která následovala: „Viděli jsme škody, které raketa napáchala. Hotel byl v plamenech, lidé křičeli, všude byli zranění, mrtví. Bylo to peklo.“

Kryvyj Rih, který leží asi 70 kilometrů od frontové linie, je častým cílem ruských raketových útoků. S přibližně 660 000 obyvateli je druhým největším městem Dněpropetrovské oblasti a zároveň rodným městem prezidenta Volodymyra Zelenského.

Podle prezidenta Zelenského se jen těsně před útokem v hotelu ubytovali dobrovolníci z Ukrajiny, USA a Velké Británie. Ti přežili jen díky tomu, že se včas dostali z pokojů.

Swiacki, který vede britskou humanitární organizaci Ukraine Relief, měl obrovské štěstí – všech osm členů jeho týmu vyvázlo bez zranění.

„Když jsme se dostali ven a podívali se na hotel, došlo nám, co způsobilo tak obrovskou explozi: raketa,“ vzpomíná Swiacki.

Pokud by v okamžiku útoku byli ve svých pokojích, pravděpodobně by nepřežili. „Všechno bylo zničeno. Absolutní katastrofa.“

Swiacki, původem z Polska, se vzdal kariéry v zábavním průmyslu krátce po zahájení ruské invaze a založil neziskovou organizaci na pomoc Ukrajině.

„Pamatuji si vyprávění své babičky o tom, co Rusové dělali lidem v Polsku, takže vím, co to znamená. Tohle nemá nic společného s mírem. Chtějí Ukrajinu zničit, ovládnout ji a úplně zlomit národ. Je to absolutní hanebnost,“ říká Swiacki.

Od 24. února 2022 doručil se svým týmem na Ukrajinu více než pět tun humanitární pomoci, včetně generátorů, invalidních vozíků, nemocničních lůžek a dalších nezbytností.

Při poslední cestě do Dněpropetrovské oblasti přivezli sportovní vybavení pro ukrajinské děti zasažené válkou. Útok na Kryvyj Rih ale zničil tři jejich vozy zaparkované u hotelu.

Navzdory ztrátám Swiacki říká, že se nehodlají vzdát: „Budeme v podpoře Ukrajiny pokračovat. Mnoho lidí by řeklo, že bychom měli přestat, ale je to přesně naopak. Nikdy nepřestaneme a jsme silnější než kdy dřív.“

Útok na Kryvyj Rih přišel ve chvíli, kdy americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa rozhodla o zmrazení vojenské pomoci Ukrajině a omezení sdílení zpravodajských informací, což ovlivnilo i varování před ruskými raketovými a dronovými útoky. Swiacki v této souvislosti vyzval Trumpa a viceprezidenta J. D. Vance, aby se na Ukrajinu přijeli podívat osobně.

Jen dva dny po útoku na Kryvyj Rih vypálilo Rusko na Ukrajinu nejméně 67 raket různých typů a 194 útočných a klamných dronů, které zasáhly energetickou a plynovou infrastrukturu po celé zemi.

„Ukrajina potřebuje protivzdušnou obranu, aby zastavila toto vraždění. Nikdo se proti těmto raketám nemůže bránit bez obrany ze vzduchu,“ apeluje Swiacki. „Doufám, že se Západ konečně probudí.“