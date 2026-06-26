EU navrhuje o rok prodloužit ochranu pro ukrajinské uprchlíky. Vyjma těch s brannou povinností

Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro miliony ukrajinských uprchlíků o další rok, konkrétně do 4. března 2028. Návrh však nově vylučuje osoby, které z Ukrajiny odešly nelegálně s cílem vyhnout se branné povinnosti.
Opatření představil evropský komisař pro migraci Magnus Brunner, podle něhož tento krok vyvažuje pokračující podporu uprchlíků s obrannými a rekonstrukčními potřebami Kyjeva.
Nová pravidla vznikla v úzké koordinaci s ukrajinskými orgány a členskými státy unie, přičemž samotná Ukrajina o toto omezení pro osoby s vojenskými závazky unijní představitele požádala.
Cílem prodloužení je zajistit stabilitu pro miliony Ukrajinců, kteří se v unijních zemích usadili od začátku ruské invaze v únoru 2022. Podle Brunnera se mnozí z nich stali nedílnou součástí hostitelských komunit, když si našli práci, zapsali děti do škol, naučili se místní jazyky nebo začali podnikat.
Směrnice o dočasné ochraně, která byla poprvé v historii EU aktivována v březnu 2022, dává běžencům právo žít, pracovat, studovat a využívat zdravotní a sociální péči v unii bez nutnosti procházet standardním azylovým řízením.
Současná platnost směrnice vyprší v březnu 2027, přičemž aktuální návrh na její roční prodloužení musí ještě schválit Rada Evropské unie. Členské státy by měly o opatření jednat v červenci, finální rozhodnutí však může padnout až v září.
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Zdroj: Libor Novák