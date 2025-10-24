Donald Trump se na pozadí obchodní války příští týden sejde se Si Ťin-pchingem

Bílý dům potvrdil, že se prezident Spojených států Donald Trump 30. října setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Tato dlouho plánovaná schůzka se uskuteční při příležitosti summitu Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (APEC), který se koná ve dnech 31. října až 1. listopadu v jihokorejském Gyeongju.
Půjde o první osobní setkání obou lídrů od Trumpova návratu do úřadu a schůzka přichází v době rostoucího napětí mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Trump již dříve pohrozil Číně uvalením dodatečných 100% cel na čínské zboží. K tomuto kroku by mělo dojít, pokud Peking nezmírní svá zpřísněná omezení na vývoz vzácných zemin.
Oznámení o schůzce potvrdila tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová na čtvrteční tiskové konferenci. Trump sám již dříve naznačil, že se chystá dlouhé jednání. Řekl, že na schůzce mohou vyřešit řadu otázek a nedůvěry. Prezident Spojených států věří, že se podaří dosáhnout dohody, přestože vztahy mezi oběma zeměmi označil za „velkou výzvu“.
Čína na hrozby Spojených států reaguje strategicky. Nedávno zpřísnila kontrolu nad exportem vzácných zemin, které jsou kritické pro výrobu automobilů, chytrých telefonů a obranných systémů. Právě na tento krok reagoval Trump hrozbou 100% cla, když obvinil Peking, že se snaží držet svět „v šachu“ a že se stal „velmi nepřátelským“.
Čínský ministr obchodu Wang Wen-tchao vyjádřil v pátek optimismus ohledně nadcházejících jednání s USA. Podle něj minulé kola rozhovorů ukázala, že je „zcela možné najít řešení oboustranných obav“ a podpořit zdravý, stabilní a udržitelný rozvoj čínsko-amerických obchodních vztahů.
Trump a Si Ťin-pching spolu letos hovořili telefonicky nejméně třikrát, naposledy v září, kdy řešili dohodu ohledně provozu TikToku v USA. Osobní setkání se však konalo naposledy v roce 2019, během Trumpova prvního funkčního období.
Během své asijské cesty má americký prezident v plánu navštívit také summit Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v Malajsii. Setká se zde také s lídry Malajsie, Jižní Koreje a Japonska, kde je v plánu schůzka s novým japonským premiérem Sanae Takaichi. Trump tvrdí, že přímý rozhovor se Si Ťin-pchingem je nejúčinnější cestou k řešení přetrvávajících sporů, včetně cel, obchodu a pašování fentanylu.
Marco Rubio, americký ministr zahraničí, varoval, že krok izraelského parlamentu směřující k anexi okupovaného Západního břehu by mohl ohrozit plán Washingtonu na ukončení konfliktu v Gaze. Před odletem do Izraele, kde má pomoci upevnit křehké příměří, Rubio prohlásil: „V tuto chvíli to není něco, co bychom mohli podpořit.“
Zdroj: Libor Novák