Etna znovu soptila. Leteckou dopravu ale tentokrát nezastavila

Etna, kterou i během léta s oblibou vyhledávají turisté nacházející se na italské Sicílii, se během posledního srpnového týdne opět probudila k životu. Piloti dopravních letadel byli varováni, k žádným vážným incidentům naštěstí nedošlo.
K erupci došlo v noci z pondělí na úterý a úřady na ni reagovaly vydáním nejvyšší možného varování pro letecké dopravce, informoval web IPN.
Podle odborníků z italského Institutu geofyziky a vulkanologie se sopka postarala o vypuštění značného množství popela do ovzduší. V úterý tak hrozilo jisté riziko pro leteckou dopravu. Mezinárodní letiště v Catanii, které obsluhuje Sicílii, však zůstalo nepřetržitě v provozu.
Etna není jen nejaktivnější, ale také nejvyšší evropskou sopkou. Ční do nadmořské výšky 3 357 metrů. Aktivní je v podstatě nepřetržitě, nicméně oběti na životech jsou vzácné. V roce 1987 usmrtila náhlá exploze dva turisty nedaleko vrcholu sopky.
